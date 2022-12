Les déclarations de revenus de Trump minent son image d’entrepreneur à succès

Les démocrates de la Chambre ont publié vendredi six ans de dossiers fiscaux de l’ancien président Donald J. Trump, offrant un nouvel aperçu de ses relations commerciales qui ont encore sapé son image de longue date d’homme d’affaires extrêmement prospère.

La publication de vendredi matin contenait des milliers de pages de documents fiscaux, y compris des déclarations individuelles pour M. Trump et sa femme, Melania, ainsi que des déclarations commerciales pour plusieurs des centaines d’entreprises qui composent sa vaste organisation commerciale. Cela faisait suite à la publication de rapports des démocrates du comité des voies et moyens qui montraient que M. Trump avait payé un total de 1,1 million de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu au cours des trois premières années de sa présidence, mais n’avait payé aucun impôt en 2020 alors que ses revenus diminuaient et les pertes s’accumulent.

La divulgation du document a suscité des réprimandes et des menaces de représailles de la part de M. Trump et de ses alliés républicains au Congrès, qui ont suggéré qu’une fois que leur parti prendra le pouvoir à la Chambre le 3 janvier, ils pourraient chercher à divulguer les déclarations de revenus déposées par les politiciens démocrates, les juges de la Cour suprême. et des membres de la famille du président Biden, comme son fils Hunter.

Les documents semblaient montrer que M. Trump avait violé sa promesse de campagne de faire don de son salaire de président, au moins en 2020, alors qu’il n’avait signalé aucun don caritatif d’aucune sorte. Ils ont également suggéré que la facture fiscale de M. Trump avait peut-être augmenté en raison d’un changement dans sa refonte fiscale de 2017 : une limitation de la déduction des impôts payés par les États et les municipalités.