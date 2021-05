Les découvertes d’un ancien cimetière du Soudan suggèrent que la violence quotidienne était courante chez les chasseurs-cueilleurs

Tout n’allait pas bien parmi les peuples qui habitaient la rive est du Nil dans le nord du Soudan il y a quelque 13 400 ans, comme le révèlent les corps meurtris enterrés dans un cimetière de l’un des plus anciens sites du monde montrant une guerre humaine. Les chercheurs ont déclaré jeudi qu’un réexamen des restes du cimetière de Jebel Sahaba fouillé dans les années 1960 donnait un nouvel aperçu de cette effusion de sang préhistorique, y compris des preuves qu’il y avait eu une succession de rencontres violentes plutôt qu’une seule confrontation mortelle comme on le croyait auparavant. Sur les restes squelettiques de 61 hommes, femmes et enfants, 41 portaient des traces d’au moins une blessure, principalement causées par des armes à projectiles, notamment des lances et des flèches. Certaines blessures avaient guéri, indiquant que la personne avait survécu aux combats.

Seize d’entre eux avaient à la fois des blessures guéries et non guéries, ce qui indique qu’ils ont survécu à un combat pour mourir dans un autre. Un examen microscopique a identifié des blessures avec des restes d’armes en pierre incrustés dans l’os.

L’analyse originale des années 1960 n’avait identifié que 20 personnes avec des blessures et aucune avec des blessures guéries.

La violence généralisée et aveugle affectait également les hommes et les femmes, avec des enfants aussi jeunes que 4 ans également blessés, a déclaré la paléoanthropologue Isabelle Crevecoeur du Centre national français de la recherche scientifique de l’Université de Bordeaux, auteur principal de l’étude publiée dans la revue Scientific Reports. .

« Il semble que l’une des principales propriétés mortelles recherchées était de couper et de provoquer une perte de sang », a déclaré Crevecoeur.

Alors que les lances et les flèches peuvent être lancées à distance, il y avait également des preuves de combat rapproché avec de nombreux cas de fractures de parade – des coups à l’avant-bras subis lorsque le bras est levé pour protéger la tête – et des os de la main cassés.

Les chasseurs-cueilleurs vivaient dans la vallée du Nil à l’époque, avant l’avènement de l’agriculture. Ils chassaient des mammifères tels que les antilopes, pêchaient des poissons et ramassaient des plantes et des racines. Leurs groupes étaient petits, ne dépassant peut-être pas une centaine.

Bien qu’il soit difficile de savoir pourquoi ils se sont battus, cela s’est produit pendant une période de changement climatique dans la région, passant d’une période sèche à une période plus humide avec de graves épisodes d’inondations du Nil, déclenchant peut-être une compétition entre les clans rivaux pour les ressources et le territoire.

« Contrairement à une bataille spécifique ou à une guerre courte, la violence semble malheureusement avoir été un phénomène régulier et faire partie du tissu quotidien de leur vie », a déclaré Daniel Antoine, co-auteur de l’étude, chef par intérim du Département d’Égypte et du Soudan et conservateur de la bioarchéologie. au British Museum de Londres.

Crevecoeur a déclaré que les preuves archéologiques indiquaient « des affrontements récurrents et à petite échelle probablement sous la forme de raids, d’escarmouches, d’embuscades entre les groupes de chasseurs-cueilleurs, plutôt qu’un seul conflit ». ajoutée.

Le site, maintenant submergé sous le grand réservoir artificiel appelé lac Nasser, est le plus ancien complexe funéraire connu de la vallée du Nil et l’un des plus anciens d’Afrique. Les restes humains ont été conservés au British Museum.

Les philosophes ont longtemps réfléchi aux contradictions de la nature humaine. Notre espèce a forgé de magnifiques réalisations intellectuelles, technologiques et artistiques et s’est engagée dans une guerre épouvantable. Des preuves archéologiques ont montré la violence interpersonnelle dans la lignée évolutive humaine avant même l’apparition de l’Homo sapiens il y a plus de 300 000 ans.

« Nous pensons que nos découvertes ont des implications importantes pour le débat sur les causes et la forme de la guerre », a déclaré Crevecoeur. « Ce qui est certain, c’est que les actes de violence sont enregistrés depuis des centaines de milliers d’années et ne se limitent pas à notre espèce – par exemple, aussi les Néandertaliens. Mais leurs motivations sont probablement aussi complexes et variées qu’on peut l’imaginer. »

