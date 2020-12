Des célébrités du monde entier ont décoré les salles alors qu’elles entrent pleinement dans le swing de la saison.

Certains ont montré leurs arbres ces dernières semaines, tandis que d’autres – vous regardant, Michelle Keegan – ne pouvaient pas attendre et se faire décorer début novembre.

Et de Michelle à Kylie Jenner, les grands noms se sont assurés d’apporter leur touche personnelle alors que 2020 nous envoie l’un des Noël les plus étranges jamais enregistrés.

Stacey Solomon et Joe Swash

Sans doute l’un des plus grands noms de la décoration intérieure, Stacey, maman de trois enfants, fait tout son possible chaque année.







(Image: INSTAGRAM)



Et malgré chaque courbe que 2020 nous a lancée, Stacey a de nouveau mis tout en œuvre, décorant le devant de la maison avec une arche de boules.

Elle, son partenaire Joe Swash, leur fils Rex et ses deux garçons ont posé devant le monument festif, Stacey écrivant un message sincère aux personnes touchées par le coronavirus.

« Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui ont lutté et pour tout le chagrin et la perte de cette année », a-t-elle écrit.







(Image: Instagram)



Et à l’intérieur, le thème hivernal se poursuit avec un arbre parsemé de fausse neige.

Giovanna et Tom Fletcher

Je suis la toute première reine du château d’une célébrité méritait un accueil royal à son retour du château froid de Gwrych.







(Image: Instagram)







(Image: Tom Fletcher / Instagram)



Tom Fletcher, la star de Hubby et McFly – et leurs trois adorables enfants – ont arrangé la maison pour Crimbo avant son couronnement.

Tom a admis qu’il avait rompu sa promesse de Noël à Gi en décorant avant son retour – mais à en juger par leurs étalages confortables, Gi ne le dérange pas trop.

Kylie Jenner







(Image: INSTAGRAM)







(Image: Kylie Jenner / Instagram)



Le magnat du maquillage Kylie fait défiler ses décorations pour chaque fête de l’année, mais Noël est spécial.

Le clan Kardashian-Jenner a déploré que leur célèbre fête de Noël, qui a lieu chaque année sans faute depuis les années 70, n’ait pas lieu en 2020.

Malgré la triste nouvelle, Kylie n’a pas lésiné sur la joie festive dans sa propre maison.









Son arbre, scintillant de lumières, est un véritable grattoir de plafond, dominant l’escalier du manoir et dominant la pièce.

Michelle Keegan et Mark Wright

Le couple préféré de Showbiz a eu ses décorations tôt, Michelle admettant que « les règles sont passées par la fenêtre » alors qu’elle a commencé à décorer début novembre.







(Image: INSTAGRAM)









(Image: INSTAGRAM)



Dans la même veine que Stacey, Michelle et Mark ont ​​opté pour une arcade au-dessus de la porte d’entrée, parsemée de cannes de bonbon luminescentes et de deux petits soldats qui montent la garde.

Leur arbre est tout aussi fabuleux, surmonté d’une maison en pain d’épices qui fait sans aucun doute l’envie de leurs deux chiens bien-aimés.

Kelly Brook

Le mannequin devenu DJ radio Kelly s’est blotti avec son cavapoo bien-aimé Teddy devant leur arbre dans sa première offrande festive.

Kelly a opté pour les vibrations classiques de Noël, les boules traditionnelles et les bibelots ornant l’arbre.







(Image: INSTAGRAM)



Elle est récemment sortie avec son beau Jeremy Parisi, examinant l’arbre de Covent Garden et prenant un selfie dans le reflet d’une boule.

Mariah Carey







(Image: INSTAGRAM)







(Image: INSTAGRAM)



Aucune liste festive ne serait complète sans la reine de Noël elle-même.

Mariah a posé avec le maquilleur Kristofer Buckle, un arbre classique et élégant en arrière-plan.

Le chanteur de All I Want For Christmas Is You portait un haut cramoisi festif profond, associé à une jupe pailletée.

Les fans ont également pu jeter un œil à sa cheminée, décorée de morceaux de houx et de bas suspendus au-dessus du feu.