Les défaites de TCU et USC laissent les pouvoirs des séries éliminatoires avec des choix peu attrayants

Il est rare que les séries éliminatoires incluent un intrus courageux.

Cincinnati s’est bien acquitté l’année dernière d’une défaite contre l’Alabama, et bien que TCU soit membre d’une conférence plus auguste, le Big 12, il y a encore des sentiments bruts de la première année des séries éliminatoires lorsque la seule défaite des Horned Frogs – 61- 58 à Baylor – était suffisant pour les tenir à l’écart des séries éliminatoires. Baylor, dont la seule défaite a été en Virginie-Occidentale, a également été gelé – en partie parce que le Big 12 n’a pas eu de match de championnat.

“Le Big 12 dans un endroit différent de ce qu’il était alors”, a déclaré Dykes. “Je pense qu’ils vont le voir différemment, mais en même temps, vous ne savez pas. Je suis évidemment inquiet, mais je fais confiance au comité.

On peut dire avec certitude que personne ne s’attendait à ce que les grenouilles cornues soient ici. Ils ont été choisis pour terminer septièmes du Big 12 après l’arrivée de Dykes de Southern Methodist, héritant d’une équipe 5-7. Ce dont il ne semblait pas intéressé à hériter, c’était Duggan, qui avait commencé pendant trois ans mais avait perdu le poste de titulaire en août.

Mais lorsque Chandler Morris, un transfert de l’Oklahoma, s’est blessé lors du premier match, Duggan a de nouveau pris les rênes et n’a pas lâché prise. Il a organisé des retours en seconde période contre Oklahoma State, Baylor, Kansas et Kansas State en saison régulière. Il a failli recommencer samedi, surmontant une interception au quatrième quart dans la zone des buts pour ramener les Wildcats d’un déficit de 28-17 avec moins de huit minutes à faire.

Il a porté le ballon six fois sur un entraînement de 80 verges – dont le dernier était une course de 8 verges – qui a égalé le score avec 1:51 à faire après avoir jeté à Jared Wiley pour une conversion de 2 points.

C’est le type de performance qui semble certain d’amener Duggan à la cérémonie du trophée Heisman le week-end prochain à New York, où il sera un exemple approprié pour son école, qui tente également de se faire une place parmi les plus célèbres.

C’était loin de l’esprit de Duggan samedi après-midi.

Bien que plus d’une heure se soit écoulée avant que Duggan ne se rende sur le podium des entretiens, il a eu du mal à masquer sa déception. Il s’arrêta pour essuyer ses larmes avec la manche de son sweat-shirt et parfois sa lèvre tremblait alors qu’il répondait consciencieusement aux questions.