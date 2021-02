Les défaites de Barcelone, Séville, Real Sociedad en Europe sont-elles un signe de déclin de la Liga?

À 21 h jeudi soir, un hologramme de la princesse Leia était arrivé dans le vestiaire de Los Carmenes, et un autre était en route pour Salzbourg. Aide-moi, Villarreal et Grenade, tu es mon seul espoir.

L’Espagne était devenue déprimée et un peu désespérée, ayant besoin d’être sauvée. Quelques minutes plus tôt, Manchester United avait inscrit son quatrième but contre la Real Sociedad à Turin. En trois matchs européens sur trois jours, les équipes de la Liga avaient laissé entrer Onze objectifs, et cela aurait pu être encore pire. Le PSG avait battu Barcelone à quatre et Dortmund en avait marqué trois contre Séville en Ligue des champions; maintenant, United en avait quatre contre la Real en Ligue Europa. Le football espagnol avait été durement touché, ayant besoin de quelque chose à quoi s’accrocher.

Grenade et Villarreal l’ont fourni, un peu d’espoir. À Los Carmenes, Yangel Herrera et Robert Kenedy ont marqué les buts qui ont battu Napoli 2-0. À la Red Bull Arena, Paco Alcácer et Fer Nino ont vu Salzbourg sur le même score. Peut-être que la catastrophe était imminente après tout. La semaine prochaine, le Real Madrid et l’Atletico Madrid affronteront respectivement Atalanta et Chelsea – après cela, les choses pourraient être très différentes. (Ou ils pourraient avoir l’air pire.) Après les matches retour de ces matchs, ils pourraient aussi – bien que seul Séville, battu 3-2 par Dortmund, ait une réelle chance de renverser le résultat.

Avant le coup d’envoi de ces matchs, les choses auraient difficilement pu être pires. Principalement parce que ces défaites ne ressemblaient pas à une mauvaise nuit, ni deux, ni même trois. Ils se sentaient plutôt comme une vérité incontournable que comme un accident.

Après que Barcelone ait été battu 4-1 par Kylian Mbappe et le PSG, Ronald Koeman a admis avoir été confronté à la «réalité». Ce n’était pas qu’ils n’avaient pas été assez bien, c’est qu’ils sommes pas assez bon. Ils n’avaient été battus que deux fois cette année au niveau national, mais maintenant ils étaient battus. Regardez ces dernières années et c’était douloureusement familier aussi: ils en avaient concédé trois à la Juventus (deux fois), trois à l’AS Roma, quatre au PSG, quatre à Liverpool, huit contre le Bayern Munich à Lisbonne, et maintenant quatre à domicile contre PSG.

Mbappe et le PSG ont humilié Barcelone en milieu de semaine, mais était-ce le signe d’une crise plus profonde ou simplement d’une mauvaise équipe face à l’un des meilleurs joueurs du monde? Alex Caparros – UEFA / UEFA via Getty Images

Et voici le problème: ce n’était pas seulement eux, ou tant en Espagne l’ont dit. Séville était le suivant, s’inclinant 3-2 au Sanchez Pizjuan contre Dortmund mercredi soir. L’équipe qui avait remporté chacun de ses neuf derniers matchs, ne concédant qu’une seule fois, en a accordé trois en première mi-temps. Viennent ensuite les débats, la dépression, les prophètes de malheur. «C’est fini», écrit un chroniqueur dans Marca, «l’hégémonie perdue». Écoutez la radio, et c’était comme s’ils pouvaient tout aussi bien tout déchirer. La Real Sociedad a suivi, tout comme le fatalisme. Le football espagnol était terminé.

Ou ce n’était pas le cas. Grenade et Villarreal ont contribué à mettre tout cela en perspective, un peu de calme appliqué et un peu d’optimisme aussi. L’absurdité de l’alarmisme était révélée. Et pourtant, s’il avait été exagéré, un débat pour aujourd’hui vite oublié demain, pas de temps pour la patience encore moins un plan, il y a un peu plus que le mélodrame qui accompagne quelques matches perdus.

Même la chose qui a rendu ces jeux exceptionnels, pas une tendance, s’est sentie plus permanente d’une manière ou d’une autre. La personnalité l’a conduit, comme si souvent. Mardi, c’était Mbappe; mercredi, c’était Haaland. « Un autre animal en liberté », comme le disait un titre. Ils avaient déchiré Barcelone et Séville, paniqués à chaque tournant. Inspirés, ils en ont marqué cinq et ont aidé l’un des sept buts concédés par leurs adversaires espagnols.

En regardant Haaland en particulier, il était surprenant de voir à quel point ils avaient peur de lui, comment il semblait déformer la réalité comme un prototype à changement de paradigme testé sur des sujets terrifiés, cette poussée soudaine conditionnant tout autour de lui. Lorsque deux joueurs aussi bons sont opérationnels – et défendus si mal – cela peut arriver. Quand Bruno Fernandes est comme ça pour Man United, ça peut arriver aussi.

Il y avait quelque chose à dire pour une analyse des trois défaites subies par les clubs espagnols qui mettait en évidence la façon dont ils avaient souffert – aux mains d’équipes sportives directes, verticales. Quelque chose en ce sens que le PSG, Dortmund et Man United étaient tout simplement trop rapides; qu’ils n’ont pas seulement joué un meilleur football, ils ont joué différent football, mené par des hommes (certainement dans le cas de Mbappe et Haaland) qui sont autre chose.

« Ils étaient comme des avions », a déclaré le directeur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. Séville a agi comme s’ils n’avaient jamais rien vu de tel et peut-être qu’ils ne l’avaient pas fait; peut-être pas la plupart des week-ends, de toute façon.

Mais ce n’est pas comme si les équipes espagnoles avaient été démontées par des joueurs qui n’avaient jamais fait ça à personne d’autre auparavant et qui ne le feront plus. Au lieu de cela, ils auraient peut-être été vaincus par trois des sept ou huit meilleurs joueurs du monde et les deux meilleurs – au fait, devrait-on en faire plus avec Fernandes? – ou du moins les deux hommes destinés à être les meilleurs.

Et c’était le scénario le plus inévitable de cette semaine, où que vous soyez: le sentiment d’une nouvelle ère naissante, de nouveaux colosses émergeant pour la traverser, dominant tout. « L’avenir est le présent », comme l’a dit l’ancien gardien barcelonais Andoni Zubizarreta. Mbappe et Haaland. Plus précisément: Mbappe ou Haaland? Il y a déjà une sorte de précipitation pour créer une rivalité, un désespoir de diviser, de faire une belle confrontation, pour – et vous pouvez voir où cela se passe – trouver un nouveau Messi et Ronaldo.

Ces deux-là ont joué en Espagne, ce qui en fait le centre du monde du football. Mbappe et Haaland, vous avez peut-être remarqué, non. Il y avait plus qu’une touche de nostalgie ici alors qu’ils envisageaient une nouvelle génération. Une touche de désespoir aussi, dans la réaction inévitable à ce qu’ils avaient fait cette semaine.

« Florentino, inscrivez-le! » a fait la une sur le devant de AS. Alors qu’il mettait Barcelone à l’épée, le président du Real Madrid était à la mode sur Twitter. En Catalogne, les élections présidentielles les ont présentées comme des promesses potentielles. La question qui ne cessait de se poser – et c’était vraiment absolument partout – était: qui signeriez-vous, Mbappe ou Haaland?

Et les deux? Et ni l’un ni l’autre?

Tout cela ramène cela à ce sentiment de perte. Il y a quelque chose d’inévitable dans le fait que Mbappe et Haaland sont liés à Madrid et / ou Barcelone. Ce n’est pas nouveau – dans le cas de Mbappe, Madrid fait partie de son plan de carrière, et il fait partie du leur, depuis longtemps. Tous deux sont clairement ouverts à l’idée d’un déménagement, préparant des voies qui pourraient bien être ailleurs. Dans le cas de Haaland, c’est une certitude. Mais si les relier est inévitable, il ne l’est plus. Toujours les plus grands clubs du monde, ils ne sont peut-être pas les meilleurs. Et ils ne sont certainement pas les plus riches en liquidités.

À l’heure actuelle, Madrid et Barcelone ne peuvent pas vraiment se permettre Haaland ou Mbappe. Ce seront toujours les plus grands noms, mais pour le moment, ce ne sont peut-être pas non plus les destinations les plus attrayantes du monde. La ligue dans laquelle ils jouent n’est pas non plus. L’avenir est incertain.

Mbappe et Haaland pouvait finir ici. En fait, malgré toutes les preuves, il reste difficile d’imaginer qu’aucun des deux ne se présentera un jour en Liga. Mais ce ne sont pas seulement les deux grands – même si, comme toujours, vous pourriez être pardonné de penser que c’était le cas – c’est tout, c’est pourquoi ce ne sont pas seulement les résultats de cette semaine qui provoquent le pessimisme. C’est quelque chose de plus profond.

Haaland, à droite, était également en forme de battement mondial contre Séville. Est-ce la faute de Séville? David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Il y a une raison pour laquelle Madrid et Barcelone sont parmi les plus déterminés à imposer une Super Ligue européenne. Une raison pour laquelle le président de la Liga continue d’attaquer City et le PSG – pas seulement parce qu’il pense avoir raison, mais parce qu’il est préoccupé par leur pouvoir. La puissance de la Premier League aussi. Beaucoup de choses se sont améliorées en Espagne, mais la pandémie a durement frappé et le muscle financier du football anglais menaçait déjà de le voir s’évanouir. Leurs charmes ne sont pas non plus uniquement économiques, même si cela sous-tend tout cela.

La ligne du bas? Il y a des raisons pour lesquelles la domination espagnole au cours de la dernière décennie semble peu susceptible de se répéter au cours de la prochaine.

Écrivez une liste des 10 meilleurs joueurs masculins du monde: combien jouent en Liga? Moins d’entre eux qu’une fois. Ce n’est pas non plus juste au sommet; au cours des dernières années, les joueurs de milieu de gamme sont également partis, la génération suivante, ceux qui aideraient les «autres» clubs espagnols à concourir.

Cet été, 15 joueurs ont quitté l’Espagne pour l’Angleterre. Certains ont été rejetés, c’est vrai, mais pas tous. Thomas Partey, Ferran Torres et Rodrigo Moreno étaient parmi eux, et il y a une réalité économique qui le motive et qui rend difficile le défi pour les meilleurs. L’Espagne compte toujours quelques-uns des meilleurs jeunes joueurs – Joao Felix, Ansu Fati et Pedri pour n’en nommer que trois – alors peut-être que cela changera pour le mieux, mais au milieu des défaites européennes de cette semaine, ce n’était pas si surprenant. que tout le monde serait si pessimiste.

Grenade et Villarreal ont un peu arrêté l’angoisse, rappelant utilement que l’Espagne développe encore des joueurs, des managers et des équipes pour rivaliser, que le fatalisme est allé trop loin même si l’inquiétude reste réelle. Ils avaient répondu à l’appel, mais une aide supplémentaire pourrait être nécessaire.