Les déchets plastiques britanniques sont toujours illégalement déversés et brûlés à l’étranger, ont déclaré des députés | Politique Nouvelles

Les déchets plastiques britanniques sont toujours illégalement déversés et brûlés à l’étranger, contribuant à des impacts “choquants” et “irréversibles” sur la santé humaine et l’environnement, ont entendu des députés.

Un comité multipartite appelle à une interdiction générale des exportations de déchets plastiques au Royaume-Uni d’ici 2027 après avoir découvert que le “commerce sale” laisse des traces toxiques sur le sol étranger.

Il a déclaré que les déchets étaient liés au cancer, aux maladies du foie, aux lésions cutanées et au développement anormal du fœtus.

Il a recommandé que les sanctions soient “considérablement renforcées” car la criminalité liée aux déchets est devenue “une entreprise à faible risque et à forte récompense”, les peines actuelles étant “insuffisantes pour dissuader les activités illégales”.

Image:

Un sac de déchets plastiques collectés



Dans un nouveau rapport, la commission de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales a constaté que le Royaume-Uni envoie plus de 60 % de ses déchets d’emballages en plastique à l’étranger, avec une série de conséquences économiques, sociales et sanitaires pour les pays moins en mesure d’éliminer les matériaux de manière durable.

La destination la plus courante est la Turquie, où des “preuves significatives” ont émergé de déchets plastiques britanniques déversés dans la province d’Adana, dans le sud-est, ont appris les députés.

S’adressant au comité, Nihan Temiz Atas, de Greenpeace, a décrit les impacts sur l’environnement et la santé humaine comme “irréversibles et choquants”, ajoutant que “80% des déchets plastiques que nous avons trouvés sur le terrain appartenaient au Royaume-Uni”.

Le président du comité, Sir Robert Goodwill, a déclaré que la Grande-Bretagne était devenue “dépendante de l’exportation de ses déchets à l’étranger” et “en faisait le problème de quelqu’un d’autre”.

Le rapport avertit que de nombreux témoins de l’enquête, ainsi que d’autres commentateurs, craignent que les déchets plastiques provenant du Royaume-Uni ne soient “toujours déversés et brûlés illégalement à l’étranger”.

Malgré une certaine réduction de l’utilisation de matériaux “problématiques” et une augmentation de l’acheminement du contenu recyclé vers de nouveaux produits, le comité a constaté que les progrès dans la lutte contre les déchets plastiques dans leur ensemble semblent avoir stagné ces dernières années.

Les députés ont déclaré que certains objectifs devaient être rendus plus clairs, plus faciles à mesurer et plus ambitieux, en mettant l’accent sur la réduction de la quantité de déchets générés en premier lieu avant d’encourager la réutilisation et le recyclage.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré: “Nous avons été très clairs sur le fait que le Royaume-Uni devrait gérer davantage de déchets chez lui, et c’est pourquoi nous nous sommes engagés à interdire l’exportation de déchets plastiques vers des pays non membres de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques).

“Nous réprimons également les exportations illégales de déchets – y compris vers la Turquie – grâce à des contrôles plus stricts, et ceux qui exportent illégalement des déchets peuvent encourir une peine de deux ans de prison et une amende illimitée.”