Les déchiqueteuses piétinent la méga rampe de la brasserie de Kelowna – Kelowna Capital News

Les Shredders ont apporté l’énergie et la neige au brassage Redbird pour la compétition de ski et de snowboard Rail Jam d’automne.

Le méga événement de rampe a été organisé par Mountain Lifestyle Ski Shop et le club UBCO Mountain Riders.

L’idée d’un événement automnal pour susciter l’enthousiasme des gens pour la prochaine saison de ski est venue au petit-déjeuner il y a quelques semaines à peine.

“Nous avions juste besoin de quelque chose pour motiver les gens pour l’hiver”, a déclaré Liam Groenewegen, président des Mountain Riders.

Mike Clarke, le propriétaire de Mountain Lifestyle, et Groenewegen, ont approché Adam Semeniuk, le propriétaire de Redbird et lui ont lancé l’idée d’organiser une méga compétition de rampe et de rail.

“Il a dit oui tout de suite”, a déclaré Clarke.

Coast Exteriors a fait don de l’échafaudage pour la méga rampe et a aidé à la mise en place.

La neige a été fournie par la Capital News Arena et les coureurs et les bénévoles ont aidé à pelleter la neige pour construire une rampe à la brasserie.

L’événement a eu lieu le 12 octobre à 15 h. et les finales ont commencé à 18h30.

Les coureurs se disputaient le droit de se vanter et de nouveaux équipements de ski.

Clarke, le propriétaire de Mountain Lifestyle, a déclaré qu’il souhaitait que les sports d’hiver soient accessibles à tous. En créant des événements communautaires et en vendant du matériel neuf et d’occasion, il espère encourager davantage de personnes à dévaler les pentes.

