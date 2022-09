Les défauts de début de saison de Liverpool révélés par Rampant Napoli

Liverpool a failli être couronné roi d’Europe pour la septième fois la saison dernière, mais Jurgen Klopp cherche un redémarrage après que son équipe ait été sauvagement balayée par Napoli mercredi.

Les problèmes des Reds en début de saison n’ont montré aucun signe de disparition au Stadio Maradona, le score de 4-1 les flattant et laissant leur entraîneur se demander ce qu’il peut faire pour sortir son équipe d’une crise qui s’aggrave.

“J’ai besoin de temps pour dire les bonnes choses car pour le moment ce n’est pas clair à 100%”, a déclaré Klopp aux journalistes.

L’entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, a déclaré qu’il ne voulait pas entendre parler de son équipe donnant une leçon de football, mais il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain jusqu’à ce que les hôtes décident qu’ils avaient suffisamment puni.

Il est révélateur que Spalletti ait éliminé Khvicha Kvaratskhelia avec plus d’une heure à faire, conservant la révélation géorgienne pour la visite de Spezia le week-end de Naples et leur voyage aux Rangers la semaine prochaine.

À ce moment-là, Napoli avait depuis longtemps remporté le match et était heureux de fermer boutique sachant que Liverpool était incapable de récupérer un déficit de quatre buts qui aurait facilement pu être le double.

« Les problèmes que nous avons eus ce soir étaient évidents. Premièrement, Napoli a joué un très bon match et nous avons joué un très mauvais match. Nous n’avons tout simplement pas assez bien joué, nous n’avons jamais été compacts », a ajouté Klopp.

“Pendant 60 minutes, nous avons eu beaucoup de situations où nous avons perdu beaucoup de ballons parce que nous étions trop loin de tout.”

Avoir James Milner, 36 ans, et l’adolescent Harvey Elliott au milieu de terrain n’ont pas offert de meilleurs résultats que lorsque Liverpool a été battu à Old Trafford il y a deux semaines, avec Piotr Zielinski et Andre-Frank Zambo Anguissa en contrôle total du jeu.

Les blessures de Thiago Alcantara, Naby Keita, Ibrahima Konate, Joel Matip et Diogo Jota ont eu un impact, mais même leurs vieilles têtes les plus fiables les laissent tomber.

Mohamed Salah n’était pas dans le rythme et Virgil van Dijk et Alisson ont commis des erreurs de base qui ont permis à Naples de percer leurs défenses presque sans encombre.

De simples balles au-dessus de la haute ligne défensive de Liverpool ont créé une multitude d’opportunités pour les attaquants dynamiques de Naples qui ont pu prendre possession des Reds dans des zones très dangereuses.

Kvaratskhelia aurait eu le but que sa performance méritait si Van Dijk ne s’était pas précipité pour dégager son tir de la ligne après que Victor Osimhen ait agressé Joe Gomez dans le troisième défensif de Liverpool.

“Si vous ne jouez pas vraiment bien, vous devriez être capable de défendre à un niveau élevé”, a ajouté Klopp.

“Napoli était vraiment bon mais nous leur avons facilité la tâche.”

Klopp a déclaré que les propriétaires de Liverpool attendaient de lui, plutôt que d’un autre entraîneur, qu’il résolve les problèmes qui affligent son équipe le jour où son ami Thomas Tuchel a été limogé par Chelsea.

Et avec l’Ajax à Anfield et un voyage à Chelsea à venir avant la trêve internationale, il devra trouver des solutions rapidement.

