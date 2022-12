Les déclarations de revenus montrent que Trump a peut-être contourné le plafond SALT de 10 000 $

“Juste parce qu’il y avait un plafond de 10 000 dollars, il existe des moyens pour lui de contourner cette limite après 2017”, a déclaré Richard Winchester, expert en politique fiscale et professeur de droit associé à la Seton Hall University School of Law.

Cela lui aurait donné un allégement fiscal fédéral plus important – et aurait contourné une politique fiscale controversée dans l’une de ses réalisations législatives emblématiques, connue sous le nom de Tax Cuts and Jobs Act, ont déclaré des experts.

Mais alors que les déclarations montrent que les déductions fiscales associées ont été plafonnées à 10 000 $ par an à partir de 2018 – en raison d’une loi fiscale qui est entrée en vigueur cette année-là – les experts disent que Trump a peut-être pu contourner le plafond via une solution de contournement impliquant certaines entités commerciales.

L’ancien président Donald Trump a payé des millions de dollars d’impôts nationaux et locaux de 2015 à 2020, selon les déclarations de revenus publiées vendredi par le House Ways and Means Committee.

Cet avantage fiscal a été dilué ou supprimé pour certains ménages en raison de “l’impôt minimum alternatif”, un mécanisme distinct qui vise à garantir que les ménages aisés paient au moins un certain montant d’impôt et à les empêcher de tirer parti excessivement de certaines déductions, comme celle pour SEL.

Les taxes d’État et locales – appelées SALT – peuvent inclure la propriété, le revenu et la taxe de vente. Trump a payé au moins 5 millions de dollars de ces impôts chaque année de 2015 à 2020, selon une ventilation des déductions fiscales détaillées figurant à l’annexe A de ses déclarations de revenus.

La publication par le House Ways and Means Committee de six années de déclarations de revenus de Trump fait suite à une longue lutte pour les rendre publiques.

Il semble que l’impôt minimum alternatif ait limité la capacité de Trump à annuler des millions de dollars d’impôts nationaux et locaux de 2015 à 2017, ont déclaré certains experts.

Puis, en 2017, les républicains ont adopté une loi fiscale qui a réécrit de grandes parties du code des impôts pour les particuliers et les sociétés.

La loi a imposé une limite de 10 000 $ aux déductions SALT à partir de 2018 – une mesure controversée que certains ont revendiquée a particulièrement touché les personnes dans les États à fiscalité élevée et à gauche comme la Californie, New York et le New Jersey.

En 2018, Trump a payé 10,5 millions de dollars d’impôts nationaux et locaux, mais n’a pu déduire que 10 000 dollars du total, par exemple, selon les dossiers fiscaux. La dynamique était similaire en 2019 et 2020, lorsque Trump a inscrit 8,4 millions de dollars et 8,5 millions de dollars de SALT sur ses déclarations de revenus, respectivement, mais ne pouvait radier que 10 000 dollars par an.