Un département du shérif de l’Alabama a été critiqué pour avoir publié une photo modifiée numériquement de l’arbre de Noël de son bureau recouvert de photos de personnes recherchées ou arrêtées.

Le bureau du shérif du comté de Mobile a qualifié les ornements de « voyous » dans un message Facebook publié jeudi après-midi et qui a attiré des milliers de plaintes en dessous.

Ils ont également troqué les choix traditionnels d’une étoile comme décor d’arbre contre des sandales orange émises par la prison dans l’image photoshoppée.

Bernard Simelton, président de l’Association nationale de l’Alabama pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP), a qualifié le message de «comportement méprisable», a rapporté AL.com.

Le message a depuis été supprimé.

Le bureau du shérif du comté de Mobile a publié jeudi une photo de leur arbre de Noël avec des « voyous » – des photos de personnes qui ont été arrêtées – au lieu de guirlandes ou de boules

Le bureau du shérif du comté de Mobile, qui a publié l’image sur Facebook, est basé dans la ville côtière de Mobile, en Alabama, à l’extérieur de Montgomery.

Le message a été publié vers midi le 4 décembre sur Facebook dans un message intitulé «Happy Thug Thursday Mobile».

Le message a continué: «Nous avons décoré notre arbre avec des THUGSHOTS pour montrer combien de voyous nous avons enlevé les rues de Mobile cette année!».

Il a ensuite fait une « offre spéciale de Noël » aux criminels en les invitant au bureau pour récupérer les biens qui avaient été « volés » par leur « ami Thugs », avant de fournir un « concierge personnel #correctionsofficer » pour les escorter pour un «ajustement personnalisé» pour leur «combinaison de vacances».

Le message était rempli d’émojis et de hashtags, y compris #dontmakesantasnaughtylist et #hegonnabeonthethugtree, après avoir identifié un homme par son nom qui avait récemment été arrêté en relation avec une effraction présumée à Cedar Point Fishing Pier.

La publication sur Facebook du bureau du shérif du comté de Mobile a attiré des milliers de plaintes en ligne selon lesquelles il était insensible, car de nombreuses personnes arrêtées étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Plus de 7900 personnes ont commenté le message, que la porte-parole du shérif Lori Myles a déclaré vendredi faisait partie d’une série de messages du « jeudi voyou » qui mettaient en évidence des photos de personnes recherchées pour divers crimes.

Le message visait à montrer comment la coopération entre la police et la communauté sur les réseaux sociaux peut aider à résoudre des crimes, a déclaré Myles. Elle a dit que les ornements mugshot représentaient des récidivistes.

« Ce n’est pas leur premier rodéo », a déclaré Myles. «Ils ont été continuellement arrêtés.»

La publication Facebook a attiré des milliers de plaintes en ligne de personnes qui l’ont qualifiée d’« offensive »

L’Union des libertés civiles de l’Alabama (ACLU) de l’Alabama a tweeté que le message était humiliant et que la communauté avait besoin d’aide et non de mépris

Alors que certains commentateurs étaient favorables, beaucoup ont critiqué ce qu’ils considéraient comme un traitement dégradant et cruel de la part du département du shérif.

JaTune Bosby de l’Union américaine des libertés civiles de l’Alabama (ACLU) a déclaré que la plupart des personnes arrêtées pour des crimes souffraient de maladie mentale et de toxicomanie.

«Ils ont besoin de l’aide et des soins de la communauté, et non du mépris ouvert des dirigeants, a-t-elle déclaré dans un tweet.

Elle a ensuite ajouté dans un communiqué: « Nous espérons que le [Mobile] Le shérif et ses employés entendent le mépris retentissant que leurs actions ont apporté et se rendent compte que ce type de message diviseur et cruel ne sert pas la communauté.