Les défaillances de Manchester City contre le Real Madrid pourraient conduire à plus de déception en Ligue des champions

MANCHESTER, Angleterre – Manchester City a fait signer et sceller sa demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid à trois reprises, mais s’est quand même retrouvé avec ses perspectives d’une place pour la finale du mois prochain dans la balance. L’équipe de Pep Guardiola est devenue l’équipe la plus excitante du football, mais leur sens de l’aventure pourrait leur coûter le prix qu’ils chérissent par-dessus tout après s’être retrouvé avec une victoire 4-3 au match aller dans une rencontre classique qui ressemblait plus à une occasion manquée.

City affrontera le Real au Santiago Bernabeu lors du match retour mercredi prochain en tant que favoris pour se qualifier pour la finale le 28 mai à Paris, mais le voyage dans la capitale espagnole n’aurait dû être rien de plus qu’une excursion sans stress après avoir ouvert un deux -première d’avance contre l’équipe de Carlo Ancelotti à trois reprises à l’Etihad.

Malheureusement pour les dirigeants de la Premier League, leur incapacité à défendre aussi bien qu’à attaquer a permis au Real de marquer et de réclamer une bouée de sauvetage chaque fois que City a franchi deux buts, donc la rencontre de la semaine prochaine au Bernabeu menace d’être une épreuve qui pourrait se terminer avec un autre Champions. Le rêve de la ligue se transforme en cauchemar pour Guardiola et ses joueurs.

“City a un avantage”, a déclaré Ancelotti. “Mais ce n’est pas un gros avantage et j’espère que nos supporters pourront nous aider à remporter une autre finale.”

Oui, City nous a tous offert un spectacle incroyable de football offensif, avec le Real parfois déchiré par le rythme et le mouvement de l’équipe locale à l’avant. Mais la chute de City en Ligue des champions, pratiquement à chaque saison depuis que Guardiola a pris les commandes en 2016, a été leur habitude de concéder trop souvent contre des adversaires de grande qualité. City peut faire exploser n’importe quelle équipe, mais la différence entre la Premier League et la Ligue des champions est que, dans la compétition d’élite, l’opposition est capable de riposter et de mordre fort.

Malgré la victoire, Pep Guardiola regrettera les occasions manquées de City contre le Real Madrid. Catherine Ivill/Getty Images

En 2016-17, City est sorti après avoir encaissé six buts en deux matchs contre l’AS Monaco en quart de finale. Un an plus tard, une défaite cumulée 5-1 contre Liverpool a mis fin à leurs espoirs au même stade. L’année suivante, c’était une sortie sur les buts à l’extérieur contre Tottenham Hotspur après un match nul 4-4 au total dans les huit derniers, avec Lyon gagnant 3-1 dans le quart de finale à une jambe impacté par COVID-19 en 2020.

Ce n’est que la saison dernière, lorsque City a battu le Paris Saint-Germain 4-1 au total en demi-finale, qu’ils ont inversé la tendance, mais 12 mois plus tard, c’est un cas de “c’est reparti” et ils ont assuré qu’un match retour qui aurait dû être un non-événement est maintenant une autre occasion incontournable qui pourrait se terminer par la progression de l’une ou l’autre des équipes vers la finale.

En guise d’atténuation, City était privé de ses arrières latéraux de premier choix Kyle Walker et Joao Cancelo en raison respectivement d’une blessure et d’une suspension, forçant Guardiola à déployer l’arrière central John Stones à l’arrière droit. Lorsque Stones a été blessé en première mi-temps, il a été remplacé par le milieu de terrain Fernandinho, à qui Vinicius Junior a donné un temps torride. Mais l’arrière gauche Oleksandr Zinchenko a été un interprète fiable sous Guardiola, donc City jouait à peine des jeunes non prouvés à l’arrière.

Leur échec à sceller une victoire plus complète était dû aux échecs de l’équipe dans son ensemble, à son milieu de terrain absent et à la réticence de Guardiola à arrêter le match. City n’a cessé de poursuivre un autre but et un autre but, mais vous ne pouvez pas être aussi aventureux et téméraire contre une équipe du calibre du Real et des attaquants aussi impitoyables que Karim Benzema.

“Le résultat est ce qu’il était”, a déclaré Guardiola frustré après le match. “Nous avons gagné, nous nous sommes reposés et avons joué contre Leeds United samedi, puis nous nous sommes rendus en Espagne. Nous avons raté des occasions, mais nous avons créé, donc nous étions là tout le temps. Nous avons tout fait pour gagner.

“Pour gagner cette compétition, d’après ma petite expérience, vous devez surmonter les situations qui se présentent et vous devez être très performant en deux matchs. C’est un bon test pour nous – nous devons montrer notre personnalité dans le jeu la semaine prochaine et nous jouerons pour gagner.”

City menait 2-0 après 11 minutes après les buts de Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus et à ce stade, la défaite européenne la plus lourde du Real – défaites 5-0 contre l’AC Milan et Kaiserslautern – semblait susceptible d’être effacée du record. livres. Le Real avait l’air d’une équipe vieillissante sans les jambes ni le mouvement pour suivre le rythme des attaques floues de City, mais ils ont une grande expérience et ils ont traversé la tempête et sont restés dans le match assez longtemps pour que Benzema en retire un avec une volée du centre de Ferland Mendy pour son 40e but d’une saison incroyable.

La ville a de nouveau coulé. Riyad Mahrez a frappé le poteau et Phil Foden a vu son tir de suivi dégagé de la ligne par Dani Carvajal, mais le troisième but de City est survenu à la 53e minute lorsque Foden, non marqué, a été autorisé à diriger le centre de Fernandinho devant Thibaut Courtois à six mètres. C’était un moment clé et City aurait dû utiliser sa tête et ralentir le jeu, mais en deux minutes, ils ont permis au Real de marquer à nouveau, Vinicius battant Fernandinho sur la ligne médiane avant de se précipiter dans la surface de réparation et de marquer à bout portant.

Le Real aurait dû être hors de propos, après avoir concédé tant d’occasions (que City a rejetées), mais l’approche naïve de City, bien qu’excitante, a continué à donner de l’espoir au Real. Ainsi, même lorsque Bernardo Silva a porté le score à 4-2 à la 74e minute, après que l’arbitre Istvan Kovacs ait autorisé le jeu à continuer suite à une faute de Toni Kroos sur Zinchenko, le match avait toujours l’impression qu’il y avait un autre but et il est venu à la 82e minute lorsque Benzema a converti son penalty — un chouette jeton Panenka — après un handball d’Aymeric Laporte.

City avait été si dominant qu’ils n’auraient vraiment pas dû essayer de s’accrocher à une victoire 4-3 dans les dernières minutes, mais ils ont maintenant concédé 8 buts en trois matchs contre Liverpool (deux fois) et le Real ces dernières semaines, donc leurs fragilités contre les meilleures équipes seront une préoccupation avant le match retour. Le Real a fait preuve d’un réel esprit et d’une détermination au Bernabeu lors des huitièmes de finale, ripostant après avoir perdu des positions pour éliminer le PSG et Chelsea lors des tours précédents, City entrera donc dans la fosse aux lions. Mais leur adversaire le plus dangereux sera eux-mêmes s’ils ne se défendent pas correctement.