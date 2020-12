Dish TV India, le célèbre fournisseur de services de télévision directe à domicile, a annoncé un partenariat avec Hungama Digital Media pour intégrer l’application vidéo Hungama Play à ses décodeurs Android, à savoir D2H Stream et Dish SMRT Hub. Grâce à ce partenariat stratégique, les utilisateurs de D2H Stream et Dish SMRT Hub pourront explorer le catalogue Hungama Play qui comprend plusieurs Hungama Originals, plus de 5000 films en hindi, anglais et dans les langues régionales, divers courts métrages et programmes pour enfants, entre autres. Cependant, pour profiter du service Hungama Play, les utilisateurs auront besoin d’un abonnement disponible en trois niveaux en Inde.

L’abonnement Hungama Play en Inde commence Rs 99 par mois. Les utilisateurs peuvent également choisir entre le plan de trois mois à Rs 249 ou l’abonnement annuel de Rs 799. Tous les plans sont disponibles pour acheter l’application Hungama Play et le site Web Hungama India. Notamment, les décodeurs HD basés sur Android de Dish TV, le Dish SMRT Hub et le D2H Stream sont disponibles pour Rs 3 999 (pour les nouveaux abonnés) et Rs 2 499, respectivement.

Avec le dernier développement, les utilisateurs de décodeurs Dish TV Android en Inde peuvent profiter de plus de contenu, en plus des programmes existants proposés par YouTube, Amazon Prime Video, Zee5, Watcho, Voot, Eros Now, ALT Balaji et bien d’autres. S’exprimant à propos de ce partenariat, Anil Dua, directeur exécutif de Dish TV India, a déclaré: « Dish TV croit toujours qu’il faut offrir le meilleur des choix à ses abonnés en termes de nouvelles offres de contenu. Par conséquent, nous travaillons continuellement à fournir un contenu sur mesure pour les goûts variés des consommateurs. Dans le cadre de ce voyage, le partenariat avec Hungama Play renforce notre engagement à fournir un contenu de qualité. «

Siddhartha Roy, directeur de l’exploitation chez Hungama Digital Media, a également salué le développement et déclaré que le partenariat entraînerait une augmentation de la consommation de films et d’émissions sur Hungama Play de 2,5 fois au cours des 12 prochains mois. Au cours des derniers mois, Hungama Digital Media a étendu ses services à d’autres plates-formes pour accroître sa présence en Inde. Récemment, la société de médias s’est associée à Google India pour apporter l’assistance Hungama Music sur les haut-parleurs intelligents Google Nest.