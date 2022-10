Les décharges à travers les États-Unis pourraient être transformées en fermes solaires

Partie de Retour vers le futur, de Le point culminantla maison de Vox pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

À environ 17 miles au sud du centre-ville de Houston, au Texas, à l’extrémité ouest d’un quartier majoritairement noir appelé Sunnyside, il y a une parcelle d’arbres à l’aspect négligé. Pour un visiteur descendant Belfort Avenue ou Reed Road, qui servent de limites aux arbres au nord et au sud, ils pourraient ressembler à une rare parcelle de forêt urbaine dans la ville, ou peut-être à une extension du parc voisin de Sunnyside.

Mais les arbres ne sont pas les vestiges d’une ancienne forêt qui a survécu à l’étalement affamé de Houston, ni le genre d’espace vert qui découle d’une planification publique minutieuse.

“Ce sont des arbres poubelles”, a déclaré Efrem Jernigan, un résident de longue date de Sunnyside et président de South Union CDC, une organisation à but non lucratif de développement communautaire local. Jernigan signifie littéralement : ils poussent sur un terrain de 240 acres qui était autrefois une décharge active.

“Pendant 40 à 50 ans, les Américains blancs sont venus ici et se sont jetés sur les Noirs américains”, a déclaré Jernigan. Autrefois le site du plus grand incinérateur de déchets de Houston, la décharge a été fermée dans les années 1970, après que les habitants ont protesté contre la mort d’un garçon de 11 ans en 1967. Au cours des décennies qui ont suivi, les arbres ont été les seules choses à trouver une quelconque utilité. pour le chantier.

C’est sur le point de changer. Cette année, les travaux commenceront à abattre ces arbres et à les remplacer par des panneaux solaires, créant une ferme solaire de 52 mégawatts et revitalisant un site qui n’a longtemps servi qu’à rappeler les injustices du passé. Une fois terminé, il rejoindra une liste croissante de projets d’enfouissement solaire à travers les États-Unis qui ont le potentiel d’aider à propulser les communautés mal desservies à l’avant-garde de l’avenir de l’énergie propre.

C’est le genre de solution créative dont nous aurons davantage besoin à l’avenir. La crise climatique nécessitera de tirer parti de toutes les sources d’énergie propre que nous pouvons trouver, et un rapport de 2021 de RMI, un groupe de réflexion sur l’énergie propre, estime que les projets solaires d’enfouissement comme celui de Sunnyside ont le potentiel de générer au moins 63,2 gigawatts de puissance à travers les États-Unis – assez d’énergie pour 7,8 millions de foyers américains, ou l’ensemble de l’État de Caroline du Sud. Si l’idée est étendue à l’ensemble du pays, elle peut aider à réparer deux types de dommages à la fois.

Parmi les nombreuses injustices Forgé sur les communautés de couleur par ceux au pouvoir, les décharges sont littéralement l’exemple classique. Dans le livre de 1990 Dumping à Dixiel’un des premiers travaux à décrire le concept de justice environnementale, le sociologue Robert Bullard a constaté que de nombreuses décharges, dont celle de Sunnyside, étaient systématiquement placées dans des quartiers à majorité noire à travers le pays.

Peu de choses ont changé depuis la publication du livre ; La race continue d’être l’un des facteurs les plus importants pour déterminer si une personne vit à proximité d’une source de pollution aux États-Unis. Les résidents des quartiers avec des décharges sont aux prises avec les images, les sons et les odeurs des décharges pendant qu’ils sont actifs ; après leur déclassement, ils deviennent un espace mort, au mieux des horreurs et au pire des sources durables de pollution toxique.

“Les décharges sont des sites compliqués avec lesquels travailler pour la plupart des types de réaménagement économique”, a déclaré Matthew Popkin, responsable du programme de transformation urbaine au RMI et co-auteur d’un article sur l’enfouissement solaire. Les décharges inactives sont censées être couvertes ou recouvertes de terre afin qu’aucun polluant ne puisse s’échapper, mais les réglementations relatives au plafonnement des décharges varient selon la municipalité et l’état. Et les décharges fermées peuvent être précairement poreuses, d’autant plus qu’elles se déposent avec le temps ; la plupart des types d’activités de construction sur ces sites risquent de perforer le plafond, ce qui permettrait aux gaz et autres polluants de s’échapper.

Il existe de nombreux sites industriels contaminés à travers le pays. Ensemble, les décharges, les mines et les sites industriels inactifs constituent une catégorie de terres que l’EPA appelle les « friches industrielles ». Nettoyer ces sites et les réaffecter à l’énergie propre les transforme en “champs lumineux”.

Popkin pense que l’enfouissement solaire est particulièrement excitant, en partie parce que c’est l’une des rares formes de réutilisation pour une décharge qui est en fait assez sûre : les panneaux solaires peuvent être construits sur des supports en béton, appelés ballasts, qui répartissent leur poids comme des raquettes et gardent le bouchon intact. Et parce que les décharges sont souvent contrôlées et détenues par les municipalités, les communautés locales peuvent avoir plus leur mot à dire sur la façon dont elles sont réutilisées – un contraste frappant avec les processus souvent antidémocratiques par lesquels ces décharges se sont retrouvées dans ces communautés pour commencer.

Dans leur rapport, Popkin et son co-auteur, Akshay Krishnan, ont identifié 4 314 décharges à travers le pays qui feraient de bons candidats pour l’enfouissement solaire. Ensemble, ces décharges pourraient générer 63,2 gigawatts d’électricité, soit 83,3 térawattheures d’énergie chaque année. Et ce n’est que le début; il y a plus de 10 000 décharges fermées et inactives dans le pays, dont beaucoup n’ont pas pu être étudiées. En 2019, il n’y avait que 126 sites solaires de décharge à travers le pays, principalement dans le nord-est.

“Il y a une opportunité ici pour corriger partiellement certaines injustices environnementales”, a déclaré Popkin. Bien que l’énergie solaire des décharges ne puisse à elle seule corriger les problèmes systémiques, “elle peut faire partie d’une stratégie de revitalisation plus large”.

À Sunnyside, par exemple, le projet solaire de la décharge est associé à un programme d’emplois. Les résidents des communautés environnantes pourront s’inscrire à un programme de formation à l’installation solaire de 10 semaines et utiliser ces compétences pour aider à nettoyer la décharge et à construire la nouvelle ferme solaire sur le site. Par la suite, a déclaré Jernigan, certains de ces résidents auront la possibilité de rester pour entretenir la ferme solaire ; ceux qui ne le feront pas seront bien placés pour trouver des emplois sur le marché solaire en plein essor du Texas, et le programme de formation continuera à se dérouler chaque trimestre.

Parallèlement aux 50 mégawatts d’énergie solaire que le projet solaire de Sunnyside enverra au réseau – ce qui en fait la plus grande ferme solaire urbaine du pays – environ 2 mégawatts iront à un projet solaire communautaire principalement réservé aux résidents de Sunnyside, ce qui pourrait potentiellement aider à réduire leurs coûts d’électricité. Et une parcelle de terrain à proximité abritera une installation de stockage de batteries de 150 mégawatts pour stocker l’énergie solaire excédentaire et l’envoyer au réseau pendant les périodes de forte demande, aidant à prévenir une panne similaire à celle que le Texas a connue en février 2021. Pour apaiser les craintes locales du projet brisant le plafond de la décharge et provoquant un dégazage, des capteurs environnementaux seront placés autour du périmètre de la ferme solaire pour surveiller toute fuite.

Mais avec la perspective de la revitalisation vient le spectre de la gentrification. Popkin espère que l’énergie solaire des décharges pourra inverser cette tendance, en partie parce que rien d’autre ne peut être fait avec la terre – en d’autres termes, revitaliser la décharge ne signifiera pas qu’il y aura soudainement de nouveaux espaces pour des appartements en hauteur ou des épiceries bio. Au lieu de cela, l’espoir est que les avantages économiques du projet solaire, comme la formation professionnelle et la réduction des coûts énergétiques grâce à l’énergie solaire communautaire, resteront au sein de la communauté, tout en donnant un coup de pouce intangible à la vie quotidienne des résidents en remplaçant la pollution visuelle. d’une décharge avec quelque chose dont la communauté peut s’approprier.

“Ce sont généralement les personnes défavorisées qui n’ont pas leur mot à dire sur ce qui se passe dans leur arrière-cour”, a déclaré Popkin. L’énergie solaire des décharges peut changer ce paradigme. « Cela attire l’attention sur un site qui a été sous-utilisé ou abandonné. Cela a une valeur intrinsèque. Les communautés peuvent dire “Hé, les gens se soucient de nous à nouveau.”

Pour les communautés avec des sites d’enfouissement, l’enfouissement solaire est une solution simple et nécessitant peu d’entretien qui présente des avantages tangibles.

“Les panneaux solaires sont de bons voisins car ils ne font pas de bruit”, a déclaré Kevin Cafferty, directeur du Département des travaux publics de la ville de Scituate, dans le Massachusetts, qui a transformé en 2013 une décharge en une ferme solaire générant 3 mégawatts d’électricité. . La ville reçoit des crédits pour l’électricité envoyée au réseau par la ferme solaire de la décharge et affecte ces crédits à l’énergie utilisée par ses usines de traitement de l’eau et des eaux usées, ce qui entraîne à son tour une réduction des factures d’eau et d’égouts pour les contribuables. Ce qui était autrefois un espace mort est maintenant une source productive, bien que petite, d’énergie propre.

Mais les projets solaires d’enfouissement ne sont ni faciles ni bon marché. Au fur et à mesure que les déchets se déposent à l’intérieur d’une décharge, le sol au-dessus de celle-ci se déplace, ce qui pourrait rendre difficile l’implantation d’un projet solaire, et les développeurs doivent veiller à ne pas placer leur infrastructure solaire là où elle pourrait interférer avec les structures existantes, comme les systèmes de surveillance et de collecte de gaz. Étant donné que les réglementations sur le plafonnement des décharges varient d’un bout à l’autre du pays, une décharge peut avoir besoin d’un nouveau plafond avant même qu’un projet solaire puisse être discuté.

Avant l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), générer le potentiel de 63,2 gigawatts d’électricité à partir de panneaux solaires sur d’anciennes décharges aurait pu être une chimère. L’enfouissement solaire nécessite de passer par un processus d’autorisation différent de celui d’un développement solaire sur un site sans aucune contamination préalable – et ce processus s’étend sur des années avant que la construction ne puisse même commencer. De plus, la construction des ballasts en béton sur lesquels les panneaux solaires peuvent s’asseoir augmente le coût du projet.

Mais l’IRA comprend des millions de dollars de financement et d’allégements fiscaux pour les friches industrielles et les projets d’énergie propre dans les communautés à faible revenu, que la loi appelle les « communautés énergétiques ». Les projets solaires dans les communautés à faible revenu, par exemple, s’accompagnent d’un crédit d’impôt de 10% pour les développeurs, et plus de la moitié du financement de l’IRA est prioritaire pour les investissements dans les communautés défavorisées. Rassemblez le financement et les allégements fiscaux, dit Popkin, et la loi pourrait stimuler le développement de l’énergie solaire dans les décharges à travers le pays d’une manière sans précédent.

“Soudain, vous avez une incitation nationale à construire ces projets”, a déclaré Popkin. “Et ces incitations peuvent être cumulées.” Cela donne aux communautés locales et aux développeurs une raison d’accorder une nouvelle attention aux décharges abandonnées : les membres de la communauté peuvent se tourner vers l’enfouissement solaire comme un moyen de revitaliser l’espace, et les développeurs peuvent récolter des récompenses financières importantes pour leur partenariat avec ces communautés. Si une décharge est mal couverte ou émet une pollution quelconque, l’enfouissement solaire pourrait être un bon moyen de résoudre ces problèmes et de transformer l’espace en quelque chose de nouveau.

“Nous transformons le négatif de cette décharge en positif”, a déclaré Jernigan. “J’espère que nos succès pourront être reproduits dans les communautés de couleur pour apporter le bien. Cela devrait faire de la communauté un endroit ensoleillé.