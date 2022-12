Les déclarations de revenus de Trump publiées par les démocrates de la Chambre

La publication, quelques jours à peine avant que les compatriotes républicains de Trump ne reprennent le contrôle de la Chambre aux mains des démocrates, fournit l’image la plus détaillée à ce jour des finances de Trump, qui sont entourées de mystère et d’intrigues depuis ses jours en tant qu’immobilier prometteur de Manhattan. développeur dans les années 1980. Les divulgations, qui se concentrent sur le mandat de Trump et incluent des crédits d’impôt étrangers et des contributions caritatives, surviennent un mois après que Trump a lancé une autre campagne pour la Maison Blanche en 2024. Chargement Les déclarations de revenus montrent que Trump a réclamé des crédits d’impôt étrangers pour les impôts qu’il a payés sur diverses entreprises commerciales à travers le monde, y compris des accords de licence pour l’utilisation de son nom sur des projets de développement et ses terrains de golf en Écosse et en Irlande. Trump, connu pour avoir construit des gratte-ciel et animé une émission de télé-réalité avant de remporter la Maison Blanche, a donné quelques détails limités sur ses avoirs et ses revenus sur les formulaires de divulgation obligatoire. Il a fait la promotion de sa richesse dans les états financiers annuels qu’il fournit aux banques pour garantir les prêts et aux magazines financiers pour justifier sa place dans les classements des milliardaires du monde.

Le cabinet comptable de longue date de Trump a depuis désavoué les déclarations, et le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice alléguant que Trump et son organisation Trump ont gonflé la valeur des actifs sur les déclarations dans le cadre d’une fraude de plusieurs années. Trump et sa société ont nié tout acte répréhensible. En octobre 2018, Le New York Times a publié une série lauréate du prix Pulitzer basée sur des dossiers fiscaux divulgués qui ont montré que Trump avait reçu l’équivalent moderne d’au moins 413 millions de dollars des avoirs immobiliers de son père, une grande partie de cet argent provenant de ce que le Times appelait des «esquives fiscales» en les années 1990. Une deuxième série en 2020 a montré que Trump n’avait payé que 750 $ d’impôt fédéral sur le revenu en 2017 et 2018, ainsi qu’aucun impôt sur le revenu du tout au cours de 10 des 15 dernières années, car il a généralement perdu plus d’argent qu’il n’en a gagné. Dans son rapport de la semaine dernière, le comité des voies et moyens a indiqué que l’administration Trump avait peut-être ignoré une exigence post-Watergate imposant des audits des déclarations de revenus d’un président. L’IRS n’a commencé à vérifier les déclarations de revenus de Trump en 2016 que le 3 avril 2019 – plus de deux ans après le début de sa présidence – lorsque le président du comité, le représentant Richard Neal, D-Mass., a demandé à l’agence des informations relatives aux déclarations de revenus.

En comparaison, il y a eu des audits du président Joe Biden pour les années d’imposition 2020 et 2021, a déclaré Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche. Un porte-parole de l’ancien président Barack Obama a déclaré qu’Obama avait été audité au cours de chacune de ses huit années au pouvoir. Le rapport du Comité mixte sur la fiscalité la semaine dernière a soulevé plusieurs drapeaux rouges sur des aspects des déclarations de revenus de Trump, y compris ses pertes reportées, les déductions liées à la conservation et aux dons de bienfaisance, et les prêts à ses enfants qui pourraient être des cadeaux imposables. La Chambre a adopté un projet de loi en réponse qui exigerait des audits des déclarations de revenus de tout président. Les républicains se sont fermement opposés à la législation, craignant qu’une loi exigeant des audits ne porte atteinte à la vie privée des contribuables et ne conduise à une militarisation des audits à des fins politiques. Le comptable de longue date de Trump, Donald Bender, a témoigné lors du récent procès pénal de la Trump Organization à Manhattan que Trump avait signalé des pertes sur ses déclarations de revenus chaque année pendant une décennie, dont près de 700 millions de dollars en 2009 et 200 millions de dollars en 2010. Bender, un partenaire de Mazars USA LLP qui a passé des années à préparer les déclarations de revenus personnelles de Trump, a déclaré que les pertes déclarées par Trump de 2009 à 2018 comprenaient des pertes d’exploitation nettes de certaines des nombreuses entreprises qu’il possède via l’organisation Trump.