Les déclarations de revenus de Trump ne montrent aucun revenu de prestations de sécurité sociale

Selon ces mesures, Trump, 76 ans, devrait être admissible à des prestations de retraite, qui fourniront un revenu mensuel maximal de 3 627 $ par mois en 2023 aux travailleurs qui réclament à leur âge de la retraite à taux plein (généralement 66 ou 67 ans, selon l’année de naissance). Des prestations plus élevées sont possibles pour les personnes qui continuent à travailler ou à demander des prestations après l’âge de la retraite à taux plein.

Pour être éligibles, les travailleurs doivent généralement gagner 40 crédits en travaillant et en payant des cotisations de sécurité sociale. L’admissibilité aux prestations de retraite commence à 62 ans.

Mais la question suivante est de savoir si nous devrions avoir un système conçu pour verser des prestations aux personnes à revenu élevé, a déclaré Biggs. La réponse est non, dit-il.

“Nous parlons de plus d’un billion de dollars de prestations, donc une personne qui ne la prend pas ne fait pas beaucoup de différence”, a déclaré Blair. “Mais chaque dollar compte, je suppose.”

Le programme fait actuellement face à un déficit de financement, où seulement 80 % des prestations seront payables en 2035 si aucun changement n’est apporté plus tôt. Pourtant, avec plus de 1 billion de dollars de prestations versées en 2022, un demandeur de moins ne fera peut-être pas une énorme différence pour le programme.

Bien que les personnes fortunées soient techniquement éligibles aux prestations après avoir cotisé au programme, il leur appartient de réclamer ou non les chèques mensuels, a noté Jim Blair, vice-président de Premier Social Security Consulting et ancien administrateur de la sécurité sociale.

Bien que Trump n’ait peut-être jamais l’intention de réclamer des prestations de sécurité sociale, il y a des leçons que d’autres retraités peuvent tirer de son exemple.

Les retraités sont susceptibles de recevoir les chèques de prestations les plus importants s’ils retardent la demande de sécurité sociale jusqu’à l’âge de 70 ans. Les demandeurs reçoivent des prestations réduites s’ils demandent à 62 ans, l’âge le plus précoce possible. A l’âge de la retraite à taux plein, ils reçoivent 100 % des prestations auxquelles ils ont droit en fonction de leurs revenus. Mais pour chaque année où ils retardent l’âge de la retraite à taux plein jusqu’à 70 ans, ils risquent de recevoir une augmentation de 8 % de leurs prestations.

Surtout, il n’y a pas d’augmentation après 70 ans. Par conséquent, Trump laisse de l’argent sur la table.

Blair a déclaré qu’il avait récemment été approché par un conseiller financier pour obtenir des conseils sur la façon de gérer un client de 72 ans qui n’avait toujours pas réclamé la sécurité sociale. Malheureusement, le maximum que la sécurité sociale paiera est six mois de prestations rétroactives, a déclaré Blair.

Par conséquent, le client perdrait le revenu de prestations qu’il aurait reçu pour le reste de cette période.

“Ils renoncent simplement à ces avantages et ne reçoivent rien en échange”, a déclaré Blair.

“Il n’y a aucune raison d’attendre après 70 ans pour commencer votre sécurité sociale”, a-t-il déclaré.

Pourtant, un récent quiz MassMutual sur la sécurité sociale montre qu’il s’agit d’une règle sur le fait que les demandeurs du programme peuvent se tromper. Selon les résultats, seuls 49% des répondants ont pu répondre correctement à une question vrai ou faux sur l’effet financier du report de 70 ans.

Une autre raison pour laquelle la stratégie de réclamation de Trump peut échouer: ses proches peuvent être éligibles à des prestations en fonction de son dossier, y compris sa femme Melania et son fils Barron, qui à 16 ans est toujours mineur.