Les décisions indiquent que les tribunaux américains pourraient être plus ouverts aux poursuites accusant des responsables étrangers d’abus

WASHINGTON– Un tribunal américain a donné jusqu’à début novembre à deux principaux associés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour commencer à fournir des preuves dans le cadre d’un procès intenté par un ancien haut responsable des renseignements saoudiens qui affirme avoir survécu à un complot du royaume visant à le faire taire.

Cette ordonnance fait partie d’une série de décisions récentes suggérant que les tribunaux américains sont de plus en plus ouverts aux poursuites visant à tenir les puissances étrangères pour responsables de violations des droits, affirment des experts juridiques et des défenseurs. Cela se produit après une vingtaine d’années au cours desquelles les juges américains avaient eu tendance à rejeter ces affaires.

Le procès de longue date intenté par l’ancien responsable des renseignements saoudiens Saad al-Jabri accuse l’Arabie saoudite d’avoir tenté de l’assassiner en octobre 2018. Le royaume qualifie cette allégation de sans fondement. C’est le même mois les États-Unis, l’ONU et d’autres affirment que les collaborateurs du prince Mohammed et d’autres responsables saoudiens ont tué le journaliste américain Jamal Khashoggidont les chroniques du Washington Post critiquaient le prince héritier.

Le procès d’Al-Jabri affirme que le complot contre lui impliquait au moins un des mêmes responsables, l’ancien conseiller de la cour royale Saud al-Qahtani, que l’administration Biden a sanctionné sur allégations d’implication dans le meurtre de Khashoggi.

Cette décision fait partie d’une demi-douzaine de décisions récentes donnant l’espoir aux groupes de défense des droits et aux dissidents que les tribunaux américains pourraient à nouveau être plus ouverts aux poursuites accusant des gouvernements et des responsables étrangers d’abus – même lorsque des actes répréhensibles ont eu lieu à l’étranger.

« De plus en plus… il semble que les tribunaux américains soient une opportunité de demander directement des comptes aux gouvernements », a déclaré Yana Gorokhovskaia, directrice de recherche à Freedom House, un groupe de défense des droits basé aux États-Unis qui défend les droits des personnes confrontées à des persécutions transfrontalières par la répression. gouvernements.

« C’est une bataille difficile », en particulier dans les cas où peu de harcèlement présumé a eu lieu sur le sol américain, a noté Gorokhovskaia. « Mais c’est certainement plus que ce que nous avons vu, même il y a quelques années. »

Khalid al-Jabri, un médecin qui, comme son père, vit en exil en Occident par crainte de représailles de la part du gouvernement saoudien, a déclaré que la récente décision autorisant la poursuite du procès de son père fera plus qu’aider les victimes récentes.

« Nous espérons qu’à long terme, cela amènera… les régimes oppressifs à réfléchir à deux fois à la répression transnationale sur le sol américain », a déclaré le jeune al-Jabri.

L’ambassade saoudienne à Washington a reconnu avoir reçu des demandes de commentaires de la part de l’Associated Press sur l’affaire al-Jabri, mais n’a pas immédiatement répondu. Les avocats de l’un des deux Saoudiens cités dans l’affaire, Bader al-Asaker, ont refusé de commenter, tandis que ceux d’al-Qahtani n’ont pas répondu.

Des requêtes judiciaires antérieures déposées par les avocats du prince héritier ont qualifié al-Jabri de menteur recherché en Arabie saoudite pour faire face à des allégations de corruption et ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’un complot saoudien visant à le tuer.

Le gouvernement saoudien, quant à lui, a déclaré le meurtre de Khashoggi par des agents saoudiens À l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul, une « opération clandestine » a été menée à l’insu du prince héritier.

Le meurtre de Khashoggi et les événements allégués par al-Jabri ont eu lieu en une répression dans les premières années après l’arrivée au pouvoir du roi Salmane et de son fils le prince Mohammed en Arabie saoudite, après la mort du roi Abdallah en 2015. Ils ont arrêté des critiques et des défenseurs des droits, d’anciennes personnalités sous l’ancien roi et des confrères princes pour ce que le gouvernement qualifiait souvent d’enquêtes sur la corruption.

Al-Jabri s’est enfui au Canada. Comme pour Khashoggi, le procès allègue que le prince héritier a envoyé une équipe connue sous le nom de « Tiger Squad » pour le tuer là-bas, mais affirme que le complot a été déjoué lorsque les autorités canadiennes ont interrogé les hommes et examiné leurs bagages. Le Canada a peu parlé de cette affaire, même si un enquêteur de la Gendarmerie royale du Canada a déclaré que les responsables avaient trouvé les allégations crédibles et ont déclaré qu’elles faisaient toujours l’objet d’une enquête.

L’Arabie saoudite a arrêté un fils cadet et une fille d’al-Jabri dans le cadre de ce que la famille prétend être une tentative de faire pression sur le père pour qu’il retourne dans le royaume.

Jusqu’à présent, les efforts visant à poursuivre les responsables saoudiens et le royaume dans les affaires Khashoggi et al-Jabri ont échoué. Les tribunaux américains ont déclaré que Le prince Mohammed lui-même bénéficie de l’immunité souveraine en vertu du droit international.

Et les jugements dans des affaires civiles contre des gouvernements et des responsables étrangers peuvent avoir peu d’effet au-delà de l’atteinte à la réputation. Les tribunaux donnent parfois raison par défaut à la victime présumée lorsqu’un régime ou un responsable ne répond pas.

Les tribunaux américains ont noté que le complot présumé contre al-Jabri le visait chez lui au Canada, et non aux États-Unis, bien qu’al-Jabri affirme que les collaborateurs du prince héritier ont utilisé un réseau d’informateurs saoudiens aux États-Unis pour savoir où il se trouvait.

À la fin de l’été, une cour d’appel fédérale à Washington a annulé le rejet des allégations d’al-Jabri par un tribunal inférieur. Il a légalement le droit de rassembler des preuves pour voir si elles sont suffisantes pour justifier un procès aux États-Unis, a déclaré la cour d’appel.

Les tribunaux fédéraux ont ordonné le mois dernier à al-Qahtani et al-Asaker de commencer à remettre tous les textes, messages sur les applications et autres communications pertinents dans l’affaire d’ici le 4 novembre.

Il s’agit d’une « évolution passionnante », a déclaré Ingrid Brunk, professeur de droit international à l’Université Vanderbilt et experte en litige international.

Les tribunaux aux États-Unis et dans d’autres démocraties sont des lieux privilégiés pour intenter des poursuites en matière de droits de l’homme contre des gouvernements répressifs. Mais les arrêts de la Cour suprême américaine depuis 2004 ont empêché de telles poursuites dans des affaires impliquant des parties étrangères, qui ont souvent peu de liens avec les États-Unis, a déclaré Brunk.

Toutefois, ces derniers temps, des poursuites particulièrement sévères contre des responsables et des gouvernements étrangers ont de nouveau pris pied devant les tribunaux américains, a-t-elle déclaré.

« Il y a eu de très bons conseils juridiques ici », a déclaré Brunk à propos du dossier d’al-Jabri, qui dure depuis longtemps.

D’autres procès ont également progressé. Une cour d’appel américaine à San Francisco a autorisé le mois dernier la relance d’un procès intenté par des dissidents chinois accusant le gouvernement chinois de les espionner.

Cependant, plutôt que de poursuivre la Chine en justice, les dissidents ont ciblé Cisco Systems, la société technologique de la Silicon Valley qu’ils accusaient d’avoir développé le système de sécurité qui permettait l’espionnage.

Un procès devant jury fédéral en Floride cet été a déclaré Chiquita Brands responsable des meurtres de civils colombiens par un groupe paramilitaire de droite que la société bananière a reconnu avoir payé. Les avocats ont qualifié cela de première contre une grande entreprise américaine.

Les tribunaux américains ont également autorisé récemment des poursuites liées aux droits de l’homme visant la Turquie et l’Inde.

Une partie de la hausse des affaires relatives aux droits de l’homme – celles ciblant des responsables et des gouvernements étrangers ou ciblant des entreprises américaines – devant les tribunaux américains provient, une fois de plus, du fait que les plaignants « poursuivent des approches juridiques vraiment prometteuses et vraiment créatives », a déclaré Brunk.

Khalid al-Jabri a déclaré que la famille ne cherchait pas d’argent dans le cadre de son procès. Ils veulent justice pour son père, a-t-il déclaré, et la liberté pour sa sœur et son frère détenus.