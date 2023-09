Les décongestionnants populaires en vente libre ne fonctionnent pas vraiment, selon la FDA

Elle a déclaré que les patients pourraient être confus et préoccupés par le vote du panel, en particulier ceux qui estiment avoir bénéficié des produits à base de phényléphrine. Dans le cas où son statut de sécurité et d’efficacité serait retiré, elle a déclaré que les médecins devraient rassurer les patients sur le fait que la phényléphrine est retirée des étagères parce qu’elle est inefficace et non parce qu’elle est dangereuse.

« Le vrai point positif ici pour moi est l’opportunité, d’un point de vue éducatif, de montrer aux consommateurs qu’il existe beaucoup plus de façons de traiter » les conditions qui incluent la congestion.

Selon l’examen de la FDA, « la plupart des consommateurs peuvent simplement avoir besoin d’instructions sur les alternatives, y compris sur la façon d’obtenir de la pseudoéphédrine ‘derrière le comptoir’ ou d’utiliser des traitements alternatifs, y compris les décongestionnants intranasaux (y compris l’EP intranasal), les stéroïdes intranasaux, les antihistaminiques intranasaux, ou des produits salins intranasaux.