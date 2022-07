Les décharges et le changement climatique augmentent les conflits entre les ours polaires et les humains dans l’Arctique : rapport

Le changement climatique et les impacts humains sur la terre sont à l’origine d’un nombre croissant de rencontres entre les humains et les ours polaires autour de l’Arctique, conclut une nouvelle recherche.

“Ce que nous avons vu, c’est une augmentation de l’intensité (des rencontres) et une augmentation des occurrences dans des endroits où les ours polaires ne se produisent normalement pas”, a déclaré Geoff York, chercheur chez Polar Bears International et co-auteur d’un nouvel article publié dans Oryx. , une revue de Cambridge University Press.

Bien qu’aucune agence ne tienne un décompte officiel, York a déclaré que les conversations avec les gestionnaires de première ligne dans tous les pays où vivent des ours polaires suggèrent que les heurts avec les gens augmentent, en particulier autour des communautés en croissance et de leurs décharges.

“Les ours polaires parcourront une longue distance s’ils peuvent sentir la nourriture”, a déclaré York. “S’ils peuvent trouver une source fiable de calories, ils prendront des mesures extraordinaires pour revenir.”

Les décharges à ciel ouvert sont courantes dans le Nord.

Arviat, une communauté du Nunavut située le long de la côte ouest de la baie d’Hudson, possède une décharge à ciel ouvert et une population qui a augmenté de 12 % depuis 2016. Une enquête de 2014 a révélé que le nombre d’ours polaires utilisant la décharge augmentait chaque année depuis le début de la tenue des registres dans le années 1960 – même si la population locale d’ours diminue.

Les communautés du nord de l’Ontario commencent également à voir des ours venir à l’intérieur des terres, en particulier autour des décharges.

Le changement climatique joue également un rôle.

La diminution de la couverture de glace de mer prive les ours de la plate-forme dont ils ont besoin pour chasser les phoques, les forçant à rester sur terre et à chercher d’autres moyens de se nourrir, comme les décharges. De plus, les changements climatiques ont, dans une certaine mesure, ouvert l’Arctique aux humains.

“C’est un cas classique de plus d’ours à terre pendant de plus longues périodes de temps en même temps que nous voyons plus d’activité humaine autour de l’Arctique pour la même raison”, a déclaré York. “Nous voyons une combinaison de ces deux faits – plus d’ours polaires sur le rivage, dont certains pourraient ne pas être dans les meilleures conditions, et plus de gens.”

En 2019, deux communautés arctiques russes – toutes deux avec des décharges à ciel ouvert à proximité – ont vu des dizaines d’ours traîner pendant des semaines.

Ryrkaypiy a vu environ 60 ours, jeunes et vieux, la plupart en mauvais état. À Belushya Guba, 52 ours ont hanté la décharge et tenté de pénétrer dans les maisons et les bâtiments publics – un nombre sans précédent qui aurait été provoqué par une longue période de jeûne à terre suite à la perte de glace de mer.

Manger à la décharge n’est pas non plus bon pour les ours, a déclaré York. Ces sites regorgent de tout, des plastiques aux produits chimiques en passant par les couches sales.

Mais s’il y a de la nourriture, les ours s’en fichent.

“Leurs sens disent:” Hé, c’est génial. “

Certaines collectivités ont mis leurs décharges à l’épreuve des ours. Churchill, au Manitoba, a clôturé sa décharge et enterre immédiatement le type de déchets ménagers qui pourrait être un attractif.

Les ours ne sont plus un problème, a déclaré Susan Maxson, une consultante en déchets qui a travaillé sur la décharge de Churchill.

“Nous n’avons pas vu de traces autour de la décharge depuis des années”, a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas bon marché, cependant. Churchill, avec une population d’environ 900 habitants, dépense environ 250 000 dollars par an uniquement pour stocker ses déchets, a déclaré York.

“Ce n’est pas durable.”

Maxson a déclaré que la communauté envisageait de remplacer la décharge par un composteur ou un incinérateur de déchets organiques.

“Nous espérons que cela deviendra un modèle pour d’autres communautés”, a-t-elle déclaré.

Même si c’est le cas, cela ne résoudra pas entièrement le problème.

Les communautés humaines, d’une ville réelle à un camp d’exploration sur la terre, sentent toutes la nourriture d’un ours. De plus, les ours sont curieux.

“Les communautés elles-mêmes sont un attractif”, a déclaré York. “C’est nouveau, c’est nouveau.”

York appelle à davantage de recherches sur les interactions homme-ours polaire. Il y a beaucoup à apprendre de la façon dont ces contacts ont été gérés dans le sud, a-t-il dit.

“Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de l’Ouest canadien”, a-t-il déclaré. “Nous avons amené certains des organisateurs de ces groupes à Churchill pour partager des idées.”

Les ours polaires et les gens n’arrêteront pas de se croiser, a déclaré York. Plutôt l’inverse.

“Nous avons plus d’ours dans plus de régions de l’Arctique qui viennent sur le rivage pendant de plus longues périodes.”

Bob Weber, La Presse Canadienne

