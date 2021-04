Initialement taquiné lors de l’événement de lancement de la série OnePlus 9, les déclencheurs de jeu OnePlus sont maintenant en vente en Inde. L’accessoire à clipser ajoute deux boutons d’épaule qui se fixent indépendamment sur les appareils Android et iOS tant que leur épaisseur ne dépasse pas 11,5 mm. OnePlus vante le nouvel accessoire comme idéal pour les titres multijoueurs comme PUBG, Call of Duty et Free Fire.

Nous avons conçu les déclencheurs de jeu OnePlus pour être solides, réactifs, agréablement «cliquables» et, oui, beaux. Nous nous sommes également assurés qu’ils fonctionnent avec de nombreux autres téléphones, car le meilleur design de produit est celui qui vous laisse libre de faire vos propres choix. pic.twitter.com/hJNa4Dsa5s – Pete Lau (@PeteLau) 21 avril 2021

Les déclencheurs de jeu fonctionnent grâce aux coussinets en silicone conducteurs qui se fixent à l’écran de votre appareil. OnePlus note que les protecteurs d’écran peuvent modifier la sensibilité tactile et entraîner des incohérences. Si cela se produit, vous devez retirer le protecteur. Vous devez également programmer les déclencheurs à partir du menu de configuration de chaque jeu.





Déclencheurs de jeu OnePlus

Les déclencheurs de jeu OnePlus utilisent des commutateurs Omron pour une rétroaction supérieure et sont disponibles dans un seul coloris noir. Le prix est fixé à 1 099 INR (14,6 USD) et nous n’avons toujours pas de confirmation s’ils seront vendus sur d’autres marchés.

