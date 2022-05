Les décès sur les routes américaines augmentent, même si les voitures deviennent plus sûres

Des voitures et des camions sont coincés après un empilement mortel de plusieurs véhicules sur la I-35 recouverte de glace dans une image fixe d’une vidéo à Fort Worth, Texas, le 11 février 2021. CNB5 | via Reuters

Les véhicules neufs en vente aux États-Unis aujourd’hui sont les plus sûrs et les plus avancés jamais fabriqués, mais le nombre de tués sur les routes l’an dernier a atteint son plus haut niveau en 16 ans. Le problème est complexe : il s’agit d’une combinaison de conduite imprudente ou distraite, en grande partie due à l’utilisation du téléphone portable ; augmentation des ventes de camions et de VUS ; et une meilleure performance des véhicules, entre autres facteurs. De plus, la prolifération attendue des véhicules électriques, dotés de batteries lourdes et de performances record, pourrait ne pas résoudre le problème à l’avenir. “Nous avons une culture conflictuelle en Amérique autour des voitures”, a déclaré Michael Brooks, directeur exécutif par intérim du Center for Auto Safety, une organisation à but non lucratif de défense des consommateurs. “Les gens veulent ces articles flashy et coûteux et nous voulons pouvoir faire ce que nous voulons dans nos voitures, mais en même temps, nous nous entretuons à un rythme (presque) plus élevé que jamais auparavant, et quelque chose a besoin être fait.” On estime que 42 915 personnes sont décédées dans des accidents de la route en 2021, soit une augmentation de 10,5 % par rapport aux 38 824 décès en 2020 et le taux le plus élevé depuis 2005, selon les données de la National Highway Traffic Safety Administration, une division du ministère des Transports. Par rapport à 2019, les taux de mortalité ont augmenté de 18% – la plus forte augmentation sur deux ans depuis 1946, lorsque les accidents ont augmenté de 37,6% par rapport aux niveaux de 1944, selon les données de la NHTSA analysées par CNBC.

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a qualifié la situation de “crise sur les routes américaines que nous devons résoudre ensemble”, tout en vantant les efforts de l’administration Biden pour inverser la tendance meurtrière. Mais inverser le taux de mortalité sur les routes américaines n’est pas un problème facile à résoudre. D’une part, le chien de garde de la sécurité NHTSA est tristement lent à adopter de nouvelles directives ou lois. Et les véhicules que les consommateurs achètent maintenant – y compris les véhicules électriques de plus en plus populaires – sont plus rapides et plus lourds que les voitures actuelles, ce qui présente potentiellement un plus grand risque pour les piétons et les personnes dans des véhicules plus anciens et plus petits.

Poids et performances

Le poids et la puissance des véhicules sont estimés être à des sommets historiquesselon l’Agence de protection de l’environnement. Ces chiffres records préoccupent particulièrement les défenseurs de la sécurité. “Plus le véhicule est lourd et plus le véhicule est haut, plus il est susceptible de tuer un piéton et plus il est probable qu’il ne sera pas compatible avec la petite berline et causera de graves dommages”, a déclaré Brooks. L’EPA rapporte que la puissance moyenne des véhicules a augmenté régulièrement pendant plus d’une décennie et a augmenté de près de 80 % par rapport à 1975. Les données préliminaires pour l’année modèle 2021 ont atteint une moyenne de 246 chevaux, avec des performances plus récentes dépassant 700 chevaux ou plus. . Le poids moyen a également augmenté, car les ventes de camions ont augmenté ces dernières années et ont atteint un record de plus de 4 100 livres au cours de l’année modèle 2021, selon l’EPA. Alors que les gros camions et les VUS peuvent avoir des étiquettes de prix de luxe et des caractéristiques de sécurité de haute technologie, leur poids supplémentaire peut être particulièrement dangereux pour les piétons. Selon des études du Institut d’assurance pour la sécurité routière. “La hauteur de caisse plus élevée vous donne généralement une vue plus longue sur la route, mais l’un des compromis, en particulier dans un gros véhicule, est le fait qu’il y a une partie de la route juste devant votre véhicule qui est aveugle à vous », a déclaré David Zuby, directeur de la recherche à l’Insurance Institute for Highway Safety. La NHTSA estime que plus de 7 300 piétons ont été tués par des véhicules à moteur en 2021, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. “Plus le véhicule est gros, plus il est lourd, plus il est mortel lors d’un accident, en particulier avec les usagers de la route vulnérables comme les piétons et les cyclistes”, a déclaré Cathy Chase, présidente de Advocates for Highway and Auto Safety. “La tendance à conduire des camions plus gros et plus lourds se fait au détriment de tous ceux qui se trouvent à l’extérieur du véhicule.” Les véhicules électriques présentent leur propre risque supplémentaire pour les routes américaines. Les véhicules électriques pèsent souvent plus que leurs homologues à moteur à combustion interne en raison du poids de leurs batteries. À l’inverse, de nombreux véhicules électriques plus récents sont équipés des dernières technologies de sécurité. Les performances sont également plus élevées dans de nombreux véhicules électriques. Par exemple, le Hummer EV de plus de 9 000 livres, qui représente plus du double du poids d’un véhicule moyen, dispose d’un mode Watts to Freedom, ou WTF, qui lance le camion de 0 à 60 mph en environ trois secondes. La fonction peut être utilisée n’importe où. C’est un temps d’accélération auparavant exclusif aux voitures de sport. Et les experts en sécurité étudient toujours si les véhicules électriques prennent feu plus ou moins souvent que les véhicules traditionnels.

Changer les comportements