Les déclarations liminaires du procès historique pour corruption de Madigan devraient enfin commencer

Les déclarations liminaires de l’affaire de corruption historique contre l’ancien président de la Chambre des représentants de l’Illinois, Michael Madigan, et son confident de longue date, devaient débuter lundi après l’achèvement d’un processus de sélection du jury souvent fastidieux qui a duré près de deux semaines.

Madigan, 82 ans, le « Velvet Hammer » qui servi pendant des décennies en tant que président de la Chambre des représentants de l’Illinois et chef du Parti démocrate de l’État, il fait face à des accusations de racket alléguant qu’il dirigeait son État et ses opérations politiques comme une entreprise criminelle, complotant avec les géants des services publics ComEd et AT&T pour confier à ses amis des contrats exigeant peu ou pas de travail et utilisant sa position publique pour générer des affaires pour son cabinet d’avocats privé.

Madigan et son coaccusé, Michael McClain, 77 ans, ancien lobbyiste du ComEd, ont plaidé non coupables et nié avoir commis des actes répréhensibles.

Le jury régulier composé de huit femmes et quatre hommes a été finalisé jeudi après six longues journées d’interrogatoire au tribunal. Le panel comprend au moins six personnes de Chicago, dont deux du 19e arrondissement de la ville, à l’extrême sud-ouest. D’autres viennent d’aussi loin qu’Aurora, Downers Grove et Ingleside, dans le nord du comté de Lake.

Beaucoup de personnes sélectionnées ont déclaré qu’elles n’avaient entendu parler de Madigan qu’en passant et qu’elles ne connaissaient pas les détails des accusations portées contre lui, hormis des informations occasionnelles. Au moins trois ont déclaré vouloir être sélectionnés pour ce procès historique pour diverses raisons. Tous ont promis à leurs avocats qu’ils pourraient mettre de côté tout ce qu’ils avaient entendu et rendre un verdict équitable.

Le juge de district américain John Robert Blakey a prévu les déclarations liminaires dans l’affaire pour lundi après-midi, après la sélection des deux jurés suppléants finaux.

Le procès, qui devrait durer au moins 11 semaines, est le point culminant de l’une des plus grandes enquêtes de corruption politique jamais menées au palais de justice américain de Dirksen, compte tenu de la stature de Madigan en tant que dirigeant le plus ancien de toutes les chambres législatives du pays. pendant des décennies, il a exercé une emprise à toute épreuve sur la législature de l’État ainsi que sur le Parti démocrate et ses dépouilles politiques.

Alors que le palais de justice a vu un défilé d’échevins puissants, de législateurs et même de gouverneurs aller et venir – y compris plus récemment l’ancien ancien d’Ald. Edward Burke, qui a été reconnu coupable de racket en décembre et purge actuellement une peine de deux ans de prison – aucun n’a eu la combinaison unique de longévité et d’influence de Madigan sur des questions qui touchent tous les coins de l’État.

Madigan a été détrôné de son poste de président au début de 2021 alors que l’enquête tournait autour de lui, et a démissionné peu après du siège de la Chambre qu’il occupait depuis 1971. Après son inculpation en mars 2022, il a publié une déclaration niant s’être livré à des activités criminelles et à des explosions. procureurs pour avoir « tenté de criminaliser » des actions politiques légales.

« Tout au long de mes 50 années en tant que fonctionnaire, j’ai travaillé pour répondre aux besoins de mes électeurs, en gardant toujours à l’esprit les normes élevées requises et la confiance que le public m’a accordée », a déclaré Madigan. «Je nie catégoriquement ces accusations et je repense avec fierté à mon mandat en tant qu’élu, au service de la population de l’Illinois.»

Pour renforcer leur dossier contre Madigan, les procureurs prévoient de convoquer un groupe familier d’anciens initiés et experts démocrates, dont certains témoigneront pour la deuxième ou la troisième fois.

Parmi eux : le représentant démocrate de l’État Bob Rita, qui a témoigné dans l’affaire ComEd Four que Madigan gouvernait « par la peur et l’intimidation » ; Tom Cullen, lobbyiste et ancien gourou politique de Madigan, qui a témoigné du pouvoir absolu du président sur les projets de loi adoptés à la Chambre ; Ed Moody, le légendaire capitaine du district du 13e arrondissement qui s’est vu confier un travail de consultant en cas de non-présentation chez ComEd ; et Will Cousineau, qui a expliqué que les pressions de dernière minute orchestrées par Madigan à la Chambre en 2016 ont obtenu une législation majeure du ComEd sur la bosse.

Le jury de Madigan entendra également un autre collaborateur clé, l’ancien vice-président du ComEd, Fidel Marquez, qui a fait volte-face après avoir été confronté au FBI début 2019 et a enregistré une série de réunions avec McClain, Anne Pramaggiore, alors PDG, le lobbyiste John Hooker et le consultant Jay Doherty. dans lequel ils parlaient de leurs efforts secrets pour payer les associés de Madigan.

Mais la plus grande différence cette fois-ci – à part Madigan lui-même assis à la table de la défense – sera le témoignage de Solis, le témoin vedette de l’accusation qui a réalisé des dizaines d’enregistrements vidéo et audio secrets de Madigan à partir de 2016 qui n’ont pas encore été vus ou entendu en public.

Solis ne devrait pas comparaître à la barre avant le mois de novembre, et son témoignage pourrait durer une semaine ou plus, en fonction de ce qui sera sûrement un long contre-interrogatoire.

