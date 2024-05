Les déchets nord-coréens pleuvent sur la Corée du Sud, ballon après ballon. Voici ce que cela signifie

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Fumier. Mégots de cigarettes. Des bouts de tissu. Piles usagées. Même, semble-t-il, des couches. Cette semaine, la Corée du Nord a fait flotter des centaines d’énormes des ballons déverser tous ces déchets sur la Corée du Sud rivale – une provocation à l’ancienne, digne de la Guerre froide, à laquelle le pays a rarement eu recours ces dernières années.

La puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a confirmé mercredi que la Corée du Nord avait envoyé des ballons et des sacs poubelles attachés. Elle a déclaré qu’ils avaient été déployés pour mettre à exécution la récente menace de son pays de « disperser des monticules de vieux papiers et d’ordures » en Corée du Sud en réponse aux campagnes de distribution de tracts menées par Militants sud-coréens.

Les experts affirment que la campagne de ballons vise à attiser la division en Corée du Sud à cause de la politique dure du gouvernement conservateur à l’égard de la Corée du Nord. Ils affirment également que la Corée du Nord lancera probablement de nouveaux types de provocations dans les mois à venir pour s’immiscer dans l’élection présidentielle américaine de novembre.

Voici un aperçu de ce que sont les lancements de ballons en Corée du Nord.

CE QUI S’EST PASSÉ?

Depuis mardi soir, environ 260 ballons volant depuis la Corée du Nord ont été découverts à travers la Corée du Sud. Il n’y a cependant aucun danger apparent : l’armée a déclaré qu’une première enquête avait montré que les déchets attachés aux ballons ne contenaient aucune substance dangereuse comme des matières chimiques, biologiques ou radioactives.

Aucun dommage n’a été signalé en Corée du Sud. En 2016, des ballons nord-coréens transportant des déchets, des disques compacts et des tracts de propagande ont endommagé des voitures et d’autres biens en Corée du Sud. En 2017, La Corée du Sud a de nouveau trouvé un ballon présumé nord-coréen contenant des tracts. Cette semaine, aucun tract n’a été trouvé provenant des ballons nord-coréens.

Les ballons volants avec des tracts de propagande et d’autres objets constituent l’un des types de guerre psychologique les plus courants que les deux Corées ont lancés l’une contre l’autre pendant la guerre froide. D’autres formes de bataille psychologique coréenne ont inclus haut-parleur qui hurle, en installant des panneaux d’affichage électroniques géants en première ligne et en diffusant des émissions de radio de propagande. Ces dernières années, les deux Corées ont convenu de mettre un terme à ces activités, mais les ont parfois reprises lorsque les tensions s’accentuaient.

QUE VEUT LA CORÉE DU NORD ?

Les lancements de ballons du Nord font partie d’une récente série de mesures provocatrices, parmi lesquelles l’échec de satellite espion lancement et tirs d’essai d’une dizaine de suspects missiles à courte portée cette semaine. Les experts estiment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un va probablement attiser davantage les tensions à l’approche des élections américaines pour tenter d’aider l’ancien président Donald Trump à revenir à la Maison Blanche et à relancer sa politique. une diplomatie aux enjeux élevés entre eux.

« Les lancements de ballons ne sont pas du tout une action faible. C’est comme si la Corée du Nord envoyait le message que la prochaine fois, elle pourrait envoyer des ballons transportant des armes biologiques et chimiques sous forme de poudre », a déclaré Kim Taewoo, ancien président de l’Institut pour l’unification nationale, financé par le gouvernement sud-coréen.

Koh Yu-hwan, professeur émérite à l’Université Dongguk de Séoul, a déclaré que la Corée du Nord avait probablement déterminé que la campagne de ballons était un moyen plus efficace de forcer le gouvernement du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à réprimer la distribution de tracts aux civils du Sud.

« Le but est de mettre le peuple sud-coréen mal à l’aise et de faire entendre publiquement que la politique du gouvernement à l’égard de la Corée du Nord est mauvaise », a déclaré Koh.

La Corée du Nord est extrêmement sensible aux tracts que les militants sud-coréens font occasionnellement traverser la frontière via leurs propres ballons, car ils contiennent des informations sur le monde extérieur et des critiques du régime autoritaire de la dynastie Kim. La plupart des 26 millions d’habitants du Nord ont peu accès aux informations étrangères.

En 2020, la Corée du Nord explosé un bureau de liaison vide construit par la Corée du Sud sur son territoire pour protester contre les campagnes de distribution de tracts civiles sud-coréennes.

A-T-ON APPRIS QUELQUE CHOSE DES DÉCHETS ?

La Corée du Nord est l’un des pays les plus secrets au monde et les experts étrangers sont désireux de collecter toute information fragmentaire en provenance de ce pays.

Mais Koh a déclaré que la Corée du Sud ne pourrait pas obtenir beaucoup d’informations significatives des décharges nord-coréennes, car la Corée du Nord n’aurait pas mis d’objets importants dans des ballons.

Si le fumier est constitué d’excréments d’animaux, son examen pourrait révéler quel fourrage est donné au bétail en Corée du Nord. L’examen d’autres déchets peut donner un aperçu des produits de consommation en Corée du Nord. Mais les observateurs affirment que les experts extérieurs peuvent obtenir plus facilement de telles informations auprès des transfuges nord-coréens, de leurs contacts en Corée du Nord et dans les villes frontalières chinoises, ainsi que des publications d’État nord-coréennes.

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS SUR LES TENSIONS DANS LA PÉNINSULE CORÉENNE ?

Les activités de ballons du Nord pourraient renforcer les appels publics en Corée du Sud à arrêter les tracts anti-nord-coréens afin d’éviter des affrontements inutiles. Mais on ne sait pas si et avec quelle agressivité le gouvernement sud-coréen peut exhorter les groupes civils à s’abstenir d’envoyer des ballons vers la Corée du Nord.

En 2023, la Cour constitutionnelle de Corée du Sud abrogé une loi controversée qui criminalisait l’envoi de tracts de propagande anti-Pyongyang, le qualifiant de restriction excessive à la liberté d’expression.

«Du point de vue de Pyongyang, il s’agit d’une action de représailles, voire de retenue, visant à amener Séoul à empêcher l’envoi de tracts anti-régime de Kim vers le nord. Cependant, il sera difficile pour la Corée du Sud démocratique de s’y conformer, étant donné les différends juridiques en cours sur la liberté des citoyens et des ONG d’envoyer des informations en Corée du Nord », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

« Le danger immédiat d’une escalade militaire n’est pas élevé », a-t-il déclaré, « mais les développements récents montrent à quel point le régime de Kim est sensible et potentiellement vulnérable aux opérations d’information ».