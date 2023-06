Les décisions de politique monétaire des banques centrales divergent

Billets en dollars, yuans, yens et euros.

« Chaque banque centrale [tries] à résoudre pour sa propre économie, ce qui inclut évidemment des considérations pour les changements des conditions financières imposés de l’étranger », a déclaré par e-mail Erik Nielsen, conseiller économique en chef du groupe chez UniCredit.

Au Japon – qui a lutté contre un environnement déflationniste pendant de nombreuses années – la banque centrale a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’inflation baisse plus tard cette année et a choisi de ne pas encore normaliser sa politique.

La situation est cependant différente en Asie. La reprise économique chinoise marque le pas, la chute de la demande intérieure et extérieure incitant les décideurs à renforcer les mesures de soutien dans le but de relancer l’activité.

La Fed, qui a commencé son cycle de hausse avant la BCE, a décidé de faire une pause en juin, mais a déclaré qu’il y aurait deux autres hausses de taux plus tard cette année, ce qui signifie que son cycle de hausse n’est pas encore terminé.

« La prise de toutes ces différentes approches ensemble montre que non seulement il semble y avoir une nouvelle divergence sur la bonne approche de la politique monétaire, mais cela illustre également que l’économie mondiale n’est plus synchronisée mais plutôt un ensemble de cycles très différents », Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING Allemagne, a déclaré à CNBC par e-mail.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux et surpris les marchés avec une détérioration des perspectives d’inflation, ce qui a conduit les investisseurs à prévoir encore plus de hausses de taux dans la zone euro.

Des pauses hawkish aux hausses de taux et aux tons accommodants, les plus grandes banques centrales du monde ont adopté la semaine dernière des tons très différents sur la politique monétaire.

« Il est logique que nous commencions à voir cette divergence. Dans le passé, il était clair qu’il y avait beaucoup de place pour couvrir à peu près toutes les grandes banques centrales, alors que maintenant, compte tenu des différentes étapes du cycle des juridictions, il y aura des décisions plus nuancées à prendre », a déclaré vendredi Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, à Street Signs Europe de CNBC.

Le euro a atteint un plus haut de 15 ans contre le yen japonais vendredi, selon Reuters, à la suite des décisions divergentes de politique monétaire. L’euro a également dépassé le seuil de 1,09 $ alors que les investisseurs ont digéré le ton belliciste de la BCE jeudi dernier.

Lors d’une conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a été invitée à comparer la décision de son équipe d’augmenter les taux à la décision de la Réserve fédérale de faire une pause.

« Nous ne pensons pas à faire une pause », a-t-elle déclaré. « Avons-nous fini? Avons-nous fini le voyage? Non, nous ne sommes pas à [the] destination », a-t-elle déclaré, pointant au moins une autre hausse potentielle des taux en juillet.

Pour certains économistes, ce n’est qu’une question de temps avant que la BCE ne se retrouve dans une position similaire à celle de la Fed.

« La Fed dirige la BCE [as] l’économie américaine est en tête de l’économie de la zone euro de quelques trimestres. Cela signifie qu’au plus tard après la réunion de septembre, la BCE sera également confrontée au débat sur l’opportunité de faire une pause ou non », a déclaré Brzeski.