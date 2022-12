Les défenses aériennes ukrainiennes contrent le barrage russe mais les missiles touchent des cibles énergétiques

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – La Russie a lancé vendredi un autre barrage féroce de missiles sur l’Ukraine, détruisant une fois de plus des infrastructures critiques. Au moins trois personnes ont été tuées et plus d’une douzaine blessées lorsqu’un immeuble résidentiel a été touché à Kryvyi Rih, l’une des sept villes visées par l’attaque. Des villes endommagées, dont Kharkiv et Soumy dans le nord-est, Poltava, Dnipro et Kyiv, la capitale, ont signalé des pannes de courant à la suite des frappes, même si les responsables ukrainiens ont déclaré que leurs défenses aériennes renforcées avaient réussi à intercepter et à détruire 60 des 76 missiles tirés par les Russes.

Il n’a pas été possible pour le Washington Post de vérifier de manière indépendante les affirmations ukrainiennes, mais les partisans occidentaux de Kyiv se sont précipités pour envoyer des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans le pays depuis que la Russie a commencé sa campagne de bombardements contre les infrastructures début octobre.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré dans un communiqué que les frappes de vendredi étaient une attaque “massive” contre “des infrastructures et du carburant essentiels”. Les missiles ont été lancés depuis des navires et des avions dans la mer Caspienne, la mer d’Azov et la mer Noire, ainsi que depuis des zones situées plus à l’intérieur de la Russie continentale.

Le président russe Vladimir Poutine a ouvertement reconnu les efforts de la Russie pour détruire l’infrastructure civile de l’Ukraine, accusant Kyiv et l’Occident d’avoir provoqué les attaques, bien que ce soit la Russie qui ait lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a près de 10 mois, cherchant à renverser son gouvernement. Les dirigeants occidentaux ont déclaré que les attaques pourraient être un crime de guerre car elles n’ont aucun but militaire.

Le tir de barrage de vendredi a confirmé que le Kremlin n’avait pas l’intention de relâcher sa campagne de bombardements et qu’il pourrait en effet mettre à exécution ses menaces d’intensifier ses frappes en réponse aux récentes annonces des États-Unis et d’autres pays occidentaux concernant l’envoi d’armes supplémentaires de plus en plus puissantes. à l’Ukraine et d’augmenter la formation de l’armée ukrainienne.

L’Union européenne a déclaré jeudi avoir adopté un neuvième paquet de sanctions, dans le cadre des efforts occidentaux continus pour punir la Russie pour la guerre en isolant son économie. “Nous avons agi avec une unité et une rapidité sans précédent”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une conférence de presse. “Nous avons des sanctions légendaires.”

Poutine ce mois-ci prévoit de se rendre en Biélorussie, ce qui a permis aux forces russes d’utiliser son territoire comme tremplin pour des attaques et on craint de plus en plus que la Russie ne tente une autre incursion en Ukraine depuis le nord – pas nécessairement pour réessayer sa tentative ratée de s’emparer Kyiv, mais peut-être pour frapper par derrière les forces ukrainiennes poussant vers l’est dans le territoire occupé par la Russie dans les régions de Donetsk et Louhansk.

Le Pentagone a reconnu les préoccupations de l’Ukraine, mais dit qu’il ne voit aucun signe qu’une telle attaque soit imminente.

Leonid Pasechnik, le chef par procuration russe de Lougansk occupé, a déclaré sur Telegram que les tirs d’artillerie ukrainiens avaient tué huit personnes blessées 23 dans le village de Lantratovka et la ville de Stakhanov tôt vendredi.

La Russie détruit l’économie ukrainienne, augmentant les coûts pour les États-Unis et leurs alliés

Malgré des revers répétés sur le champ de bataille, la Russie a connu plus de succès dans sa campagne de bombardement, et la grave destruction de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine a poussé le pays au bord de crises humanitaires et économiques, en privant les citoyens de chauffage et d’eau chaude en hiver, et couper l’électricité utilisée pour alimenter les maisons et les entreprises.

Il s’agissait de la neuvième attaque de missiles lourds depuis que la Russie a commencé à viser les systèmes énergétiques ukrainiens le 10 octobre, ont déclaré des responsables d’Ukrenergo, le principal opérateur électrique ukrainien, dans un communiqué.

Peu de temps après le déclenchement des sirènes, des explosions ont pu être entendues dans la capitale Kyiv, à Kharkiv et Soumy dans le nord-est, à Poltava dans le centre de l’Ukraine et dans de nombreux autres endroits. Pour les citoyens, il était généralement impossible de savoir si les barrages représentaient des frappes réussies ou étaient le bruit des défenses aériennes détruisant les missiles en l’air.

Le maire de Kyiv, Vitaly Klitschko, a déclaré dans un message sur Telegram que la capitale “a résisté à l’une des plus grandes attaques de missiles depuis le début” de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, il y a près de dix mois.

Environ 40 missiles ont été tirés sur Kyiv, a déclaré Klitschko, dont 37 ont été abattus. La poste n’a pas pu vérifier ces chiffres

Cependant, Klitschko a également déclaré dans une interview télévisée que trois quartiers de la ville avaient été touchés par des missiles et qu’à cause de l’attaque, “plusieurs installations de fourniture d’énergie” avaient été endommagées et que Kyiv subissait “des interruptions d’électricité, d’eau et de chauffage”.

A Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, trois personnes ont été tuées lorsqu’un missile russe a touché un immeuble résidentiel, “une femme de 64 ans et un jeune couple”, a déclaré dans un communiqué Valentyn Reznichenko, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. un poste de télégramme. Treize personnes ont également été blessées, dont quatre enfants, a déclaré Reznichenko.

“Tout le monde est à l’hôpital”, a-t-il dit.

Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré que 10 missiles avaient été tirés sur la région, coupant l’électricité à plus d’un million de personnes. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a également décrit la “destruction colossale” de l’infrastructure de la ville et a déclaré que les habitants avaient perdu l’électricité, le chauffage ou l’approvisionnement en eau.

« Anéantie » : la guerre en Ukraine a décimé une brigade russe autrefois redoutée

Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a affirmé vendredi avoir détruit un “dépôt de missiles et d’armes d’artillerie” à Kharkiv et avoir frappé des postes de commandement ukrainiens dans les régions de Kherson et Zaporizhzhia – deux des régions ukrainiennes que Poutine a prétendu avoir annexées en violation de la loi internationale.

Ukrenergo, l’opérateur énergétique ukrainien, a déclaré que les attaques avaient “considérablement augmenté” le déficit énergétique de l’Ukraine, avec des arrêts d’urgence dans toutes les régions de l’Ukraine.

“Les régions du nord, du sud et du centre ont été les impacts les plus importants”, a déclaré Ukrenergo dans un communiqué sur Facebook. “Là où cela est désormais possible, les équipes de maintenance évaluent déjà l’étendue des dégâts et commencent les travaux de réparation d’urgence.”

Les attaques de vendredi se sont répercutées sur Pavlohrad, dans le sud-est de l’Ukraine, où certains habitants se sont plaints d’avoir perdu de l’eau ce matin pour la première fois depuis le début de la guerre.

Yevgeniy Velichko, 33 ans, a transporté deux cruches d’eau de cinq litres à travers la ville après que ses robinets se soient arrêtés de fonctionner à la maison.

Son supermarché de quartier avait perdu de l’électricité plus tôt dans la journée et avait commencé à refuser des clients, avant de verrouiller ses portes et d’amener une poignée de femmes à se tenir dehors et à discuter de l’endroit où elles pouvaient faire leurs courses.

« Le manque d’électricité est gérable — nous avons des bougies ; nous avons de la nourriture », a déclaré Velichko. “Mais l’eau est un cas différent – vous devez vous doucher, vous devez faire la lessive ou pouvoir prendre du thé et boire de l’eau.”

Avec une pompe à eau automatique fermée à quelques pâtés de maisons en raison des pannes, une trentaine d’habitants se sont alignés dans la rue Poltavska pour utiliser une pompe manuelle, transportant de grandes cruches en plastique, qu’ils rapporteraient ensuite à la maison.

Les États-Unis envisagent de fournir des kits de bombes intelligentes à l’Ukraine

Natalia, 40 ans, travailleuse sociale, a déclaré qu’elle travaillait depuis 7 h 30 pour distribuer de la nourriture, des médicaments et de l’eau aux résidents âgés. Une de ses clientes, une femme handicapée de 76 ans, habite au quatrième étage de son immeuble et ne peut monter et descendre les escaliers.

Vers 15 heures, Natalia a apporté deux grandes cruches en aluminium avec elle à la pompe, qu’elle a ensuite dû livrer à une personne avant de retourner à la pompe vendredi pour son dernier client âgé.

Alors que son père était parti combattre dans la ville orientale assiégée de Bakhmut, Vova Shtonda, 20 ans, a accompagné sa mère Oksana, 41 ans, et son frère Dina, 10 ans, à la pompe à eau manuelle, transportant cinq bouteilles en plastique en plus des 10 litres qu’il pouvait tenir dans son sac à dos.

“Ce n’est pas aussi effrayant que lorsque votre ville est bombardée”, a déclaré Shtonda, tendant le cou pour voir combien de temps la ligne devant lui était longue. “Je suis inquiet, mais j’essaie de garder espoir.”

Stein a rapporté de Pavlohrad, en Ukraine. Emily Rauhala à Bruxelles et Dan Lamothe à Washington ont contribué à ce rapport.