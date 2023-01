Les décors de films ont changé de façon permanente après le tournage de Rust, selon les experts, alors que Baldwin fait face à des accusations

Les experts en production cinématographique et en armes à feu affirment que les décors de films ont probablement changé de façon permanente lorsque la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été abattue sur le plateau éloigné du Nouveau-Mexique du western Rouiller il y a 14 mois. Jeudi, les procureurs ont annoncé qu’Alec Baldwin et le superviseur des armes du film seraient accusés d’homicide involontaire plus tard ce mois-ci.

“L’expérience de sécurité des armes à feu sur le plateau est devenue plus vocale, c’est beaucoup plus fort”, a déclaré Joey Dillon, un armurier qui a supervisé l’utilisation d’armes à feu dans des émissions de télévision, notamment Westworld et des films dont La ballade de Buster Scruggs. “Je le fais beaucoup plus fort moi-même.”

Baldwin pointait l’arme avec une balle réelle à l’intérieur qui a tué Hutchins alors qu’ils préparaient un plan pour une scène à venir. Les gens à plusieurs niveaux de production sont déterminés à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.

Cela a entraîné l’utilisation croissante de technologies numériques et autres qui pourraient rendre obsolètes les coups de feu de toutes sortes. Cela signifiait également des choses plus simples, comme crier lors de l’utilisation des mêmes protocoles de sécurité en place depuis longtemps pour indiquer clairement à tout le monde quand une arme à feu est présente et quel est son statut.

Les acteurs et autres sont plus intéressés lorsque l’arme est remise.

“Maintenant, les gens veulent vérifier parce que les gens sont un peu timides”, a déclaré Dillon. “Je vais arrêter tout le processus juste pour leur montrer afin qu’ils se sentent à l’aise avec ça.”

Les acteurs sont-ils responsables ?

Bien que vérifier eux-mêmes une arme à feu puisse être dans le meilleur intérêt des acteurs, la responsabilité qu’ils en assument reste controversée et constituera une question centrale pour les jurés si l’affaire Baldwin devait être jugée.

Son syndicat et son avocat affirment que cette responsabilité ne peut pas être imposée aux artistes interprètes.

“Le travail d’un acteur n’est pas d’être un expert en armes à feu”, a déclaré jeudi la Screen Actors Guild dans un communiqué. “Les armes à feu sont fournies pour leur utilisation sous la direction de plusieurs professionnels experts directement responsables du fonctionnement sûr et précis de cette arme à feu.”

L’avocat de la défense de Baldwin, Luke Nikas, a déclaré dans un communiqué qu’il avait fait son travail en s’appuyant “sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui avaient assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles”.

Le procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, n’est pas d’accord.

“Il incombe à quiconque détient une arme à feu de s’assurer qu’elle n’est pas chargée ou de savoir de quoi elle est chargée”, a-t-elle déclaré dans une interview à l’Associated Press. “Et certainement alors de ne pas le pointer vers quelqu’un et d’appuyer sur la gâchette. C’est là que sa responsabilité d’acteur, nous pensons, entre en jeu.”

Elle a également souligné que même si Baldwin doit être accusé d’être l’homme avec l’arme à la main, son rôle de producteur, et au moins une responsabilité partielle dans les conditions laxistes qui l’ont amené à avoir une arme chargée, ont été pris en compte dans la décision de apporter les charges.

Hannah Gutierrez Reed, qui a supervisé les armes à feu du film, sera également accusée d’homicide involontaire, a déclaré le procureur de district.

Son avocat, Jason Bowles, a déclaré dans un communiqué qu’ils allaient “révéler toute la vérité” et qu’elle “serait exonérée d’actes répréhensibles par un jury”.

Effets numériques utilisés plus souvent

La technologie peut retirer complètement la question de la sécurité des mains des acteurs.

Les productions utilisaient déjà plus souvent des effets numériques pour simuler le flash et le coup de feu, mais la mort de Hutchins a presque certainement accéléré le changement.

“Il y a beaucoup de mauvaises façons dont le numérique prend le dessus, mais c’est une bonne façon”, a déclaré Spencer Parsons, professeur agrégé et chef de production à l’Université Northwestern dans le département Radio/Télévision/Film de la School of Communication, qui a a travaillé comme réalisateur et dans d’autres rôles sur de nombreux plateaux.

“Je ne dis pas qu’il n’y a aucune bonne raison d’utiliser de la vraie pyrotechnie, mais en termes de sécurité et de vitesse de base, cela a du sens.”

Et en ce qui concerne le matériel, les entreprises fabriquent des répliques de plus en plus convaincantes, essentiellement des pistolets BB améliorés avec des pièces mobiles qui se comportent comme des pistolets mais ne tirent pas de balles. Des éclairs de bouche et des sons sont ajoutés en post-production.

Mais, a déclaré Parsons, “il n’y a pas beaucoup de répliques pour certaines des choses antiques” utilisées dans les westerns et autres films d’époque, dans lesquels il se spécialise.

D’autres solutions qui ont été recherchées pour les ensembles peuvent être erronées et ne pas aider.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi la fusillade, de nombreuses discussions médiatiques ont entouré les dangers des cartouches à blanc dans les armes à feu, en supposant que l’un d’eux avait tué Hutchins.

“Par expérience, je savais que c’était plus que cela”, a déclaré Dillon. “Mais la réaction immédiate de l’industrie a été d’essayer d’annuler complètement l’utilisation d’ébauches.”

Dillon a déclaré que les balles factices, les balles d’accessoires utilisées dans les scènes où les personnages sont montrés en train de charger des armes à feu, sont plus susceptibles d’entraîner des erreurs comme ce qui s’est passé sur Rouillercar ils ressemblent à des balles réelles et pourraient être confondus avec eux.

Il a dit qu’il trouvait cela “frustrant parce que cela peut accidentellement transmettre à l’équipage que nous avons été ignorants” et les a auparavant maintenus en danger inutile.

Lorsque les enquêteurs ont révélé qu’il s’agissait en fait d’une balle réelle, la peur des blancs, qui peut certainement être très dangereuse à très courte distance, est restée.

Ne blâmez pas les productions à petit budget : prof de cinéma

Parsons a déclaré qu’il était erroné de blâmer le fait que Rouiller était une production indépendante à petit budget. Il a déclaré que le rythme et la durée des grandes productions en studio peuvent placer les équipes dans des positions où les accidents de toutes sortes peuvent devenir plus probables.

“Dans certains cas, ils peuvent faire passer des heures encore plus longues aux gens, et le besoin de rapidité est encore plus grand”, a-t-il déclaré. “Cela peut être très, très dangereux. Le besoin de vitesse sur tout comportement incitatif défini n’est pas toujours le meilleur pour la sécurité.”

Le double rôle de Gutierrez Reed en tant qu’armurier et superviseur adjoint des accessoires a également reçu une attention négative.

Mais Dillon a déclaré que le chevauchement des armes et des accessoires est inévitable et que de tels rôles doubles se produisent souvent. Les membres d’équipage qui jouent ces rôles doivent juste être parfaitement clairs quand ils jouent lesquels.

“Quand les armes sortiront, c’est tout ce qui m’inquiète”, a-t-il dit, “et c’est tout ce sur quoi je travaille.”