Une évaluation interne indique que le bloc militaire est incapable de se défendre contre une attaque à longue portée, selon le journal

Les États membres de l’OTAN ne disposent que de 5 % des systèmes de défense aérienne nécessaires pour repousser une attaque importante en Europe de l’Est, selon une évaluation interne de l’alliance militaire.

Un diplomate de l’OTAN a déclaré mercredi au Financial Times que la pénurie de tels systèmes était due « l’un des plus gros trous que nous ayons » et une situation que les membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis « Je ne peux pas nier. »

L’une des raisons de cette pénurie est que les armes anti-aériennes de conception occidentale sont coûteuses et lentes à fabriquer, a rapporté le journal britannique. Les progrès de la technologie des drones rendent également les capacités de frappe à longue portée plus abordables. Cela a été constaté dans le conflit ukrainien, où les deux parties ont utilisé des avions sans pilote relativement bon marché pour attaquer des cibles éloignées de la ligne de front.

L’apparente vulnérabilité de l’OTAN en Europe est exacerbée par les désaccords entre les États membres de l’UE sur la manière de remédier aux carences de la défense aérienne. L’Allemagne et la France ont proposé des plans concurrents, tandis que la Pologne et la Grèce réclament un système intégré à l’échelle européenne.















Plus tôt cette semaine, Bloomberg a rapporté que Berlin et Paris étaient sur le point de révéler un nouveau compromis sur l’initiative européenne Sky Shield, initialement proposée par le chancelier allemand Olaf Scholtz en 2022. Le système utiliserait une combinaison d’intercepteurs Patriot fabriqués aux États-Unis et d’Israéliens Arrow 3. , et les IRIS-T allemands. Les critiques françaises à l’égard des projets allemands concernaient leur dépendance excessive à l’égard d’armes provenant de l’extérieur de l’UE et l’exclusion des SAMP-T franco-italiens.

Les pays occidentaux ont fourni à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne avancés pour renforcer son armée contre la Russie. Ces livraisons ont toutefois été jugées insuffisantes par Kiev, qui en a demandé davantage pour contrer les capacités russes à longue portée.

L’Ukrainien Vladimir Zelensky a estimé à plusieurs reprises que son pays avait besoin d’au moins cinq batteries Patriot supplémentaires. L’Allemagne s’est engagée en avril à en fournir un à partir de son propre stock, tandis que les Pays-Bas ont déclaré cette semaine qu’ils avaient engagé des partenaires pour en fournir un autre.

EN SAVOIR PLUS:

Les prétendues attaques ukrainiennes contre les radars nucléaires russes inquiètent les États-Unis – WaPo

Les donateurs occidentaux affirment qu’ils arment l’Ukraine parce que sa défaite dans le conflit serait suivie d’une attaque russe contre l’OTAN. Les responsables de Moscou ont nié une telle intention. La Russie perçoit les hostilités comme faisant partie d’une guerre par procuration lancée contre elle par les États-Unis, dans laquelle les Ukrainiens sont utilisés comme alliés. « chair à canon. »