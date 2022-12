Les déclarations de Trump mettent en lumière les compensations fiscales et les comptes étrangers – Shaw Local

Les démocrates du Congrès libérés des milliers de pages de l’ancien président celui de Donald Trump déclarations de revenus vendredi, fournissant l’image la plus détaillée à ce jour de ses finances sur une période de six ans, y compris son séjour à la Maison Blanche, lorsqu’il s’est battu pour garder les informations privées en rupture avec des décennies de précédent.

Les documents comprennent des retours individuels de Trump et de sa femme, Mélanie, ainsi que les entités commerciales de Trump de 2015 à 2020. Ils montrent comment Trump a utilisé le code des impôts pour réduire son obligation fiscale et révéler des détails sur les comptes étrangers, les contributions caritatives et les performances de certaines de ses entreprises commerciales les plus en vue, qui étaient restées largement à l’abri de l’examen public.

La divulgation marque le point culminant d’un combat juridique de plusieurs années qui s’est déroulé partout, de la campagne présidentielle au Congrès et à la Cour suprême alors que Trump a constamment rejeté les efforts pour partager des détails sur son histoire financière – contrairement à la pratique de la transparence suivie par tous ses prédécesseurs dans l’ère post-Watergate. La sortie des disques arrive quelques jours avant Les républicains reprennent le contrôle de la Chambre et des semaines après Trump a annoncé une autre campagne pour la Maison Blanche.

Les dossiers montrent comment Trump a limité son assujettissement à l’impôt en compensant ses revenus par des pertes d’entreprise ainsi que des millions de dollars de dépenses d’entreprise, d’amortissement d’actifs et d’autres déductions.

Alors que Trump a payé 641 931 $ d’impôts fédéraux sur le revenu en 2015, l’année où il a commencé sa campagne présidentielle, il n’a payé que 750 $ en 2016 et 2017, selon un rapport publié la semaine dernière par Commission mixte non partisane du Congrès sur la fiscalité. Il a payé près d’un million de dollars en 2018, mais seulement 133 445 dollars en 2019 et rien en 2020, l’année où il a cherché à se faire réélire sans succès.

Les dossiers détaillent également les avoirs étrangers de Trump.

Trump, selon les documents déposés, a déclaré avoir des comptes bancaires en Chine, en Irlande et au Royaume-Uni de 2015 à 2017, alors même qu’il était commandant en chef. À partir de 2018, cependant, il n’a déclaré qu’un compte au Royaume-Uni. Les déclarations montrent également que Trump a réclamé des crédits d’impôt étranger pour les impôts qu’il a payés sur diverses entreprises commerciales à travers le monde, y compris des accords de licence pour l’utilisation de son nom sur des projets de développement et son golf. cours en Ecosse et en Irlande.

Au cours de plusieurs années, Trump semble avoir payé plus d’impôts étrangers qu’il ne l’a fait en impôts sur le revenu fédéraux américains nets, avec des revenus déclarés dans des pays comme l’Azerbaïdjan, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Panama, les Philippines, Saint-Martin, la Turquie et les États-Unis. Émirats Arabes.

Les documents montrent également que les dons caritatifs de Trump ne représentaient souvent qu’une fraction de ses revenus. En 2020, l’année où le coronavirus a ravagé l’économie, Trump n’a signalé aucun don de bienfaisance. En 2019 et 2018, il a déclaré avoir fait des chèques d’environ 500 000 $ en dons. Au cours des années précédentes, les chiffres étaient plus élevés – 1,8 million de dollars en 2017 et 1,1 million de dollars en 2016.

Il n’est pas clair si les sommes rapportées comprenaient le salaire présidentiel annuel de 400 000 $ de Trump, auquel il avait dit, en tant que candidat, qu’il renoncerait et qu’il prétendait avoir fait don à divers départements fédéraux.

Jeff Hoopes, professeur de comptabilité à la Kenan-Flagler Business School de l’Université de Caroline du Nord, a décrit les retours de Trump comme “importants et compliqués” avec “des centaines d’entités dispersées dans le monde entier”.

Il a noté que bon nombre de ces entités sont légèrement non rentables, ce qu’il a décrit comme “assez magique en ce qui concerne le code des impôts”.

“Il est difficile de savoir si quelqu’un est vraiment mauvais en affaires ou vraiment bon en planification fiscale, car ils ressemblent tous les deux à la même chose”, a-t-il déclaré.

Daniel Shaviro, professeur de fiscalité à l’Université de New York, a cité les pertes financières importantes de tant d’entreprises de Trump, malgré leurs ventes souvent saines, comme quelque chose qui devrait éveiller les soupçons des auditeurs. “Il y a des trucs louches ici.”

Shaviro a également cité des exemples de calculs suspects ou bâclés, même dans les petites entreprises, comme une entreprise d’aviation surnommée «DT Endeavour I LLC», qui en 2020 a déclaré à la fois des ventes et des dépenses de 160 144 $. De telles correspondances exactes sont inhabituelles, a déclaré Shaviro. Pourtant, le formulaire a également signalé une perte de 18 923 $.

« Le retour ne dit pas : ? Je commets une fraude », a déclaré Shaviro,« mais il y a des signaux d’alarme.

Cette publication marque le dernier revers de Trump, qui a été embourbé dans des enquêtes, y compris des enquêtes fédérales et étatiques sur ses efforts pour annuler les élections de 2020. Le ministère de la Justice a également enquêté sur des tonnes de documents classifiés trouvés dans son club de Mar-a-Lago et sur d’éventuels efforts pour entraver l’enquête.

Dans un communiqué vendredi, Trump s’en est pris aux démocrates et à la Cour suprême pour la libération.

“Cela va conduire à des choses horribles pour tant de gens”, a-t-il déclaré. “Les démocrates radicaux de gauche ont tout armé, mais rappelez-vous, c’est une rue à double sens dangereuse!”

Il a déclaré que les retours démontraient “à quel point j’ai réussi avec fierté et comment j’ai pu utiliser l’amortissement et diverses autres déductions fiscales” pour développer son entreprise.

Les déclarations ont été publiées par le House Ways and Means Committee, qui a tenu une vote de parti la semaine dernière pour rendre publics les retours après des années de querelles juridiques.

Les déclarations détaillent comment Trump a utilisé le droit fiscal pour minimiser sa responsabilité, notamment en reportant les pertes massives des années précédentes. Trump a déclaré lors de sa campagne de 2016 que payer peu ou pas d’impôt sur le revenu certaines années “me rend intelligent”.

En 2020, plus de 150 des entités commerciales de Trump ont répertorié un revenu d’entreprise qualifié négatif, que l’IRS définit comme «le montant net des éléments qualifiés de revenu, de gain, de déduction et de perte de tout commerce ou entreprise qualifié». Au total pour cette année d’imposition, combinées à près de 9 millions de dollars de pertes reportées des années précédentes, les pertes admissibles de Trump se sont élevées à plus de 58 millions de dollars.

Un autre des perdants de l’argent de Trump : la patinoire que sa société exploitait jusqu’à l’année dernière dans Central Park à New York. Trump a signalé un total de 2,6 millions de dollars de pertes de Wollman Rink au cours des six années rendues publiques. La patinoire, l’un des premiers joyaux de l’organisation Trump géré par un contrat avec le gouvernement de New York, a enregistré une perte de 1,3 million de dollars en 2015 malgré un revenu de 9,3 millions de dollars, selon les déclarations de revenus. La patinoire a réalisé un bénéfice de 298 000 $ en 2016, mais a recommencé à fondre de l’argent au cours de chacune des quatre années suivantes.

“Trump semble créer d’énormes pertes suspectes ou discutables en vertu de la loi actuelle”, a déclaré Steven Rosenthal, chercheur principal au Urban-Brookings Tax Policy Center, qui a déclaré avoir passé 20 ans à préparer des impôts pour les sociétés et les particuliers fortunés et ” jamais vu quelqu’un perdre de l’argent aussi régulièrement et autant que Trump perdait de l’argent année après année.”

“Pour moi, les opérations commerciales de Trump ont été un échec phénoménal et j’ai du mal à comprendre dans quelle mesure cela est attribuable à la malchance de Trump en tant qu’homme d’affaires et dans quelle mesure cela est attribuable à l’inflation de Trump”, a-t-il déclaré.

Certains aspects des finances de Trump étaient entourés de mystère depuis ses jours en tant que promoteur immobilier prometteur de Manhattan dans les années 1980.

Trump, connu pour avoir construit des gratte-ciel et animé une émission de télé-réalité avant de remporter la Maison Blanche, a fourni des détails limités sur ses avoirs et ses revenus sur les formulaires de divulgation obligatoire et les états financiers qu’il a fournis aux banques pour garantir des prêts et aux magazines financiers pour justifier son classement sur listes de milliardaires.

Le cabinet comptable de longue date de Trump a depuis désavoué les déclarations, et le procureur général de New York a a déposé une plainte alléguant que Trump et son organisation Trump ont frauduleusement gonflé la valeur des actifs sur les relevés. Trump et sa société ont nié tout acte répréhensible.

En octobre 2018, le New York Times a publié une série lauréate du prix Pulitzer basée sur des dossiers fiscaux divulgués qui contredisaient l’image que Trump avait tenté de se vendre en tant qu’homme d’affaires autodidacte. Il a montré que Trump avait reçu l’équivalent moderne d’au moins 413 millions de dollars des biens immobiliers de son père, une grande partie de cet argent provenant de ce que le Times appelait des «esquives fiscales» dans les années 1990.

Une deuxième série en 2020 a montré que Trump n’a payé aucun impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, car il a généralement perdu plus d’argent qu’il n’en a gagné.

Dans son rapport de la semaine dernière, le comité des voies et moyens a indiqué que l’administration Trump avait peut-être ignoré une exigence rendre obligatoire la vérification des déclarations de revenus d’un président.

L’IRS n’a commencé à vérifier les déclarations de revenus de Trump en 2016 que le 3 avril 2019 – plus de deux ans après le début de sa présidence – lorsque le président des voies et moyens, le représentant Richard Neal, D-Mass., A demandé à l’agence des informations relatives aux déclarations. .

Chaque président et candidat d’un grand parti depuis Richard Nixon a volontairement mis au moins des résumés de ses informations fiscales à la disposition du public.

Les rédacteurs de l’Associated Press Gary Fields, Paul Wiseman et Farnoush Amiri à Washington, Meg Kinnard à Columbia, Caroline du Sud et Nicholas Riccardi à Denver ont contribué à ce rapport.

