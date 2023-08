Les déclencheurs de migraine ne doivent pas prendre le dessus sur votre vie

Au premier signe d’une migraine, la blogueuse WebMD Michele Jordan s’y attaque de front. Elle connaît ses déclencheurs – les trois C : fromage, chocolat et cocktails. Mais la patience envers elle-même et la compréhension des autres sont très utiles, dit-elle.



Transcription vidéo



MICHELE JORDAN : Bonjour, je m’appelle Michele Jordan. Je viens de Los Angeles, en Californie. Je souffre de migraines depuis plus de 30 ans. Et je suis écrivain. Je rédige beaucoup d’articles sur la santé et la médecine, principalement pour WebMD.

Il existe de nombreux déclencheurs de mes migraines, d’abord ce que j’appelle les trois C : le fromage, le chocolat et les cocktails. Ces trois choses m’attrapent à chaque fois. Et ce sont trois de mes choses préférées. Ce sont quelques-uns de mes déclencheurs. J’ai remarqué ce stress, le fait de ne pas dormir suffisamment, de ne pas manger suffisamment. Chaque fois que mon corps se sent déséquilibré, j’ai tendance à avoir une migraine.

J’ai souvent de fortes nausées accompagnées de migraines, parfois des vomissements, des étourdissements, de la fatigue. Parfois, cela peut affecter votre élocution, votre vue. Cela a vraiment un impact sur d’autres zones de votre corps que simplement votre tête.

Ouf, mon rapport à la migraine a changé au fil des années. Je me souviens avoir été très jeune et très effrayé. Même si la migraine est présente dans ma famille du côté de ma mère, je ne savais pas à quel point la douleur serait intense ni à quel point les symptômes seraient graves et débilitants, comme les nausées et la sensibilité à la lumière et d’autres choses.

Alors, quand j’avais des migraines, j’avais vraiment peur de ne pas pouvoir y remédier seule en vieillissant. J’étais reconnaissant d’avoir commencé à en avoir alors que je vivais avec mes parents. Mais alors que j’ai déménagé seul et que j’ai commencé à travailler et à conduire beaucoup plus en ville, j’étais vraiment nerveux à l’idée d’avoir un épisode de migraine sans que personne ne m’aide. J’ai même dû me rendre aux urgences à plusieurs reprises pour obtenir un soulagement de la douleur suite à une migraine sévère.

J’ai appris tellement de leçons sur la gestion des épisodes de migraine. Deux leçons importantes que j’ai apprises, la première est de les attaquer tout de suite. Avant, j’ignorais les migraines. J’avais l’habitude de continuer ma journée, de continuer à travailler, à faire des courses, quoi que je fasse, en pensant que cela disparaîtrait, ou que je pourrais simplement le passer sous le tapis.