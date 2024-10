Les déclarations de pouvoir de Meghan Markle échouent au Royaume-Uni, selon un expert

Meghan Markle n’a pas réussi à convaincre le public britannique avec ses visites caritatives en solo, malgré l’espoir que cela renforcerait sa popularité dans le pays.

Citant les différences culturelles entre les États-Unis et le Royaume-Uni, l’historien royal Hugo Vickers a affirmé que les efforts de la duchesse de Sussex ont échoué dans le pays de son mari.

Meghan, la duchesse de Sussex, a récemment fait des apparitions en solo au gala Girls Inc. of Greater Santa Barbara et à l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

Discutant de ses dernières apparitions, Vickers a fait valoir que Meghan portant une robe rouge est considérée comme une « déclaration de pouvoir » en Amérique. Cependant, cela n’a pas trouvé un écho auprès du public britannique.

Il a dit Le Soleil, « Je ne pense pas que ce qu’elle fait en ce moment va vraiment plaire aux gens au Royaume-Uni. »

« Le fait qu’elle porte une robe rouge est une sorte de déclaration de pouvoir, comme la princesse Diana portait une robe noire lorsqu’elle est allée à la Serpentine Gallery », a ajouté l’expert.

Il a poursuivi : « En quelque sorte, elle s’impose comme une figure. Je pense que cela fonctionne mieux en Amérique qu’ici.