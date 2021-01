À bien des égards, Jesse Ubaldo Rodriguez est comme la plupart des Américains qui luttent pour gagner leur vie pendant une pandémie mondiale. Il est marié, employé dans une entreprise de chauffage, de ventilation et de climatisation, et lorsqu’il ne travaille pas, Rodriguez poursuit un baccalauréat à l’Odessa College au Texas. Mais Rodriguez a un fardeau supplémentaire à porter: il vit dans la peur constante d’être renvoyé en prison.

Rodriguez a été reconnu coupable d’avoir participé à un complot de drogue il y a près de dix ans et condamné à plus de 17 ans de prison. En 2015, sa peine a été réduite à 14 ans en raison d’une réforme approuvée par la US Sentencing Commission. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé au début de l’année dernière et a commencé à se propager rapidement dans tout le système pénitentiaire fédéral, le Bureau des prisons a transféré des milliers de personnes comme Rodriquez (qui avait déjà servi près de huit ans et n’était pas une menace pour la sécurité publique) à la maison pour servir. le reste de leurs phrases.

Cet effort a sauvé des vies, réuni des familles, protégé la sécurité publique et a permis aux contribuables d’économiser des millions de dollars en incarcérations inutiles.

Mais une note publiée par le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice de Trump dans les derniers jours de l’administration menace la nouvelle vie que Rodriguez a construite et pourrait le renvoyer, ainsi que des milliers d’autres prisonniers, à la détention à domicile. C’est inacceptable.

Mardi, le président Joe Biden a signé un décret qui a envoyé un message clair au secteur des prisons privées: son temps de profiter de la misère humaine touche à sa fin.

Maintenant, il peut en envoyer un encore plus fort en prenant des mesures rapides pour annuler le mémo Trump et, plutôt que de chercher des moyens de renvoyer les personnes vulnérables en prison, demander au ministère de la Justice et au Bureau des prisons d’accélérer la libération en toute sécurité d’un plus grand nombre de prisonniers fédéraux. .

En règle générale, le Bureau des prisons n’est autorisé à envoyer une personne en détention à domicile qu’à la toute fin de sa peine – pour une période de quelques mois. En mars, cependant, une majorité bipartite au Congrès a voté pour élargir considérablement le pouvoir discrétionnaire du bureau d’accorder la détention à domicile dans le but de lutter contre la propagation du COVID-19. Depuis lors, le bureau rapporte que plus de 21 000 prisonniers ont été placés en détention à domicile. À l’heure actuelle, plus de 7 800 sont toujours là.

Malgré ces efforts, la pandémie continue de menacer la vie de ceux qui vivent et travaillent dans nos prisons fédérales. Près de 45 000 détenus fédéraux et 2 000 employés ont été testés positifs pour le COVID-19. Parmi ceux-ci, 209 prisonniers et trois membres du personnel ont été tués par le virus.

Le système fédéral n’est pas unique. La pandémie a dévasté les systèmes de justice dans tout le pays, c’est pourquoi nous avons travaillé avec un groupe de travail bipartite sur le COVID-19 composé de juges, de procureurs, de défenseurs publics, d’agents correctionnels et d’avocats de Washington au Tennessee pour partager les défis incroyables auxquels ils sont confrontés, et offrir des recommandations aux décideurs fédéraux. Certains États, comme le Kentucky, ont pris des mesures audacieuses, mais trop ont fait peu pour atténuer la propagation de la maladie.

L’administration Biden, qui travaille avec les membres des deux partis politiques au Congrès, a la chance – en fait, la responsabilité – de diriger. Premièrement, il devrait immédiatement annuler la note cruelle et contre-productive de l’administration Trump qui renverrait des milliers de personnes en prison. Ensuite, il devrait demander au Bureau des prisons d’identifier encore plus de personnes qui pourraient être relâchées en toute sécurité rapidement dans la société. La priorité devrait être donnée à ceux qui sont les plus vulnérables au COVID-19.

L’ancien procureur général William Barr a restreint imprudemment l’admissibilité à la détention prolongée à domicile de plusieurs façons. Par exemple, il a exclu quiconque avait même eu une infraction disciplinaire mineure au cours des 12 derniers mois. Des facteurs comme celui-là devraient être pris en compte, mais ils ne devraient pas être utilisés pour empêcher la libération de personnes autrement qualifiées et vulnérables. Nous ne devons pas laisser des règles arbitraires continuer à transformer des peines de prison en peines de mort à perpétuité.

Enfin, afin de mieux superviser et aider les personnes placées à domicile, Biden devrait utiliser son autorité de clémence exécutive ou ordonner à son ministère de la Justice de demander la libération par compassion de ces personnes, comme Rodriguez, qui ont démontré qu’elles n’avaient plus besoin de surveillance. Les personnes placées à domicile depuis au moins six mois sans incident devraient voir leur peine raccourcie. Une telle mesure permettrait aux contribuables d’économiser des millions, de récompenser les bons comportements et d’améliorer la sécurité publique.

Nous pensons que la nouvelle administration aura de nombreuses occasions de travailler avec les membres du Congrès des deux parties pour apporter des améliorations profondes et durables au système judiciaire, et nous sommes impatients de soutenir ces efforts.

À l’heure actuelle, cependant, l’administration devrait agir unilatéralement et immédiatement pour lutter contre la propagation du COVID-19 dans les prisons et améliorer les conditions dangereuses que les prisonniers ont endurées au cours des 10 derniers mois. L’annulation du mémo cruel de dernière minute de l’administration Trump sur la détention à domicile serait un bon début.

Jeremy Travis est le vice-président exécutif de la justice pénale chez Arnold Ventures et l’ancien directeur de l’Institut national de la justice.

Kevin Ring est le président de la FAMM.

Inimai Chettiar est le directeur fédéral du Justice Action Network et ancien directeur du programme de justice du Brennan Center for Justice.