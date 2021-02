Les décès tombent, les cas de variantes se multiplient aux États-Unis; Honolulu étend les restrictions; La marine rapporte un quatrième décès de marin. Dernières mises à jour du COVID-19

Les décès liés au COVID-19 aux États-Unis diminuent lentement depuis leur sommet il y a plusieurs semaines, la moyenne tombant en dessous de 100000 vendredi pour la première fois depuis le 4 novembre et restant sous ce chiffre samedi.

C’est encore plus d’un nouveau cas par seconde, mais c’est moins de la moitié du taux que le pays signalait en janvier.

Le nombre de cas de variantes de coronavirus connus, cependant, augmente. La grande majorité sont de la variante B.1.1.7, qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni et y a sévi. Le CDC a déclaré qu’il pourrait devenir la souche dominante aux États-Unis d’ici mars.

Les conseillers scientifiques du gouvernement britannique ont déclaré vendredi que la variante pourrait être jusqu’à 70% plus mortelle que les variantes précédentes, soulignant les inquiétudes quant à la façon dont les mutations peuvent modifier les caractéristiques de la maladie.

Dimanche, les États-Unis ont signalé 1193 cas de variantes de coronavirus qui peuvent se propager plus facilement, éviter certains traitements et immunités, ou les deux. C’est près de 200 cas de plus que ce qui a été signalé jeudi soir, et le nombre a presque doublé depuis le 4 février.

USA TODAY suit l’actualité de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Dans les gros titres:

►Dans une étude pré-publiée publiée dimanche, une équipe de chercheurs des États-Unis a signalé sept variantes de COVID-19 dans différents États.

►La Californie a signalé dimanche le plus faible nombre d’hospitalisations depuis le 1er décembre, selon le département de la santé publique de Californie. Le nombre de morts de l’État, cependant, reste constamment élevé.

►Les taux de cas quotidiens et moyens sur sept jours à New York sont restés inférieurs à 4% dimanche pour le deuxième jour consécutif, selon le bureau du gouverneur Andrew Cuomo.

►Le maire d’Honolulu, Rick Blangiardi, a prolongé les restrictions relatives aux coronavirus jusqu’à la mi-mars dans la ville la plus peuplée d’Hawaï, mais a déclaré que cela pourrait changer si les cas confirmés restent faibles.

►La plus grande ville de Nouvelle-Zélande a été bloquée pendant au moins trois jours dimanche et la police a mis en place des points de contrôle à huit endroits à la frontière d’Auckland. La répression intervient après que trois membres de la famille ont été testés positifs. La nation entière d’environ 5 millions d’habitants compte actuellement moins de 50 cas connus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,6 millions de cas confirmés de coronavirus et 485 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 108,7 millions de cas et 2,39 millions de décès. Plus de 70 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 52,8 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Le cycle de vie d’un vaccin COVID-19, de l’ADN aux doses, est un processus compliqué de plusieurs mois. Voici comment Pfizer le fait.

Les cas de variantes augmentent aux États-Unis, y compris de nouveaux rapports dans le Maine, l’Illinois et le Texas

Les variantes de COVID-19 continuent d’infiltrer les États-Unis: la variante B.1.1.7 vue pour la première fois au Royaume-Uni a été signalée pour la première fois dans le Maine, le New Hampshire et Washington, DC, tandis que la variante B.1.351 vue pour la première fois dans L’Afrique du Sud a maintenant été signalée dans l’Illinois, le Texas et DC

La variante B.1.1.7 se répand rapidement. Le Michigan avait signalé 29 cas depuis le 4 février; dimanche soir, il a signalé 32 autres cas, soit plus du double de sa charge. La Floride a également signalé 32 nouveaux cas, portant son total à 379, soit environ un tiers de celui du pays. La Californie a signalé 27 nouveaux cas, portant son total à 186. Le Colorado a ajouté 26 cas pour atteindre 67; Le Massachusetts a ajouté 19 cas pour presque tripler son nombre rapporté, à 29. Le Texas a ajouté 14 cas pour atteindre 49.

Il y a maintenant 1173 cas connus de B.1.1.7, qui, selon les Centers for Disease Control, pourraient devenir la souche prédominante du pays en mars. La propagation rapide des variantes se produit alors même que tous les décomptes de cas de coronavirus sont signalés deux fois plus rapidement qu’ils ne l’étaient le mois dernier.

– Mike Stucka

La Nouvelle-Orléans devient difficile avec les célébrations du Mardi Gras

La Nouvelle-Orléans met fin à ses célébrations annuelles du Mardi Gras cette semaine et les responsables de la santé dans d’autres villes avertissent les fêtards potentiels de faire de même au milieu d’un pic de cas de variantes de coronavirus à travers le pays.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a ordonné la fermeture des bars pendant le week-end du Mardi Gras qui a débuté vendredi et se termine mardi. Les défilés sont annulés et les rassemblements sont limités.

Mardi Gras, ou mardi gras, est la fête annuelle précédant le Carême célébrée le long d’une grande partie de la côte du Golfe. On pense que les réjouissances de l’année dernière ont contribué à une poussée précoce qui a fait de la Louisiane un point chaud du coronavirus.

La marine rapporte un quatrième décès au COVID-19

La marine américaine a signalé vendredi le quatrième décès d’un marin en service actif des complications du COVID-19.

Technicien d’équipement de soutien aéronautique 1re classe Marcglenn L.Orcullo, 42 ans, avait été affecté à un navire de guerre naval avant d’être hospitalisé le 17 janvier.

«Nous offrons nos condoléances et nous nous joignons à la famille, aux amis et aux camarades du marin pour pleurer la perte de ce marin. Nos pensées et nos prières les accompagnent pendant cette période difficile », a déclaré la Marine dans un communiqué.

Contribuer: The Associated Press