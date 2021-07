Les défauts de l’USWNT ont été exposés aux Jeux olympiques. Qu’est-ce qui ne va pas et peuvent-ils le réparer contre la Nouvelle-Zélande ?

C’était déjà assez grave que l’équipe nationale féminine des États-Unis perde 3-0 contre la Suède pour ouvrir ses Jeux olympiques de 2020. Mais la façon dont l’USWNT a perdu a rendu le résultat pire et plus important. Maintenant, la question que les fans de l’USWNT se poseront – et que les joueurs de l’USWNT se posent peut-être – est de savoir si cette performance lamentable était ponctuelle ou le signe de problèmes plus profonds.

Les États-Unis affrontent la Nouvelle-Zélande samedi (7 h 30 HE) dans leur deuxième match du groupe G, ils n’ont donc pas beaucoup de temps pour s’attarder et chercher des réponses. Mais cela ne rend pas les faiblesses potentielles exposées par la Suède moins problématiques.

Si les États-Unis ne retournent pas leur campagne olympique contre la Nouvelle-Zélande, voici quelques raisons possibles.

Un entraîneur non éprouvé les a mal orientés

Essayez de deviner quel jeu cela décrit : travaillant dans une presse haute coordonnée, la Suède a créé des avantages numériques et a ensuite bloqué les lignes de passe, ce qui a fait perdre le ballon aux États-Unis. L’USWNT n’a pas réussi à contrecarrer la tactique de la Suède et a plutôt joué de manière réactive. Le travail de la Suède est devenu encore plus facile par l’exécution bâclée de l’USWNT.

2 Liés

Si vous pensiez que cela décrivait la défaite 3-0 de l’USWNT pour ouvrir les Jeux olympiques de Tokyo, vous avez raison. Mais si vous pensiez que cela décrivait le match nul 1-1 de l’USWNT contre la Suède en avril, vous avez également raison.

« Si nous jouons comme nous avons joué aujourd’hui, ce n’est pas assez bon », a déclaré l’entraîneur Vlatko Andonovski en avril. « Je le sais, personne n’a à me le dire, mais c’est juste une bonne opportunité pour nous de nous améliorer. »

Le problème, c’est que les États-Unis ont empiré. Ce match nul en avril – la seule fois où Andonovski n’a pas remporté de match en tant qu’entraîneur-chef de l’USWNT jusqu’aux Jeux olympiques – aurait dû soulever des drapeaux rouges. Mais mercredi, il semblait que l’USWNT n’en avait pas tiré les leçons.

Cela ne veut pas dire que tout ce que la Suède a fait était exactement le même depuis ce match d’avril : elle est passée d’une formation à trois à quatre, et ce changement de système a semblé prendre les Américains au dépourvu. Mais les États-Unis semblaient également s’attendre à tort à ce que la Suède joue de manière plus conservatrice comme elle l’a fait lors des tournois précédents contre les Américains. Au lieu de cela, la Suède a doublé son plan de match à partir d’avril et a joué encore plus agressivement.

Une fois que les Américains ont compris ce qu’ils attendaient, ils ne se sont pas adaptés. Pire encore, Andonovski semblait soit réticent, soit incapable de prescrire les changements tactiques à la volée qui auraient pu changer la donne.

– Calendrier féminin et calendrier des rencontres

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

La Suède a envahi les arrières latéraux larges de l’USWNT, forçant des revirements répétés dans les zones dangereuses, et Crystal Dunn en particulier a été isolée. Mais l’USWNT n’a jamais vraiment veillé à ce qu’elle obtienne l’aide dont elle avait besoin en laissant les ailiers tomber profondément. Il n’y avait pas assez de mouvement ou assez de joueurs pour faire des courses, et les Américains étaient trop statiques.

Avec chaque changement de personnel, comme l’arrivée de Julie Ertz pour Samantha Mewis à la mi-temps, la performance de l’USWNT ne s’est que légèrement améliorée parce que leur approche collective ne fonctionnait tout simplement pas. Cela revient à Andonovski.

Il s’agit du premier tournoi majeur d’Andonovski – il a été embauché après avoir été entraîneur de la NWSL et, avant cela, du football en salle – et la question qui persiste est de savoir si son manque d’expérience internationale l’a déçu.

L’USWNT a semblé sans gouvernail lors de la défaite olympique de 3-0 contre la Suède. Dan Mullan/Getty Images

L’USWNT manquait de vitesse et a peut-être montré son âge

C’est une chose d’amener Carli Lloyd, 39 ans, à se rapprocher de votre embrayage en fin de partie. C’en est une autre de l’amener à la mi-temps et de s’attendre à de grands changements, en particulier dans un match comme celui contre la Suède.

Les États-Unis semblaient lents à réagir et lents, et ce que les Américains auraient pu utiliser, c’était un regain de vitesse et d’énergie. Mais un joueur comme ça n’était pas sur le banc américain. La seule qui correspond à ce moule à Tokyo, la rapide Lynn Williams, 28 ans, n’a pas fait partie de la liste des jours de match. (En fait, elle n’a même pas fait partie de la liste originale jusqu’à ce que le Comité international olympique autorise les remplaçants à jouer dans n’importe quel match.) Pendant ce temps, la première ligne de départ composée d’Alex Morgan, Christen Press et Tobin Heath a 32 ans ou plus.

Comparez cela aux deux buteuses suédoises, Stina Blackstenius et Lina Hurtig, qui ont toutes les deux 25 ans. Les six premières suédoises étaient jeunes, physiques et explosives.

Même si cela pourrait être le manque de jeunesse qui a rendu si difficile pour l’attaque américaine de se placer derrière la ligne arrière de la Suède, Andonovski espère mieux que ce soit autre chose. C’est plausible : l’USWNT a été l’équipe la plus ancienne des deux dernières Coupes du monde et n’a toujours jamais perdu. De plus, tous les joueurs américains, des vétérans aux débutants olympiques, semblaient tout aussi lents.

Mais si l’USWNT ne montre pas plus de dynamisme et de vigueur contre la Nouvelle-Zélande, l’âge de la formation deviendra un coupable.

jouer 1:25 Lindsey Horan revient sur la défaite choc de l’USWNT contre la Suède aux Jeux olympiques de Tokyo alors que l’équipe se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande.

Où est passée la mentalité de l’USWNT ?

Oui, tout le monde sur l’USWNT a eu un mauvais match. Oui, la tactique de l’USWNT n’était pas à la hauteur du plan suédois. Mais sans doute le plus gros problème pour les Américains était leur comportement épuisé, effrayé et désespéré. En termes simples, ils ne ressemblaient pas à l’USWNT.

Lorsqu’on lui a demandé après la finale de la Coupe du monde 2019 pourquoi les Américaines sont si difficiles à battre, la milieu de terrain néerlandaise Danielle van de Donk a expliqué : « C’est leur force : leur mentalité. Ils n’abandonneront jamais. Ils se battront toujours. » Alors où était cette équipe contre la Suède ?

Vlatko Andonovski n’a pas pris un bon départ pour sa première fois à la tête de l’USWNT lors d’un tournoi majeur. Dan Mullan/Getty Images

« On en a beaucoup parlé et il fallait le mentionner : la mentalité », a déclaré Lindsey Horan aux journalistes vendredi. « C’était comme si cela manquait et nous ne pouvions pas déterminer exactement ce que c’était, mais ce n’est jamais le cas pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Tout membre qui a joué pour cette équipe le sait. Peu importe quoi, peu importe la tactique, non peu importe l’exécution technique, la mentalité est toujours là. »

Il serait facile de blâmer les stades vides dans ces Jeux olympiques entachés d’une pandémie – après tout, le populaire USWNT est habitué à jouer devant des foules bruyantes, même lorsqu’il joue à l’étranger – mais il y a un risque à chaque changement de génération du USWNT que la culture établie il y a des décennies par les membres fondateurs de l’USWNT pourrait commencer à s’éroder. Si cela se produit, l’USWNT aura des problèmes bien plus importants que la tactique ou la sélection des joueurs.

« C’était un joli petit rappel contre la Suède – je dis » bien « , mais c’était terrible », a ajouté Horan. « Maintenant, nous pouvons sortir et montrer qui nous sommes et le courage que nous avons contre la Nouvelle-Zélande. »

jouer 1:20 Fernando Palomo explique comment la Suède est devenue la première équipe à battre l’USWNT depuis 2019.

La domination de l’USWNT pourrait diminuer

C’est une affirmation populaire depuis des années maintenant : le monde « rattrape » l’USWNT. Sauf que ce n’est pas arrivé. (L’équipe qui a remporté les deux dernières Coupes du monde féminines ? Les États-Unis.)

Mais à un moment donné, les prédictions se réaliseront et le reste du monde « rattrapera son retard ». La question est : quand ? Et la Suède a-t-elle prouvé que c’était déjà arrivé ?

En réalité, ce n’est pas quelque chose qui sera prouvé par un seul résultat ou un seul tournoi. Cela se produit depuis un certain temps : des clubs en Europe avec beaucoup d’argent et beaucoup d’expérience dans la constitution d’équipes de football performantes ont commencé à investir dans le football féminin, ce qui va contrecarrer l’avantage intrinsèque de l’USWNT – Titre IX , qui incite les collèges à fournir des ressources de premier plan aux footballeuses et incite les joueuses à prendre le football au sérieux pour gagner des bourses.

Nous pouvons voir les progrès progressifs à l’étranger simplement en regardant la liste de la Suède. Prenez, par exemple, Kosovare Asllani : elle était l’une des meilleures joueuses de Suède et elle joue pour le Real Madrid, un club de renommée mondiale qui n’avait même pas d’équipe féminine jusqu’en 2019. LHurtig, l’un des buteurs, joue pour la Juventus, qui a établi son côté féminin au cours des quatre dernières années.

Il est peu probable que la croissance du football féminin dans le monde marque la fin du règne de l’USWNT en tant que puissance mondiale. Le titre IX restera un puissant avantage, et les jeunes Américains se développeront dans les puissances européennes si c’est la meilleure voie, comme nous avons vu Horan le faire au Paris Saint-Germain et Catarina Macario à Lyon. Mais cela rendra beaucoup plus difficile de gagner un tournoi comme la Coupe du monde ou les Jeux olympiques.

Il fut un temps où l’USWNT faisait partie d’un petit groupe exclusif de ce qui pouvait être considéré comme de « bonnes » équipes. Ce groupe s’est élargi, et dans ces très petits Jeux olympiques de seulement 12 équipes, il y a plus d’équipes qui devraient raisonnablement être considérées comme des candidats pour remporter l’or que non.