Les défauts de paiement se profilent alors que les pays pauvres font face à une tempête économique

Alors que les pays riches se préparent à une récession mondiale et tentent de faire face aux prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie, les flux d’investissement vers le monde en développement ont diminué et les grands créanciers, en particulier la Chine, ont mis du temps à restructurer les prêts.

Il est peu probable que des défauts de paiement massifs dans les pays à faible revenu déclenchent une crise financière mondiale étant donné la taille relativement petite de leurs économies. Mais le potentiel pousse les décideurs politiques à repenser la viabilité de la dette à une époque de hausse des taux d’intérêt et de transactions de prêt de plus en plus opaques. Cela s’explique en partie par le fait que les défauts de paiement peuvent rendre plus difficile pour des pays comme les États-Unis l’exportation de marchandises vers des pays endettés, ce qui ralentit davantage l’économie mondiale et peut conduire à une famine généralisée et à des troubles sociaux. Alors que le Sri Lanka se rapprochait de sa faillite cette année, sa banque centrale a été contrainte de conclure un accord de troc pour payer le pétrole iranien avec des feuilles de thé.

“Trouver des moyens de réduire la dette est important pour que ces pays parviennent à la lumière au bout du tunnel”, a déclaré David Malpass, président de la Banque mondiale, dans une interview au sommet du Groupe des 20 le mois dernier à Bali. , Indonésie. “Ce fardeau sur les pays en développement est lourd, et s’il continue, il continue de s’aggraver, ce qui a alors des impacts sur les économies avancées en termes d’augmentation des flux migratoires et de perte de marchés.”

L’urgence fait suite aux blocages pour contenir le coronavirus en Chine et à la guerre de la Russie en Ukraine, qui ont ralenti la production mondiale et fait monter en flèche les prix des aliments et de l’énergie. La Réserve fédérale a rapidement relevé les taux d’intérêt aux États-Unis, renforçant la force du dollar et rendant plus coûteuse pour les pays en développement l’importation de produits de première nécessité pour les populations déjà aux prises avec la hausse des prix.

Les économistes et les institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sonné l’alarme quant à la gravité de la crise. La Banque mondiale a prévu cette année qu’une douzaine de pays pourraient faire face à un défaut de paiement l’année prochaine, et le FMI a calculé que 60 % des pays en développement à faible revenu étaient en situation de surendettement ou à haut risque.