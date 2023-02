Les défaites passées sur la réforme de la police perturbent le Congrès nouvellement divisé

WASHINGTON (AP) – Quelques semaines avant que le président Joe Biden ne prononce son premier discours au Congrès en 2021, une vidéo graphique a été publiée d’un homme noir tué aux mains de la police.

Le pays a regardé la scène désormais familière envoûtante se dérouler sur ses écrans. Les membres de la famille ont plaidé en larmes pour le changement. Les législateurs de Washington se sont engagés à adopter une réforme significative.

Biden a donné un élan aux pourparlers lors du discours télévisé à l’échelle nationale disant au Congrès de “le faire” d’ici le mois prochain, l’anniversaire du meurtre par un policier de Minneapolis d’un autre homme noir, George Floyd.

“Nous avons tous vu le genou de l’injustice sur le cou des Noirs américains”, a déclaré le président démocrate. “C’est maintenant notre chance de faire de réels progrès.”

Et puis, comme auparavant, les négociations se sont effondrées selon des lignes partisanes, repoussant la question de la brutalité policière à l’arrière de la ligne des priorités législatives, soulignant à nouveau comment le Congrès échoue souvent à proposer des solutions même lorsqu’il existe un large accord sur le problème.

Près de deux ans plus tard, alors que Biden entame sa troisième année au pouvoir, il y a une autre suite mortelle. Une vidéo publiée la semaine dernière a montré la violente rencontre du 7 janvier entre Tire Nichols et Memphis, Tennessee, des policiers qui ont sauvagement battu le travailleur noir de FedEx, âgé de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés.

Nichols a été hospitalisé et est décédé quelques jours plus tard. Cinq policiers, qui sont également noirs, ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions pour avoir été battu et tué. Lundi, deux autres policiers de Memphis ont été sanctionnés et trois techniciens médicaux d’urgence ont été licenciés dans le cadre de l’affaire.

Les parents de Nichols devraient assister au discours sur l’état de l’Union de Biden la semaine prochaine, dans l’espoir d’augmenter la pression sur le président et Washington.

Et les mêmes législateurs qui étaient proches d’un accord la dernière fois cherchent maintenant à voir si des vestiges d’un compromis ont la chance de passer un Congrès nouvellement divisé.

“Je ne parle pas très souvent à cet étage”, a déclaré lundi le sénateur Tim Scott, RS.C., au Sénat. “Mais c’est mon 10e discours sur le maintien de l’ordre en Amérique en huit ans.”

Scott a ensuite appelé les démocrates pour lui avoir demandé de “revenir à la table” après la sortie de la vidéo de Nichols ce week-end, malgré le fait qu’il ait empêché l’adoption de sa législation il y a deux ans.

“Je n’ai jamais quitté la table”, a déclaré le seul sénateur républicain noir dans un discours émouvant.

Scott est devenu l’un des principaux négociateurs au Sénat après le meurtre brutal de Floyd par la police en 2020. Lui et le sénateur démocrate Cory Booker – deux des trois hommes noirs siégeant à la chambre – se sont lancés dans une négociation laborieuse de neuf mois.

Les pourparlers se sont concentrés sur la rédaction d’une législation de compromis limitant le recours à la force par les forces de l’ordre et les rendant plus responsables des abus. Mais les négociations se sont enlisées sur les demandes des démocrates de rendre les policiers accusés d’abus passibles de sanctions civiles.

Il est actuellement difficile de poursuivre de telles actions, appelées « immunité qualifiée », dans tous les cas sauf les plus flagrants. Les républicains et les groupes d’application de la loi comme l’Ordre fraternel de la police ont résisté à l’assouplissement de ces limitations.

Pourtant, le groupe est reparti en accord sur l’interdiction des étranglements, la limitation du transfert d’équipement militaire à la police et l’augmentation des fonds pour les programmes de santé mentale, qui traitent des problèmes qui conduisent souvent à des rencontres avec des agents des forces de l’ordre.

Ces accords sont maintenant la base de toute négociation à la suite de la mort de Nichols. “C’est une telle tragédie qu’ils se sont tellement rapprochés”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, D-Conn., À propos des négociations passées. “La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup de pièces qui étaient là qu’ils peuvent récupérer.”

Les conversations entre Scott et Booker ont commencé au cours du week-end et devraient se poursuivre cette semaine. À la Chambre, le représentant Steve Horsford, D-Nev., le président du Congressional Black Caucus, a tendu la main pour organiser une réunion avec Scott. Le groupe de législateurs noirs devrait se rendre à la Maison Blanche jeudi pour rencontrer Biden.

“Malgré le dysfonctionnement à Washington, DC, nous pouvons tous convenir que, quel que soit le parti, la région du pays, une mauvaise police ne devrait exister nulle part en Amérique”, a déclaré Horsford.

Lundi, plusieurs démocrates ont indiqué qu’ils étaient ouverts à des négociations même sur les propositions de réforme de la police les plus âprement disputées, même si elles sont en deçà de la proposition que le parti a adoptée à la Chambre après la mort de Floyd.

Mais on ne sait pas si les républicains seront d’accord. Les républicains contrôlent désormais la Chambre et vont de l’avant avec une législation qui appellerait tout effort pour «financer la police». Et les démocrates ont une très faible majorité au Sénat de 100 sièges.

“Je ne sais pas s’il y a 60 voix pour quoi que ce soit au Sénat”, a déclaré lundi le sénateur Lindsey Graham, RS.C. «J’ai été assez ouvert d’esprit pour essayer de faire une réforme raisonnable de la police. Cela avait du sens pour moi à l’époque, et c’est le cas maintenant, mais nous verrons où est l’espace.

Le sénateur du GOP John Cornyn du Texas, qui a aidé à faire adopter un modeste projet de loi sur la réforme de la police l’année dernière, a également rejeté l’idée qu’un accord pourrait être conclu, affirmant qu’il pense que tout accord “est probablement moins susceptible de se produire maintenant avec un gouvernement divisé”.

La vice-présidente Kamala Harris a assisté aux funérailles de Nichols à Memphis mercredi et a exigé que le Congrès adopte le George Floyd Justice and Policing Act, une loi qu’elle a co-écrite pendant son séjour au Sénat.

“Joe Biden le signera”, a déclaré Harris. « Et nous ne devrions pas tarder, et nous ne serons pas refusés. Ce n’est pas négociable. »

Les proches de Nichols ont fait écho à ce sentiment.

“Nous devons prendre des mesures car il ne devrait y avoir aucun autre enfant qui devrait souffrir de la façon dont mon fils – et tous les autres parents ici ont perdu leurs enfants – nous devons faire adopter ce projet de loi”, a déclaré RowVaughn Wells mercredi alors qu’ils l’enterraient. fils. “Parce que si nous ne le faisons pas, ce sang – le prochain enfant qui mourra – ce sang va être sur leurs mains.”

___

La rédactrice d’Associated Press, Mary Clare Jalonick, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press