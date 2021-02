Les décharges illégales le long des rivières des Balkans provoquent une catastrophe écologique

Autrefois, c’était une rivière. Maintenant, c’est un site d’enfouissement flottant.

Pendant la saison des pluies, les déchets sont emportés des décharges illégales le long de la rivière Drina en Bosnie-Herzégovine, et dans ses affluents en Serbie et au Monténégro.

Les déchets à la dérive sont finalement arrêtés par une barrière flottante de construction fragile près de la ville de Visegrád.

Militant environnemental bosniaque de Višegrad Eko-Centar, Dejan Furtula a passé plus d’une décennie à évaluer cette catastrophe écologique.

«Cette pollution a un impact énorme sur la biodiversité locale», a déclaré Furtula. «Les microplastiques sont absorbés par le même poisson que nous mangeons également. Nous manquons d’infrastructures de recyclage opérationnelles. Une fois collectées, ces déchets sont simplement brûlés à la décharge de la municipalité et les habitants sont alors obligés de respirer les gaz émis par le processus de combustion.

Nous sommes retournés au même endroit après de fortes pluies pendant la nuit. La barrière flottante peu fiable s’était effondrée pour la deuxième fois depuis janvier. Les ordures ont continué à dériver librement en aval.

« C’est un réfrigérateur ou quelque chose comme ça. Hier, il y avait six ou sept réfrigérateurs dans l’eau », a expliqué Furtula sur un bateau. « Vous pouvez voir que le câble est cassé, maintenant il n’y a qu’un seul réfrigérateur. Les autres ont dû dériver en aval, vers la centrale hydroélectrique là-bas. Chaque année, nous sommes confrontés au même problème avec ces déchets flottants. »

Centrale hydroélectrique sur la rivière Drina

Une deuxième barrière a été installée à deux kilomètres en aval pour éviter que les déchets ne ralentissent les opérations du barrage hydroélectrique local.

Chaque année, entre 6 000 et 8 000 mètres cubes de déchets flottants sont collectés ici.

«Le volume est tel que nous avons été contraints d’ouvrir une toute nouvelle unité pour les opérations de nettoyage qui travaillent avec notre propre département de construction», a déclaré Darko Frganja, chef du département de protection de l’environnement du barrage hydroélectrique He Na Drini. nous, selon les années, entre 25 000 € et 100 000 € par an. «

Les écologistes condamnent la contamination des cours d’eau depuis 25 ans. Les trois pays qui bordent le fleuve sont concernés mais se reprochent.

« Nous savons que l’année dernière, il y a eu une réunion ici à Višegrad avec les ministres de l’écologie du Monténégro, de Serbie, de Bosnie et d’Herzégovine. Mais rien ne s’est passé », a expliqué Furtula. « Presque 2 ans se sont écoulés, et ici nous sommes confrontés au même problème. Je pense qu’ils devraient être plus conscients de notre santé et des gens qui vivent ici. »

Ministère de la protection de l’environnement de Bosnie-Herzégovine

Nous avons transmis ce message au gouvernement de la Republika Srpska, l’une des deux entités politiques de Bosnie-Herzégovine.

Lorsque nous montrons nos images de la rivière emballées dans du plastique et des déchets, le ministre adjoint de l’écologie a attribué l’impasse à une coopération régionale inefficace.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles le pays lui-même ne met pas déjà en œuvre la législation environnementale européenne adoptée jusqu’à présent, elle souligne un manque de ressources.

«Il faut permettre aux gens de gérer correctement les déchets avec des moyens adéquats», a déclaré Svjetlana Radusin, ministre adjointe de l’écologie, Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine.

« Selon certaines estimations, seulement 60 à 70% de notre territoire est correctement équipé d’infrastructures pour traiter de manière responsable ces déchets plastiques. Nous devons en effet augmenter la couverture de la collecte organisée des ordures en Bosnie-Herzégovine. »

Rivière Lim en Serbie

Ce problème de pollution est également critiqué de l’autre côté de la frontière serbe.

Sur la rivière Lim, l’un des principaux affluents de la rivière Drina en amont, nous avons rencontré la militante écologiste Siniša Laković. Il organise généralement des activités de rafting sur ces eaux. Mais dernièrement, il a été plus occupé à les nettoyer.

«Il s’agit en effet d’un problème régional», a déclaré Siniša Laković, militante environnementale, Rafting Klub Jastreb. « Nous en avons trouvé une bonne preuve parmi les 12 000 mètres cubes de litière flottante que nous avons récemment nettoyés ici. Nous avons récupéré ce ballon qui portait le logo de la Fédération monténégrine de football et les signatures de leurs joueurs de l’équipe nationale. S’il n’avait pas été arrêté. , cette balle aurait dérivé du Monténégro vers ici dans la rivière Lim en Serbie et plus loin vers la rivière Drina en Bosnie, puis vers la rivière Seva et elle aurait même pu se retrouver dans le Danube à Belgrade. «

A 15 kilomètres en amont, Laković nous emmène à la source même de cette catastrophe environnementale. C’est la plus grande décharge illégale qui soit. Mais ce n’est pas le seul.

Les ONG locales estiment qu’il y a 5 municipalités au Monténégro, 2 en Serbie et 1 en Bosnie-Herzégovine qui ont des décharges illégales le long de la rivière Lim.

« Je pense que des sanctions donneraient des résultats », a ajouté Laković. « Si tous ceux qui jettent des ordures étaient punis et condamnés à une amende, cela aiderait à sensibiliser et à éduquer les gens sur le problème. Les gens comprendraient que nous faisons cela non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants ».

Ministère de la protection de l’environnement de Serbie

À Belgrade, nous avons rencontré le ministre serbe de la protection de l’environnement.

Elle a reconnu qu’il était urgent de contrôler les décharges illégales et a promis d’accélérer leurs opérations de nettoyage tout en demandant plus de temps pour trouver des solutions durables.

« Ce qui est important pour la Serbie, c’est que cette année, nous commencerons à planifier des centres de recyclage des déchets dans huit régions du pays », a déclaré Irena Vujović, Ministre de la protection de l’environnement, République de Serbie. « Le financement par prêts a déjà été fourni et la documentation est en cours d’élaboration intensive. »

Résidents locaux

En attendant que des solutions efficaces s’imposent, les habitants se voient pris au piège d’une impasse multilatérale sans fin.

Enfant, Edita Slatina visitait souvent la rivière Lim pour des week-ends de loisirs avec ses parents. Maintenant, la conseillère financière de 28 ans dit que cela lui fait mal d’emmener son fils là-bas.

«J’aimerais que cet endroit soit aussi mémorable pour mon fils. J’aimerais qu’il puisse venir ici le week-end. Nager ici. Attraper du poisson avec son grand-père. Nous souhaitons rendre cela possible. Nous avons besoin d’une solution le plus rapidement possible ».