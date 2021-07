Les déclarations de revenus de Trump doivent être publiées par l’IRS au Congrès, selon le DOJ

L’ancien président américain Donald Trump quitte la Trump Tower à Manhattan le 19 juillet 2021 à New York.

Les déclarations de revenus de l’ancien président Donald Trump doivent être communiquées par l’IRS au Congrès, le a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Dans un avis écrit, le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a déclaré que le comité des voies et moyens de la Chambre des représentants démocrate avait fait une demande dans un but législatif légitime pour voir les déclarations de revenus de Trump, dans le but déclaré d’évaluer comment l’IRS vérifie les déclarations de revenus des présidents. .

En vertu de la loi fédérale, les comités fiscaux du Congrès ont un « large droit » d’obtenir des informations sur les contribuables du département du Trésor, la société mère de l’IRS, note l’avis de 39 pages.

« La loi en cause ici est sans ambiguïté : ‘Sur demande écrite’ du président de l’une des trois commissions fiscales du Congrès, le secrétaire ‘fournit’ les informations fiscales demandées à la commission' », indique l’avis.

Bien que ces comités ne puissent pas obliger l’exécutif du gouvernement à obliger la divulgation de ces informations, l’avis notait que les déclarations de revenus ne devraient être refusées aux comités « que dans des circonstances exceptionnelles » et lorsque cette demande « n’a pas d’objectif législatif légitime ».

La décision intervient plus d’un an après que la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les déclarations de revenus et autres documents financiers de Trump devaient être remis par ses comptables de longue date au procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., en raison d’une assignation à comparaître délivrée dans le cadre d’une enquête pénale.

La Trump Organization et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, ont été inculpés le 1er juillet par Vance de crimes liés à un stratagème présumé depuis 2005 visant à éviter le paiement d’impôts sur la rémunération du directeur financier et d’autres hauts dirigeants.

Trump a brisé des décennies de précédent en tant que candidat à la présidence et occupant de la Maison Blanche en refusant de publier volontairement ses déclarations de revenus.

Il a affirmé que ses déclarations étaient sous vérification par l’IRS, mais il n’y a aucune interdiction pour les contribuables de publier leurs déclarations au public même lorsque ces déclarations sont vérifiées.

L’avis du ministère de la Justice, émanant comme il le fait d’un procureur général, Merrick Garland, choisi par le président Joe Biden, est susceptible d’irriter Trump.

Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal, D-Massachusetts, a déclaré dans un communiqué: « Comme je l’ai soutenu pendant des années, le cas du comité est très solide et la loi est de notre côté. »

« Je suis heureux que le ministère de la Justice soit d’accord et que nous puissions aller de l’avant », a déclaré Neal.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré dans un communiqué: « Aujourd’hui, l’administration Biden a remporté une victoire pour l’état de droit, car elle respecte l’intérêt public en se conformant à la demande du président Neal concernant les déclarations de revenus de Donald Trump. »

« En tant que président, au nom de la Chambre des représentants, je félicite le président Neal pour sa quête digne de la vérité et le ministère de la Justice de l’administration Biden pour son respect de la loi », a déclaré Pelosi.

« L’accès aux déclarations de revenus de l’ancien président Trump est une question de sécurité nationale », a-t-elle déclaré. « Le peuple américain mérite de connaître les faits de ses conflits d’intérêts troublants et de saper notre sécurité et notre démocratie en tant que président. »

