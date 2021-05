Les défaites du Big Oil représentent un moment décisif dans la bataille climatique

LONDRES – Certaines des plus grandes entreprises émettrices du monde ont subi une série de défaites historiques dans des salles de conférence et des tribunaux, reflétant la patience décroissante des investisseurs qui poussent à une action beaucoup plus rapide pour faire face à l’urgence climatique.

Mercredi en quelques heures à peine, les actionnaires du géant pétrolier américain ExxonMobil ont soutenu un minuscule fonds spéculatif activiste dans la refonte du conseil d’administration de la société, les investisseurs de la société énergétique américaine Chevron ont défié la direction lors d’un vote crucial sur le climat et un tribunal néerlandais a ordonné à Royal Dutch Shell d’en prendre beaucoup. une action plus agressive pour réduire ses émissions de carbone.

Il montre la pression croissante exercée sur les sociétés pétrolières et gazières internationales pour qu’elles fixent des objectifs à court, moyen et long terme compatibles avec l’Accord de Paris – l’accord sur le climat largement reconnu comme étant d’une importance cruciale pour éviter une crise climatique irréversible.

À l’heure actuelle, aucune des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde n’a divulgué comment ils atteindront l’objectif de devenir une entreprise à taux zéro d’ici 2050 ou plus tôt, plus de cinq ans après la ratification de l’Accord de Paris par près de 200 pays.

« Une journée tout à fait écrasante pour Big Oil », a déclaré mercredi Bill McKibben, auteur et fondateur de la campagne climatique locale 350.org, via Twitter. « Merci à tous ceux qui se battent – vous poussez assez longtemps et les dominos tombent. »