Après l’année difficile que nous a apportée 2020, les célébrités ont tout mis en œuvre avec leurs décorations festives dans le but de répandre la joie de Noël.

Les stars ont installé leurs décorations extravagantes et ont décoré leurs maisons avec beaucoup de guirlandes, de houx et de glamour – et c’est tellement extra!

Beaucoup ont jeté le livre de règles par la fenêtre alors qu’ils transformaient leurs maisons en merveilles hivernales à part entière dans le but de répandre une joie festive sur les médias sociaux.

Des stars de la télé-réalité aux célébrités de haut niveau, voici un aperçu des meilleurs relookings que nous ayons vus jusqu’à présent …

Olivia et Alex Bowen







(Image: ITV)



Le couple Love Island a complètement surpassé ses camarades célèbres cette année.

Les tourtereaux, qui se sont rencontrés dans l’émission en 2016 et se sont mariés en 2018, ont transformé leur magnifique manoir d’Essex d’un million de livres sterling en un pays des merveilles festif complet.

La bombe blonde Olivia, 26 ans, a fait appel à AMInteriorsByDesign pour créer un impressionnant pays des merveilles hivernal avec quatre casse-noisettes grandeur nature.







(Image: oliviabowen / Instagram)







(Image: oliviabowen / Instagram)



Le couple a décidé de décorer leur somptueuse demeure avec deux arbres de Noël extravagants.

Olivia a également embelli leur couloir avec des guirlandes lumineuses scintillantes accrochées à travers l’escalier.

La star de la télé-réalité a décoré l’immense cuisine avec une gamme de bouquets blancs immaculés qui ont fait des merveilles pour ajouter à l’esprit festif de la maison.

Cela marquera le premier Noël qu’Olivia et Alex passent dans leur maison rénovée après leur emménagement en février.

Stacey Solomon







(Image: Instagram)



La panéliste de Loose Women, Stacey, est connue pour avoir changé sa porte d’entrée avec des décorations impressionnantes – quelle que soit l’occasion.

Et cette année, la maman de trois enfants est de nouveau allée trop loin en faisant de sa belle maison la grotte parfaite du Père Noël pour ses fils.

Debout devant sa porte d’entrée, Stacey a posé avec son petit ami Joe Swash et ses enfants pour montrer les décorations de Noël fantaisie.

La famille recomposée a secoué des mailles torsadées blanches enneigées assorties à l’extérieur de leur maison.

Le gang avait décoré l’entrée avec des brins de houx, des arbres miniatures et des boules pour fabriquer leur « Winter Wonderland ».

Tom Fletcher







(Image: Tom Fletcher / Instagram)



L’ancien mec de McFly ne pouvait pas s’en empêcher – et a rompu une promesse faite à sa femme Giovanna avant de se rendre au camp I’m A Celeb.

Tom, qui est avec Gi depuis qu’ils sont adolescents, a juré qu’il ne décorerait pas la maison de leur famille pour Noël avant qu’elle ne soit sortie du château de Gwrych.

Mais alors qu’elle fait face au vent froid et à la pluie, Tom et les enfants se sont effondrés et ont sorti les boules et l’arbre.







(Image: Tom Fletcher / Instagram)



Partageant un claquement de leur porte d’entrée, ornée d’une arche de boules, Tom montra l’arbre à l’entrée de leur maison d’Essex.

« Ok, alors tu te souviens que j’ai dit à @mrsgifletcher que je ne mettrais pas le sapin de Noël avant qu’elle ne soit sortie de @imacelebrity? » il a demandé aux fans.

« OOPS! Je ne peux pas remercier assez @earlyhoursltd pour avoir transformé la maison aujourd’hui. Avec Mumma absent et 2020 étant, eh bien, 2020, je voulais rendre la maison aussi Noël que possible pour les enfants … ok, c’est principalement pour moi mais les enfants adorent ça aussi! »

Rochelle Humes







(Image: Rochelle Humes / Instagram)



L’ancienne chanteuse du samedi ne pouvait pas être plus excitée pour la saison de Noël – cela ressort de ses décorations festives.

La maman de trois enfants très occupée, qui a récemment accueilli le petit garçon Blake avec son mari Marvin, s’est adressée à Insagram pour révéler qu’elle ne pouvait tout simplement plus attendre pour décorer sa maison avec des guirlandes et du houx.

Rochelle a partagé une sélection de clichés et a dévoilé une décoration particulièrement somptueuse qui entourait sa cheminée de la maison familiale du nord de Londres.







(Image: Rochelle Humes / Instagram)







(Image: Rochelle Humes / Instagram)



La pièce accrocheuse était composée de boules aux teintes sur le thème de Noël et de feuilles d’hiver tentaculaires et de houx.

La fière maman a capturé un moment précieux de ses filles sosies, Alaia, sept et Valentina, sept ans, posant devant la cheminée dans un adorable pyjama rayé assorti.

Elle a posé ses décorations fin novembre, écrivant sur son Instagram: « Je sais qu’il est tôt mais nous sommes WAYYYYYY trop excités … et pour une très bonne raison. »

Michelle Keegan







(Image: Instagram)



L’ancienne star de Coronation Street et Our Girl a transformé la ferme de son mari Mark Wright en grotte du Père Noël.

Le couloir du couple possède un grand arbre de Noël décoré de cannes de bonbon, de soldats de plomb et d’arcs scintillants.

La star de Brassic Michelle a également posté une photo de leur porte d’entrée sur Instagram et a montré l’incroyable guirlande festive qui accueille leurs invités.







(Image: michkeegan / Instagram)



Michelle a tagué Elements Home and Garden en un clin d’œil pour présenter leur travail acharné.

L’actrice a écrit: « Les festivités ont commencé tôt, nous sommes en 2020, et les règles sont passées par la fenêtre !! Passe-moi le vin chaud. »

De chaque côté de leur grande porte se tenaient deux petits soldats casse-noisette, ce qui avait l’air incroyable.

Kate Ferdinand







(Image: Kate Ferdinand / Instagram)



Kate Ferdinand a prouvé qu’elle et son mari Rio étaient définitivement prêts pour Noël.

Bien qu’il reste encore du temps avant que le Père Noël ne rende ses visites socialement éloignées, Kate, Rio et les enfants ont déjà transformé leur manoir en un pays des merveilles d’hiver.

Les Ferdinand ont tout mis en œuvre pour donner à l’endroit un aspect festif, et il est prudent de dire que leur arbre de Noël était tout simplement sensationnel.







(Image: xkateferdinand / Instagram)







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Kate – qui est actuellement enceinte de son premier enfant – est même allée jusqu’à personnaliser des bas pour les enfants Tate, 12 ans, Lorenz, 14 et Tia, neuf ans – que Rio a partagé avec sa défunte épouse.

Prenant à son histoire Instagram, Kate, 29 ans, ne pouvait s’empêcher de jaillir du travail de décoration stellaire qu’elle avait fait avec ses proches.

De superbes ornements roses, dorés et argentés ornaient leur incroyable arbre dans le salon, alors qu’elle écrivait: « Et les fêtes de Noël sont terminées. »







(Image: xkateferdinand / Instagram)



Kate a même laissé entendre que leur manoir possède plus d’un arbre de Noël.

Montrant les détails supplémentaires dans lesquels elle est entrée pour personnaliser les bas des enfants avec leurs initiales, Kate a écrit: « Tout est prêt pour que le Père Noël descende dans la cheminée. »

Il est sûr de dire que les Ferdinands sont prêts à ce que le Père Noël leur rende visite.

Jacqueline Jossa







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



Jacqueline Jossa est dans l’esprit de Noël.

Et elle a complètement transformé sa maison en un pays des merveilles festif.

L’ancien Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! la championne n’a tout simplement pas pu résister à la tentation de décorer la magnifique maison familiale qu’elle partage avec son mari Dan Osborne.

La jeune femme de 28 ans est allée sur Instagram samedi pour partager un aperçu de sa maison transformée.







(Image: jacjossa / Instagram)



Jacqueline a admis qu’elle avait complètement «cédé» après avoir tenté de résister à l’envie de décorer tôt pour la saison des fêtes.

«Nous avons cédé et Noël est arrivé tôt», a-t-elle sous-titré son dernier message.

« Merci beaucoup à @elementshomegarden pour avoir aménagé notre maison de manière festive!







(Image: jacjossa / Instagram)



«Je suis tellement excité pour Noël cette année et heureux de commencer tôt.

« JE VAIS DANS CE NOËL. »

Jac a partagé une sélection de clichés adorables de ses filles qui semblaient ravies de voir Noël tôt dans leur maison.

Pendant ce temps, Jac posait devant son sapin de Noël étincelant qui arborait un thème chic argent et bleu.

Molly-Mae Hague et Tommy Fury







(Image: DIGITAL / EROTEME.CO.UK)



L’influenceuse des médias sociaux Molly-Mae et son petit ami boxeur Tommy Fury, tous deux âgés de 21 ans, ont fait un énorme effort pour décorer leur luxueux coussin Cheshire de 1,3 million de livres sterling.

Le PDG de Filter by Molly-Mae a récemment révélé qu’elle ne faisait pas grand cas de la période des fêtes, mais son magnifique appartement dit le contraire.

« OMG les gars, notre appartement est maintenant la grotte du Père Noël … Je ne peux pas m’en remettre !!!! J’ai hâte de tout vous montrer », a écrit Molly à côté de l’une de ses histoires Instagram.







(Image: mollymaehague / Instagram)



La bombe blonde a montré un superbe arbre blanc débordant de décorations de Noël.

Le couple a également décoré leur salon avec plusieurs ornements de fête et il y a aussi une couronne givrée au-dessus de la somptueuse cheminée.

Ils ont opté pour un élégant thème de couleur argent et blanc pour correspondre à leurs décorations neutres.







(Image: mollymaehague / Instagram)



Il y a aussi un immense monument du Père Noël qui se tient à côté de leur cheminée.

« Wow. Ces décorations m’ont rendu si heureuse », a écrit Molly dans un deuxième post.

Chloé Ferry







(Image: Instagram)



La fille de Geordie Shore, Chloe Ferry, 25 ans, est une autre star qui a donné tôt et a transformé sa maison en un pays des merveilles festif.

La star de télé-réalité a profité de son histoire Instagram pour montrer ses décorations chics tout au long de son tapis de Newcastle.

Avec de la musique festive en arrière-plan, Chloé a filmé tout le processus de décoration pour que ses fans le voient, alors qu’elle entrait dans l’esprit de Noël avec ses deux cabots.

Chloé a choisi de rester en phase avec le thème de la décoration de sa maison, en choisissant des décorations blanches et argentées.







(Image: chloegshore1 / Instagram)









(Image: Instagram)



Elle a mis de faux cadeaux sous l’arbre pour un soupçon supplémentaire de joie festive.

Elle a ensuite montré son salon, décoré d’un décor de Noël, avec un énorme arbre avec des lumières et des ornements, ainsi qu’un Père Noël debout à côté.

Chloé a également créé l’ambiance avec de nombreuses bougies, prouvant qu’elle est fan du cadre chaleureux.

Elle a écrit: « C’est la nuit de feu de joie, mais cette année a été de la merde et je l’appelle un jour de roi. Joyeux Noël, ces animaux sales! »

