Les défaites aux tirs au but restent des défaites. Il est temps de les compter comme tels

Manchester City est une brillante équipe de football.

Depuis que Pep Guardiola a pris les commandes en 2016, son équipe a récolté plus de titres (six), de points (736), de victoires (231) et de buts (774) en Premier League que toute autre équipe du pays.

Ils ont encaissé moins de buts (258) que n’importe quelle équipe ayant passé les neuf saisons dans l’élite et joué un football exaltant en cours de route.

Oui, il y a un nuage jeté par leur affaire juridique en cours avec la Premier League – mais ajoutez deux FA Cup, quatre Carabao Cup et une Ligue des Champions, et cela dresse un tableau clair de l’équipe de Guardiola comme l’une des plus grandes à honorer les Anglais. jeu.

Ils sont si bons qu’ils n’ont pas besoin de faux disques pour prouver leur grandeur.

Alors soyons clairs, Manchester City n’a pas battu de record de Manchester United en Europe cette semaine. Manchester City n’est pas « invaincu » en 26 matches de Ligue des champions.

City a perdu en quarts de finale la saison dernière contre le Real Madrid. Vous le savez parce que Madrid s’est qualifié pour les demi-finales (et a finalement remporté le trophée contre le Borussia Dortmund à Wembley) tandis que City s’est retiré, libre de se concentrer sur sa quête incessante et réussie d’un quatrième titre national consécutif.

Il est difficile d’imaginer une définition plus claire de la défaite : une équipe continue, l’autre sort.

Le fait que la défaite de City contre l’équipe de Carlo Ancelotti ait été scellée par des tirs au but après un match nul 4-4 au total n’a pas d’importance. Une défaite reste une défaite, peu importe comment elle survient.



Le Real Madrid célèbre sa victoire – et c’était un gagner – à City (Naomi Baker/Getty Images)

Mais l’IFAB – les législateurs du football mondial – ne sont pas d’accord. Dans loi 10.2les pénalités ne sont que l’une des trois « procédures autorisées pour déterminer l’équipe gagnante », avec les buts à l’extérieur et les prolongations. Cela signifie qu’une équipe battue lors d’une fusillade après un match nul au coup de sifflet final peut toujours affirmer qu’elle n’a pas « perdu ».

C’est une situation étrange. Si les « victoires » sur les buts à l’extérieur constituent une zone grise selon le livre des records, personne ne conteste que l’équipe qui sort triomphante à la fin de la prolongation a gagné le match. Alors pourquoi ne pas appliquer la même réflexion aux sanctions ?

Nous avons parcouru un long chemin depuis l’époque précédant les tirs de barrage, où les égalités étaient parfois réglées par des tirages au sort totalement arbitraires. Les tirs au but, introduits au début des années 1970, sont loin de ce genre de « loterie » – le cliché qui s’y est attaché pendant si longtemps – ou simplement d’un moyen pratique et relativement rapide de régler un match entre deux équipes à égalité. , comme le suggère la loi IFAB.

Ce sont des tests suprêmes de courage et d’habileté, et les meilleures équipes les pratiquent aussi assidûment que leur forme tactique et leurs routines arrêtées.

« Il y a plus que de la chance », a déclaré l’ancien gardien croate Joey Didulica. Omnisport en 2018. « Le jeu mental, il faut être confiant. Cela dépend également en grande partie de la recherche.

« Vous devez savoir qui tire le penalty, comment il a abordé les penaltys auparavant, où il ralentit, s’il doit ralentir, dans quel virage.

« Autant les gens pensent que c’est du 50-50, autant les amateurs le disent. Je pense qu’au plus haut niveau, un bon gardien de but peut certainement avoir de meilleures chances que 50-50 en tirs de barrage. Votre meilleur gardien peut normalement le gagner pour vous.

Il existe désormais de nombreuses analyses qui contribuent à éclairer la méthodologie des tirs au but.

En 2022, le pôle d’innovation du Barça a compilé des données sur la façon d’augmenter les chances de succès, suggérant que tirer le premier penalty, célébrer avec enthousiasme les tirs au but réussis, retarder les élans après le coup de sifflet de l’arbitre et placer les meilleurs tireurs de penalty d’une équipe sur les premier et cinquième tirs augmentaient les chances de gagner.



Les pénalités sont un sérieux test d’habileté et de courage (Luciano Bisbal/Getty Images)

Rien de tout cela ne suggère que les pénalités sont un jeu de hasard. Au contraire, même si elles peuvent nécessiter des disciplines différentes de celles de l’action fluide au cours d’un match, les pénalités agissent toujours comme un test de stress ultime pour la capacité d’un joueur à penser clairement et à exécuter ses compétences sous la pression la plus intense. Nous ne parlons pas ici de régler un jeu par pierre, papier, ciseaux.

Ils ont également le sentiment de faire partie ou d’une extension du jeu auquel nous venons d’assister, d’une manière que d’autres facteurs décisionnels aléatoires – comme le tirage au sort – ne pourraient jamais l’être. Et d’une manière générale, la meilleure équipe gagne parce qu’elle est également meilleure pour tirer les penaltys.

C’était peut-être plus discutable lors du match City-Madrid la saison dernière, lorsque deux superbes groupes de joueurs s’affrontaient et qu’il n’y avait presque rien à choisir entre eux. Mais il ne fait aucun doute que le Real Madrid a gagné ce match et que City l’a perdu.

Cela ne change rien au fait que City de Guardiola fait partie des meilleures équipes que le football anglais ait produites. Mais cela signifie que leur dernier « record » est faux.

C’est une équipe pour les âges avec une gamme étincelante de trophées et de records. Ils peuvent très bien se débrouiller sans faux.

(Photo du haut : Paul Ellis/AFP via Getty Images)