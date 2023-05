Les déclarations d’ouverture commencent pour le procès mortel de l’accident de limousine à New York

SCHOHARIE, NY (AP) – Un exploitant d’une entreprise de limousines jugé pour un accident qui a tué 20 personnes dans le nord de l’État de New York a été décrit par un procureur lundi comme directement responsable des décès, tandis qu’un avocat de la défense a fait valoir qu’il était simplement dans l’ignorance de la mécanique problèmes susceptibles d’être à l’origine du naufrage.

Nauman Hussain, exploitant de Prestige Limousine, est accusé d’homicide par négligence criminelle et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré en lien avec l’accident de 2018 à Schoharie, un village à l’ouest d’Albany.

Lors de déclarations liminaires lundi, le procureur spécial Frederick Rench a déclaré que Hussain avait intentionnellement omis de suivre les réglementations relatives à l’entretien du SUV Ford Excursion 2001, qui était chargé d’amis lors d’une sortie lorsqu’il a perdu le contrôle sur une colline et s’est écrasé dans une voiture garée, arbres et un talus.

Hussain n’avait pas le pouvoir d’exploiter son entreprise de limousines, qui a été mise hors service plusieurs fois avant la tragédie, a déclaré Rench. Les freins vieillissants du véhicule, a-t-il dit, n’avaient pas été remplacés.

« Nauman Hussain n’a jamais suivi aucune réglementation », a déclaré Rench, désignant Hussain qui regardait une table devant lui. « Nauman Hussain était parfaitement conscient du risque injustifiable qu’il était le seul à avoir créé et qu’il était le seul à négliger consciemment. »

L’avocat de la défense Lee Kindlon a déclaré au jury que Hussain n’était pas à blâmer.

Hussain, alors âgé d’une vingtaine d’années, n’avait aucune expérience dans la gestion d’une entreprise et comptait sur des professionnels pour s’assurer que les choses étaient bien faites, a déclaré Kindlon.

Il a imputé les problèmes avec le véhicule au magasin utilisé par Hussain pour les travaux de réparation, Mavis Discount Tires.

« L’accident a été causé par la fraude et l’incapacité de Mavis à réparer les ruptures, et l’incompétence de l’État de New York à découvrir leur inconduite », a déclaré Kindlon au jury. « Trouver un bouc émissaire condamnant la personne la moins puissante impliquée et déclarer la victoire n’est pas justice. »

Les avocats de Mavis Discount Tyres, qui n’est pas en procès mais est poursuivi par les familles des victimes, ont nié que l’atelier de réparation soit en faute.

Le groupe qui a loué la limousine était en route vers une brasserie le 6 octobre 2018 pour des célébrations d’anniversaire lorsque les freins de la limousine n’ont pas réussi à arrêter le SUV sur un tronçon de route en descente à Schoharie. Le véhicule a traversé une intersection et s’est écrasé devant un petit magasin de campagne. Le groupe, composé d’amis et de membres de la famille âgés de 24 à 34 ans, a été tué dans l’accident, ainsi que le conducteur et deux passants.

Le procès, qui devrait durer jusqu’à six semaines, intervient après qu’un juge a rejeté l’automne dernier un accord de plaidoyer qui aurait épargné la peine de prison de Hussain.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press