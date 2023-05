Les déchets électroniques au Canada ont triplé en 20 ans, selon une étude

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Waterloo a révélé que la quantité de déchets électroniques au Canada a plus que triplé au cours des 20 dernières années.

Leur étude, publiée dans le Journal of Hazardous Materials, suggère que les déchets électroniques « augmentent régulièrement » au Canada. Les chercheurs disent qu’en 2020, près d’un million de tonnes de déchets électroniques seront générés au Canada, tandis que moins de 20 % d’entre eux seront collectés et recyclés.

Selon les auteurs, cette quantité de déchets électroniques équivaut à « remplir la tour CN 110 fois ».

Les chercheurs disent avoir mené l’étude pour comprendre le cycle de vie, de la vente à l’élimination, des articles électroniques au Canada, comme les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les jouets, les réfrigérateurs et les machines à laver.

Selon l’étude, la quantité de déchets électroniques générée par personne est passée de 8,3 kg en 2000 à 25,3 kg en 2020 et elle continuera d’augmenter dans un proche avenir.

Les chercheurs pensent que la croissance des déchets électroniques est attribuée aux habitudes de consommation, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de ménages.

« Cette étude fournit des informations utiles aux décideurs pour fixer des objectifs de réduction et de recyclage des déchets électroniques afin de récupérer des ressources précieuses à partir des déchets électroniques », a déclaré Komal Habib, professeur à l’École de l’environnement, de l’entreprise et du développement de l’Université de Waterloo. communiqué de presse publié lundi. « Les déchets électroniques pourraient également contribuer à créer une chaîne d’approvisionnement secondaire de matériaux critiques, réduisant ainsi les risques de ruptures d’approvisionnement potentielles. »

L’étude a examiné les déchets électroniques de 198 types de produits de 1971 à 2030 et a estimé que les déchets électroniques passeront à 1,2 million de tonnes d’ici 2030 au Canada.

À l’échelle mondiale, la quantité de déchets électroniques générés chaque année est estimée à 2,5 millions de tonnes métriques et augmentera jusqu’à 74,7 millions de tonnes métriques d’ici 3030, selon l’étude.

Les chercheurs suggèrent d’accorder plus d’attention à l’amélioration des possibilités de réparation, de remise à neuf et de prolongation de la durée de vie des produits plutôt que de se concentrer uniquement sur le recyclage et la récupération des matériaux.

« Les résultats seront bénéfiques pour les parties prenantes afin d’explorer les possibilités de génération de matériaux et de revenus à partir des déchets électroniques », a ajouté Habib. « Par exemple, cela peut aider les fabricants d’électronique et les recycleurs à comprendre le potentiel de l’exploitation minière urbaine, à planifier les futures extractions de matériaux critiques et à identifier la nécessité d’une manipulation sûre de tout matériau dangereux. »



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.