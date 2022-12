Les déclarations de revenus de Trump publiées en ligne via le comité des voies et moyens

Le comité de la Chambre des voies et moyens vendredi, a rendu publiques six années de déclarations de revenus fédérales de l’ancien président Donald Trump. Les documents fiscaux datent de la période allant de 2015, lorsque Trump a annoncé sa candidature pour la première fois, à 2020, qui était sa dernière année complète en tant que président.

Les formulaires fiscaux de Trump, à la fois personnels et pour ses entreprises, sont disponibles sur le site Web du comité dans un fichier zip d’un peu plus de 1 Go.

Tout au long de sa présidence, Trump a déclaré qu’il faisait l’objet d’un audit par l’Internal Revenue Service et qu’il fournirait ses formulaires fiscaux une fois l’examen financier terminé. Cependant, le président du comité, le représentant Richard Neal, un démocrate du Massachusetts, a déclaré que l’IRS n’avait pas commencé d’audit au moment où Trump l’a affirmé.

“Nous savons maintenant que le premier audit obligatoire a été ouvert deux ans après le début de sa présidence”, a déclaré Neal dans un communiqué vendredi. “Le même jour, ce comité a demandé ses retours. C’est un échec majeur de l’IRS sous l’administration précédente, et certainement pas ce que nous espérions trouver.”

Aucune loi n’oblige les présidents à divulguer leurs déclarations fiscales, mais les présidents l’ont fait régulièrement volontairement depuis Richard Nixon il y a un demi-siècle.

Le comité a demandé les déclarations de revenus de Trump en 2019 mais n’a reçu les formulaires que le mois dernier après une longue bataille juridique. UNE rapport du comité publié plus tôt en décembre a montré que Trump avait déclaré un revenu négatif en 2015-17 et en 2020, et il a payé 750 $ d’impôts sur le revenu chaque année pour 2016 et 2017, puis 999 466 $ pour 2018, 133 445 $ pour 2019 et zéro pour 2020.

L’ancien président a publié une déclaration sur son compte Truth Social, affirmant que les retours montrent à quel point il a réussi et comment il a utilisé les déductions fiscales pour créer des emplois, des structures et des entreprises.