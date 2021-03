Les découvertes sur le VIH en RD du Congo «  donnent l’espoir d’une guérison  »

Le New York Times

Passeports de vaccins, prochain point d’éclair politique du COVID

Le prochain point d’éclair majeur sur la réponse aux coronavirus a déjà provoqué des cris de tyrannie et de discrimination en Grande-Bretagne, des manifestations au Danemark, de la désinformation numérique aux États-Unis et des escarmouches géopolitiques au sein de l’Union européenne. Le sujet du débat: les passeports vaccinaux – cartes émises par le gouvernement ou badges de smartphone indiquant que le porteur a été vacciné contre le coronavirus. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times L’idée est de permettre aux familles de se réunir, aux économies de redémarrer et à des centaines de millions de personnes qui ont reçu une injection de revenir à un certain degré de normalité, le tout sans propager le virus. Certaines versions de la documentation peuvent permettre aux détenteurs de voyager à l’étranger. D’autres autoriseraient l’entrée dans des espaces réservés aux vaccinés comme les gymnases, les salles de concert et les restaurants. Alors que de tels passeports sont encore hypothétiques dans la plupart des pays, Israël est devenu le premier à déployer le sien la semaine dernière, capitalisant sur son taux de vaccination élevé. Plusieurs pays européens envisagent de suivre. Le président Joe Biden a demandé aux agences fédérales d’explorer des options. Et certaines compagnies aériennes et industries et destinations dépendantes du tourisme s’attendent à en avoir besoin. La division du monde entre les vaccinés et les non vaccinés soulève de redoutables questions politiques et éthiques. Les vaccins vont massivement aux pays riches et aux groupes raciaux privilégiés en leur sein. Accorder des droits spéciaux aux vaccinés, tout en resserrant les restrictions sur les non vaccinés, risque d’élargir des écarts sociaux déjà dangereux. Le scepticisme vis-à-vis des vaccins, déjà élevé dans de nombreuses communautés, montre des signes de dopage si les vaccins deviennent considérés comme prescrits par le gouvernement. Les plans risquent également d’exacerber le nationalisme COVID: se disputer entre les nations pour faire progresser l’intérêt personnel de leurs citoyens sur le bien mondial. «Les passeports d’immunité promettent un moyen de revenir à une vie sociale et économique plus normale», ont écrit Nicole Hassoun et Anders Herlitz, qui étudient l’éthique de la santé publique, dans Scientific American. Mais avec des vaccins inégalement répartis selon la race, la classe et la nationalité, «il n’est pas évident qu’ils soient éthiques». Pourtant, il y a des avantages évidents: les grands-parents se réunissent avec des petits-enfants de l’extérieur de la ville; les sports, concerts et autres événements reviennent en partie mais en toute sécurité; reprise des voyages internationaux et du tourisme; les entreprises ont rouvert sans exposer les travailleurs à des risques indus. Tout cela est la raison pour laquelle, ont écrit Hassoun et Herlitz, les documents sur les vaccins «peuvent être inévitables». Élargissement des divisions de la société Certains pays exigent une preuve de vaccination – par exemple, contre la fièvre jaune – pour entrer. Il en va de même pour les écoles et les garderies de nombreux États américains. Mais il y a peu de précédents pour les restrictions à l’échelle de la société. Et en limitant les services aux personnes disposant de la paperasse appropriée, les gouvernements exigeraient effectivement la vaccination pour les utiliser. Des privilèges spéciaux pour les personnes vaccinées favoriseraient, par définition, des données démographiques qui sont vaccinées à des taux plus élevés. Dans les pays occidentaux, ces communautés ont tendance à être blanches et aisées. Cela évoque une image inconfortable: les Blancs de classe professionnelle sont autorisés de manière disproportionnée dans les magasins, les matchs de baseball et les restaurants, les personnes de couleur et les membres de la classe ouvrière étant exclus de manière disproportionnée. Si les lieux de travail exigent une preuve de vaccination, cela pourrait également influer sur l’emploi. «Si les vaccins deviennent un passeport pour faire des choses différentes, nous allons voir les communautés qui ont déjà été les plus durement touchées par COVID être laissées pour compte», a déclaré Nicole A. Errett, une experte en santé publique de l’Université de Washington. Ensuite, il y a l’application de la loi. «Vous pouvez facilement voir une situation où cela crée de la discrimination, des préjugés et de la stigmatisation», a déclaré Halima Begum, qui dirige une organisation britannique d’équité raciale appelée Runnymede Trust. «Nous avons déjà vu, avec la réglementation sur les coronavirus avec verrouillage, des quantités disproportionnées d’arrêts et de recherches de jeunes hommes appartenant à des minorités», a-t-elle déclaré, se référant aux fouilles et aux amendes imposées par la police. «Ainsi, vous pouvez voir qui est potentiellement le plus susceptible d’être saisi pour ne pas avoir de passeport et donc se voir refuser l’accès.» Cela risque d’augmenter la méfiance du public, a-t-elle déclaré, à un moment où les gouvernements ont peut-être besoin des trois quarts de leur population pour se faire vacciner volontairement. Pourtant, des politiques de type passeport aideraient, en théorie, à contrôler la pandémie dans son ensemble, en réduisant les infections globales et les perturbations économiques qui frappent de manière excessive les groupes défavorisés. La seule façon de démêler ce dilemme, a déclaré Errett, est de «s’attaquer à l’inégalité elle-même», de fermer les disparités raciales et de classe qui se sont creusées tout au long de la pandémie. Géopolitique des vaccins Ensuite, il y a l’inégalité entre les nations, principalement pertinente pour les voyages internationaux. Les vaccins approuvés contre les coronavirus ont été, à quelques exceptions près, généralement distribués parmi les pays suffisamment riches pour les acheter ou les produire. Les plus pauvres du monde sont peut-être dans deux ou trois ans, bien que leurs résidents soient également moins susceptibles de traverser les frontières. Pourtant, il y a des milliards au milieu: avec les moyens de voyager, et parfois le besoin, mais pas l’accès aux prises de vue. «Si nous ouvrons le monde uniquement aux personnes originaires de pays à revenu élevé, nous créons beaucoup d’iniquités», a déclaré Errett. «Nous coupons les gens des ressources et des connexions qui maintiennent la prospérité des économies et des communautés.» Pourtant, certains pays plus pauvres qui dépendent du tourisme adoptent cette idée. Les autorités thaïlandaises ont déclaré qu’elles espéraient mettre en place cet été une politique d’acceptation des passeports vaccinaux. Certains experts exhortent les gouvernements à attendre les normes internationales sur les passeports avant d’ouvrir les voyages, de peur que des normes inégales ne conduisent à des pratiques dangereuses ou à un jeu géopolitique. «Un défi depuis le début a été d’amener les pays à faire ce qu’il y a de mieux pour le monde au lieu de ce qu’il y a de mieux pour les gens à l’intérieur de leurs frontières», a déclaré Errett. Soyez témoin des manœuvres au sein de l’Union européenne, dont les 27 pays partagent de longues frontières mais ont des besoins économiques et des taux de vaccination très différents. Les États du sud de l’Europe comme l’Espagne et la Grèce, qui dépendent du tourisme, font pression pour que le bloc adopte les documents. Les responsables allemands et français ont émis des réserves, du moins pour le moment. Leurs pays ont des taux de vaccination plus faibles, ce qui signifie que les restrictions de voyage placeraient leurs résidents dans une situation relativement désavantageuse. Une lutte pour les mandats Lorsque le ministre britannique des Affaires étrangères a récemment émis l’hypothèse que la preuve de la vaccination pourrait être requise pour les pubs et les magasins, un législateur de son propre parti, Mark Harper, a rétorqué: «Je ne pense pas que vous voulez exiger que les gens aient un une procédure médicale particulière avant qu’ils puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes. » La lutte contre les vaccins en Californie, sur l’opportunité de resserrer les exigences scolaires après les épidémies de rougeole et de coqueluche, a mis en évidence les faibles taux de vaccination de l’État, offre un aperçu inquiétant. Les militants marginaux s’étaient longtemps opposés à la vaccination scolaire, certains motivés par des complots, d’autres par ce qu’ils décrivaient comme des modes de vie entièrement naturels. Lorsque les législateurs californiens ont décidé de fermer les généreuses options de non-participation de l’État, les groupes anti-vaccin « ont orienté leur message vers l’un des droits parentaux », a déclaré Renée DiResta, une experte en désinformation de l’Observatoire Internet de Stanford. «Cela a attiré beaucoup plus de gens, et cela a rendu le projet de loi partisan», a-t-elle déclaré, les législateurs républicains des États s’opposant presque uniformément à une intrusion tyrannique du gouvernement. Il a été adopté, tout comme des mesures similaires dans d’autres États. La vaccination a augmenté et les taux de maladies évitables ont chuté. Mais le différend a polarisé certains électeurs contre les mandats de vaccination et même les vaccins eux-mêmes. Un projet de loi de suivi en 2019 a été encore plus farouchement contesté. Bien que DiResta ait soutenu les projets de loi, elle a averti que «le spectre d’un mandat» pourrait «éroder la capacité de faire appel aux gens» pour obtenir des vaccins COVID sur la base d’un consentement éclairé. Des réactions négatives, a-t-elle dit, se forment déjà sur les réseaux sociaux, qui ont été des incubateurs de sentiments «anti-vaxxer». « La conversation européenne autour des passeports a vraiment fait son chemin dans les communautés anti-vaxxers d’ici », alimentant les conspirations de vaccination mondiale forcée, a-t-elle déclaré. L’exemple de la Californie suggère que les opposants aux vaccins pourraient exploiter l’inconfort avec les mandats du gouvernement pour polariser les gens sur l’opportunité de se faire vacciner. Les masques et la distanciation sont déjà politisés aux États-Unis, ce qui fait baisser la conformité. « Je pense que le vrai risque, honnêtement, sera la désinformation politisée », a déclaré DiResta, ce qui pourrait effrayer les gens en leur faisant croire que « le gouvernement vous impose une intervention. » Les petites minorités s’opposent carrément aux vaccins. Une part beaucoup plus importante – jusqu’à un tiers des Américains, dans un sondage, principalement des républicains – sont simplement hésitants. La volonté de parvenir à l’immunité collective dépendra de ce tiers. Une mission confuse Un problème: il n’y a pas d’accord sur l’objectif principal d’un programme de passeport vaccinal. Les gouvernements en parlent généralement comme un moyen d’ouvrir les économies. Les individus, comme moyen de rentrer dans une vie normale. Experts en santé publique, comme moyen de réduire les transmissions. Ces objectifs s’alignent, mais imparfaitement. À un moment donné, les autorités doivent établir des priorités. Errett a coché les questions de mise en œuvre, largement inconnues, qui pourraient forcer une réponse. Auriez-vous besoin de deux doses pour obtenir le document ou d’une seule? Les vaccins fabriqués en Russie ou en Chine sont-ils éligibles? Quelles sont les règles relatives aux opt-outs religieux ou médicaux? Certaines activités sont-elles limitées aux porteurs de cartes jusqu’à l’immunité du troupeau, juste jusqu’à ce que les infections tombent en dessous d’un certain seuil – ou pour toujours? «Nous devons être conscients des coûts et des avantages», a-t-elle dit, et pas seulement pour s’adapter au fur et à mesure, mais pour «le précédent que nous créons». «Nous, les personnes pandémiques», a-t-elle dit, «le disons depuis le début: nous ne nous attendons pas à ce que ce soit la dernière pandémie que nous voyons.» Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company