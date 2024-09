Les déclarations de Chappell Roan sur la renommée et les fans se moquent du sketch de SNL

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Samedi soir en direct La star Bowen Yang s’est moquée des déclarations de Chappell Roan sur la célébrité et son désir de limites dans un sketch où il incarnait l’hippopotame pygmée préféré d’Internet, Moo Deng.

Ces dernières semaines, l’animal, qui réside au zoo ouvert de Khao Kheow en Thaïlande à Chonburi, est devenu une sensation virale grâce à sa nature grincheuse et son comportement souvent déséquilibré.

Dans des clips populaires, on peut voir la petite de deux mois, dont le nom signifie « porc rebondissant », harceler ses gardiens et sa mère en leur donnant un coup de tête. Elle déteste les bains.

Cependant, le zoo a maintenant été contraint d’afficher des panneaux d’avertissement en thaï, en anglais et en chinois demandant aux visiteurs de ne pas lui asperger d’eau ou de lui lancer des objets afin de provoquer le comportement qu’ils ont vu en ligne.

Dans le premier épisode deSNL’s Lors de la 50e saison historique, l’acteur Yang s’est habillé dans un costume élaboré de Moo Deng alors qu’il apparaissait dans le segment « Weekend Update » de la co-star Colin Jost pour parler des expériences de Moo Denge.

« Depuis 10 semaines, j’y vais sans arrêt », commence l’hippopotame pygmée épuisé. « Courir, manger de la laitue, essayer de mordre l’eau d’un tuyau. »

« La réponse a été massive », a-t-il poursuivi. « Mais j’en suis arrivé au point où je dois fixer des limites. »

Roan a fait la une des journaux le mois dernier pour ses déclarations sur des fans apparemment « habilités » et « effrayants » qui, selon elle, la traquaient et la harcelaient.

La chanteuse pop, devenue célèbre cette année avec des chansons à succès telles que « Good Luck, Babe! », « Hot to Go! » et « Pink Pony Club », a partagé un certain nombre de TikToks dans lesquels elle a évoqué son nouveau succès, disant aux fans que cela ne justifiait pas un comportement intrusif à son égard.

ouvrir l’image dans la galerie Bowen Yang de SNL s’est moqué de Chappell Roan dans un sketch sur Saturday Night Live (NBC/TikTok/Chappell Roan)

« Rappel, LES FEMMES NE VOUS DOIVENT RIEN », a déclaré Yang/Moo Deng sur SNL. « Quand je suis dans mon enclos, que je trébuche sur des trucs, que je mords le genou de mon entraîneur, je suis au travail. C’est le projet. Ne criez pas mon nom et n’attendez pas de photo simplement parce que je suis votre meilleur ami parasocial ou parce que vous appréciez mon talent.

« Quel est ton talent ? » » demanda Jost.

« Avoir un corps glissant qui rebondit », a répondu Yang/Moo Deng.

ouvrir l’image dans la galerie La sensation virale Internet Moo Deng (EPA)

Il a cité les célèbres hippopotames qui l’ont précédé, notamment les Hungry Hungry Hippos et le personnage de Jada Pinkett Smith dans le film d’animation. Madagascar.

« Maintenant, je suis l’hippopotame préféré de votre hippopotame préféré », a-t-il déclaré, parodiant le résultat de la recherche Google pour Roan.

Jost a noté que la vie de Moo Deng ressemblait beaucoup à celle de Roan : « Savez-vous [her]? »

« J’ai 10 semaines, Colin, bien sûr que je connais Chappell Roan », a répondu Moo Deng. « Au fait, laissez-la tranquille. Qu’elle prenne tout le temps dont elle a besoin pour sa santé mentale… c’est ce que fait la société. Il met les jeunes femmes sur des piédestaux pour ensuite les renverser à coups de coquillages.»

Moo Deng a ensuite annoncé qu’elle ne soutiendrait pas l’élection présidentielle, une autre référence à Roan, qui a déclenché une réaction violente avec ses remarques électorales la semaine dernière.