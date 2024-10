les découpes dans le toit en béton incliné éclairent la résidence vietnamienne par les architectes DMA

La tradition inspire le toit de la résidence des architectes DMA au Vietnam

Le studio vietnamien DMA Architects dévoile une maison introvertie de 3 x 30, une maison de trois étages résidence dans une zone dense de la ville de Vung Tau, Viêt Namdu nom de son terrain long et étroit. La façade de la résidence s’inspire des pentes traditionnelles toitsavec un incliné béton toit qui s’étend jusqu’au deuxième étage, avec des découpes pour la ventilation. L’équipe de conception intègre de la verdure à l’extérieur comme tampon contre la chaleur, offrant ainsi une intimité supplémentaire aux résidents. Pour améliorer la connectivité verticale, la surface au sol des niveaux supérieurs est réduite, permettant à la lumière de pénétrer plus loin dans la maison. Les puits de lumière stratégiquement placés sont divisés en sections plus petites pour un éclairage et une ventilation améliorés tout en permettant une absorption minimale de chaleur. Perforé acier des panneaux sont utilisés pour les escaliers et les couloirs, facilitant la circulation de la lumière et de l’air dans toute la maison.



toutes les images sont une gracieuseté de DMA Architects

La maison introvertie 3 x 30 utilise les espaces communs pour la circulation

Le client recherchait un design qui équilibrait simplicité et intimité, offrant un refuge paisible loin de l’environnement urbain tout en s’adaptant au climat tropical humide de la région. Basé à Hô Chi Minh-Ville DMA Architects a abordé le projet avec une conception sur deux niveaux, utilisant les espaces communs comme principales voies de circulation. Les architectes placent le salon et la cuisine, au cœur de la vie quotidienne de la famille, à proximité de la lucarne principale pour les rendre le plus ensoleillés possible.

Au troisième étage, une terrasse semi-fermée offre un espace à l’abri du bruit et des vues sur la ville environnante. Cette terrasse est conçue comme un lieu de rassemblement pour la famille et les amis ou comme une retraite tranquille pour des activités comme le yoga ou la méditation.



cadrage des vues du ciel



la verdure améliore l’intimité



