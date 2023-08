Les déclencheurs de migraine ne doivent pas prendre le dessus sur votre vie

Pas si. J’ai appris que lorsqu’un épisode de migraine survient, la meilleure chose pour moi et pour beaucoup d’autres est d’y remédier, de prendre des médicaments si nécessaire et de s’allonger. Dans certains cas, j’ai pris un jour de congé. Mais je ne peux vraiment pas l’ignorer. Ce n’est pas efficace de faire ça.

La deuxième chose est de communiquer à mes amis, à ma famille et à mes collègues de travail autour de moi que j’ai un épisode de migraine. C’est une sorte d’avertissement. J’ai peut-être besoin de votre aide. Je devrai peut-être prendre du temps pour tout ce sur quoi nous travaillons. Et heureusement, j’ai trouvé que la plupart des gens sont très accommodants et compréhensifs. J’ai même entendu des gens dire, bien sûr, tout ce dont vous avez besoin, car j’ai aussi la migraine.

Heureusement, beaucoup de gens sont venus me soutenir dans ma vie avec des migraines. Et la personne la plus importante a été mon mari. Et quand je ne suis tout simplement pas prêt à m’amuser à ce moment-là ou que je dois changer certaines choses que je mange, si je m’allonge et que je souffre d’une migraine et que je ne peux pas cuisiner, et j’ai besoin de nourriture, il se présentera avec mon repas préféré et me le laissera manger quand je serai prêt. Et je suis donc reconnaissante d’avoir épousé un mari aussi compatissant et solidaire.