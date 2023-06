Les décès sur les routes migratoires du Moyen-Orient ont atteint leur plus haut niveau depuis 2017

Commentez cette histoire Commentaire

Le nombre de décès enregistrés en 2022 sur les routes migratoires à l’intérieur et en provenance de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord était le plus élevé depuis 2017, selon les données récemment publiées par une agence des Nations Unies. Le Missing Migrants Project, sous l’égide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU, a enregistré 3 789 décès l’an dernier dans la région. Le nombre de décès dans la région, surnommée MENA, représente plus de la moitié du nombre total de décès enregistrés dans le monde, selon un rapport du Missing Migrants Project.

L’écrasante majorité des décès – plus de 2 700 – se sont produits sur les routes maritimes, à savoir la mer Méditerranée, qui s’étend des côtes de la Syrie, de la Turquie et de l’Égypte à l’est jusqu’à l’Espagne et le Maroc à l’ouest.

La migration vers l’Italie est en plein essor. Et c’est encore l’intersaison.

Le nombre de décès, en hausse de plus de 60% depuis 2020, met en évidence le désespoir économique accru et les conditions de vie écrasantes ressentis dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord au cours des dernières années.

Les guerres en cours au Yémen et en Syrie, l’effondrement des économies au Liban et en Égypte, ainsi que les conflits et la pauvreté en Libye et dans d’autres pays d’Afrique du Nord ont poussé les gens à chercher refuge en Europe, stimulés par la conviction qu’il n’y a pas de vie à avoir dans leur pays d’origine. origine. Les chiffres devraient continuer à grimper cette année alors que la région est encore plus secouée par la ruine économique, la pauvreté, les guerres et les graves changements climatiques.

Près de la moitié des victimes de la Méditerranée, soit 1 330 personnes, ont été « grossièrement identifiées ». Les deux tiers sont originaires d’Afrique et environ un quart sont originaires d’États arabes du Moyen-Orient, selon le rapport.

Plus de 90% des personnes décédées sur la route restent non identifiées, a déclaré Koko Warner, directeur du Global Data Institute de l’OIM.

Le pic de ces décès est survenu en 2015 et 2016, lorsque l’Europe a été inondée de migrants d’une grande partie de la région MENA, en particulier de la Syrie déchirée par la guerre. Plus de 4 000 morts en Méditerranée en 2015, et plus de 5 000 en 2016.

Des corps s’échouaient régulièrement sur les côtes turques à l’époque. Ils ont été enterrés dans des cimetières «kimsesiz» – un terme turc signifiant «personnes sans carte d’identité», qui se traduit également par «personnes sans personnes».

Alors que la majorité des incidents en Méditerranée orientale ont tendance à se produire entre la Turquie et la Grèce, deux naufrages au large des côtes libanaises ont coûté la vie à au moins 40 personnes, selon le rapport. Le Liban, longtemps inondé de tant de luxe que le pays se vantait autrefois d’être le « Paris du Moyen-Orient », a été frappé par une multitude de crises économiques et politiques et a eu du mal à faire face aux retombées de la guerre en Syrie voisine. Les conditions économiques désastreuses des deux dernières années ont contraint les Libanais à rejoindre les Syriens sur les bateaux à destination de l’Europe.

Dans le « nord oublié » du Liban, le désespoir pousse les gens vers la mer

Les routes terrestres ont également constitué un péril en Afrique du Nord, qui a enregistré 203 décès, en particulier lors de la traversée perfide du désert du Sahara. Au Moyen-Orient, 867 décès ont été enregistrés dans la corne du passage entre l’Afrique et le Yémen, la majorité d’entre eux ayant perdu la vie sur les routes entre le Yémen en guerre et l’Arabie saoudite. La majorité des victimes seraient éthiopiennes, selon le rapport.