Les décisions des tribunaux du Michigan et de la Caroline du Nord refusent les contestations du GOP aux électeurs étrangers

Les tribunaux du Michigan et de Caroline du Nord ont rejeté lundi les tentatives des républicains de disqualifier les bulletins de vote de certains électeurs étrangers.

Les deux cas visaient des personnes qui n’avaient jamais vécu dans l’État mais qui étaient nées à l’étranger de parents résidents de l’État. L’affaire du Michigan visait également les conjoints des militaires et des électeurs étrangers.

Un juge de l’État du Michigan a rejeté le dossier des républicains parce qu’il avait été déposé très tard – moins d’un mois avant l’élection présidentielle du 5 novembre. Mais le juge a également estimé que le langage électoral permettant à ces électeurs de voter était conforme à la fois aux lois de l’État et fédérales, ainsi qu’à la Constitution du Michigan.

Les GOP de l’État et le Comité national républicain figuraient parmi les plaignants qui ont porté les deux plaintes, qui ont été déposées dans le cadre de une stratégie juridique plus large contre les scrutins à l’étranger dans les États du champ de bataille présidentiel avant les élections du 5 novembre.

Le RNC n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En Caroline du Nord, un juge saisi d’une affaire devant la Cour supérieure du comté de Wake a rejeté une injonction préliminaire que les républicains demandaient contre le conseil des élections de l’État.

La décision permettra aux personnes qui n’ont jamais vécu dans l’État, mais qui sont nées à l’étranger de parents ou tuteurs résidant en Caroline du Nord, de voter comme d’habitude à l’élection présidentielle de novembre.

Les républicains ont fait valoir que la Caroline du Nord permettait à ces « non-résidents » de voter en vertu d’une loi de l’État de 2011 qui ne tient pas compte de l’exigence de la constitution de l’État selon laquelle les électeurs doivent être des résidents de l’État. Ils affirment que ces bulletins de vote pourraient faire partie d’un plan élaboré visant à voler les élections, une affirmation pour laquelle il n’existe aucune preuve.

Dans la décision rendue lundi, le juge a déclaré qu’il n’y avait « absolument aucune preuve » d’une telle fraude en Caroline du Nord et que les républicains n’avaient pas été en mesure d’identifier ne serait-ce qu’un seul cas lié au groupe d’électeurs qu’ils ciblaient.

Le Comité national démocrate est intervenu dans l’affaire de Caroline du Nord et a déclaré au tribunal que bon nombre des électeurs concernés étaient les enfants de militaires américains stationnés à l’étranger. Il a fait valoir que le dépôt légal de dernière minute concernant une loi adoptée il y a plus de 13 ans visait à semer la méfiance à l’avance à l’égard des élections de cette année.

Dans le Michigan, le juge a noté que le langage visé par le procès des républicains était en vigueur depuis 2017.

« Une contestation aurait pu être soulevée à tout moment après 2017, et aurait dû au moins être intentée plus tôt dans l’année précédant les élections générales, et non 28 jours avant », a déclaré la juge Sima G. Patel de la Cour des réclamations du Michigan dans la décision. publié lundi.