Les défenses aériennes syriennes contrecarrent « l’agression israélienne » dans la campagne d’Alep – médias d’État

L’attaque s’est produite dans la région d’al-Safirah dans le sud d’Alep lundi soir, a rapporté l’agence de presse arabe syrienne, partageant également des images présumées du moment où les munitions ont été interceptées.

#فيديو || #سانا .. تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة حلب الجنوبي pic.twitter.com/oLDcZuYRIm – انا عاجل (@SanaAjel) 19 juillet 2021

D’autres vidéos censées montrer les frappes ont également circulé, avec des explosions signalées à proximité de l’aéroport d’al-Nairab dans la banlieue d’Alep. Les responsables syriens n’ont pas confirmé si des cibles ont été frappées avec succès.

Multiples explosions attribuées aux frappes aériennes israéliennes à As-Safira, #Syrie. #Israëlpic.twitter.com/uJJRa1fd8x – Joe Truzman (@JoeTruzman) 19 juillet 2021

Tel-Aviv a déjà bombardé la région d’al-Safirah, prétendant cibler des installations exploitées par la force iranienne Quds. La dernière frappe israélienne signalée dans la région a eu lieu en septembre dernier, selon le Times of Israel.

Nombre important de secondaires s’enflammant à partir de l’emplacement cible signalé. pic.twitter.com/owZHZp7Mr8 – Aurora Intel (@AuroraIntel) 19 juillet 2021

Alors que les responsables israéliens confirment rarement de telles opérations, les avions de combat de Tsahal font régulièrement pleuvoir des missiles sur le territoire syrien sous prétexte de viser des positions iraniennes. Aux côtés de Moscou, Téhéran a soutenu Damas dans sa lutte contre l’État islamique (EI, anciennement terroristes de l’EIIS) et d’autres groupes djihadistes.

#RUPTURE#À PRÉSENT Des informations préliminaires confirment le ciblage de la zone d’Al-Safira, au sud de #Alep, qui est considérée comme l’une des zones les plus importantes de la concentration de la force iranienne Quds, et où se trouvent les usines d’armement militaire.#Syrie#Israël#IDF#L’Iran#IRGChttps://t.co/LFGbq1yktNpic.twitter.com/3OMemPCJb1 — Eva J. Koulouriotis – ا كولوريوتي (@evacool_) 19 juillet 2021

Les frappes sur Alep surviennent moins de 24 heures après que les milices irakiennes ont affirmé qu’un drone américain avait visé un camion transportant des fournitures dans l’est de la Syrie, comme l’ont rapporté l’Associated Press et les médias d’État syriens. Non confirmé Photos et vidéos a également émergé en prétendant montrer les séquelles de la grève. Bien que l’administration de Joe Biden ait effectué plusieurs frappes aériennes en Irak et en Syrie depuis son arrivée au pouvoir en janvier, le Pentagone n’a pas confirmé l’opération de dimanche.

