Les décès récents de Suncor sont « dévastateurs » pour les survivants d’autres tragédies en milieu de travail – Kelowna Capital News

Lorsque le père d’Alyssa Grocutt est décédé, le salon funéraire a gravé ses empreintes digitales sur un collier pour qu’elle le garde en souvenir.

Treize ans plus tard, Alyssa porte toujours le collier au quotidien. C’est le seul objet physique qu’elle porte maintenant avec elle pour lui rappeler son père, mais en 2008 – juste après sa mort sur un site de sables bitumineux dans le nord de l’Alberta – son chagrin était si vif qu’elle s’est accrochée à tout ce qu’il avait touché. ou utilisé.

“Il y avait un tournevis qu’il avait avec lequel j’ai dormi le plus longtemps. J’ai dormi dans ses T-shirts », raconte Alyssa, qui avait 11 ans à l’époque.

Kevin Grocutt avait 40 ans et travaillait depuis 10 mois comme mécanicien de machinerie lourde sous contrat avec Suncor Energy Inc. lorsque le camion de transport en panne qu’il tentait de réparer a roulé, le coinçant sous le pneu.

Alyssa était chez elle avec sa mère, qui préparait le dîner, lorsqu’un policier a frappé à la porte.

“Cela m’a certainement fait grandir plus vite que beaucoup de mes pairs”, déclare Alyssa. “C’était très difficile.”

Kevin Grocutt était l’une des 1 035 personnes décédées au Canada de causes liées au travail en 2008, selon les statistiques de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada.

Depuis lors, 945 personnes, en moyenne, sont décédées des suites d’accidents du travail ou de maladies professionnelles chaque année dans ce pays, selon la même source. Bien que le nombre exact fluctue légèrement à la hausse et à la baisse, il n’a pas diminué de manière significative au fil des ans malgré Selon certains experts, le Canada possède certaines des lois sur la santé et la sécurité au travail les plus strictes du monde développé. C’est aussi malgré des campagnes de sensibilisation sans cesse croissantes, une technologie améliorée et des protocoles d’entreprise.

« J’entends souvent les gens dire : ‘Oh, avec les nouvelles technologies, nous devons voir ces chiffres baisser.’ Mais ce n’est pas le cas », déclare Alyssa, qui est maintenant candidate au doctorat à l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, où elle étudie l’impact des blessures et des décès au travail sur la famille, les collègues et les superviseurs de la victime.

“Lorsque nous examinons la situation au fil du temps, nous constatons que ces chiffres sont soit stables, soit en augmentation.”

Au cours des derniers mois, une série de décès au travail très médiatisés chez Suncor et les critiques qui en ont résulté à l’encontre de l’entreprise par le célèbre investisseur activiste américain Elliott Investment Management ont remis la question de la sécurité au travail sous les projecteurs.

Depuis 2014 seulement, l’entreprise basée à Calgary a eu au moins 12 décès dans ses installations de sables bitumineux du nord de l’Alberta, plus que tous ses pairs de l’industrie réunis. L’ancien PDG Mark Little s’est engagé plus tôt cette année à résoudre le problème, et la société a effectué un examen indépendant de la sécurité. Pourtant, malgré ces efforts, en juillet, un autre travailleur contractuel de Suncor est décédé au travail. La société a annoncé la démission de Little le lendemain.

Kris Sims, qui a été nommé PDG par intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé, a déclaré aux analystes le mois dernier que l’entreprise savait déjà ce qu’elle devait faire pour améliorer ses performances en matière de sécurité et devait maintenant “exécuter”. Il n’a pas fourni de détails, mais la société devrait organiser une présentation aux investisseurs cet automne pour informer la communauté financière de ses plans.

«Suncor, une grande entreprise, cherche continuellement à contrôler et à améliorer la qualité et pourtant, il continue d’y avoir des tragédies», déclare Shirley Hickman, fondatrice et directrice exécutive de Threads of Life, une organisation à but non lucratif qui vise à soutenir les familles touchées par le travail décès, blessures et maladies professionnelles.

« Alors qu’arrive-t-il au petit employeur qui n’a pas les mêmes ressources qu’un Suncor ? Il y a de plus en plus de promotion autour de la sécurité au travail, alors quelle est cette pièce du puzzle qui nous manque ? »

Hickman – dont le propre fils Tim était sur le point d’avoir 21 ans et travaillait à temps partiel pour la ville de London, en Ontario. en mars 1996, lorsqu’il a été mortellement blessé dans l’explosion d’une arène, a déclaré qu’elle pensait que de nombreuses organisations avaient encore du mal à intégrer la sécurité dans la culture du lieu de travail. Ils peuvent avoir toutes les règles et procédures appropriées sur papier, mais des raccourcis sont toujours pris au travail.

“Si un travailleur voit quelque chose qu’il juge dangereux, il doit se sentir libre de le signaler à son superviseur”, a déclaré Hickman, ajoutant qu’elle pense que de nombreux travailleurs hésitent encore à être la “roue grinçante”.

« Et s’ils ne sont pas entendus, ils doivent avoir la confiance nécessaire pour se retirer – ou, si nécessaire, quitter leur emploi. Mais c’est difficile à faire. »

Wynny Sillito de Calgary dit qu’elle aimerait que plus de gens soient conscients des effets d’entraînement des accidents et des blessures au travail. En 2011, elle était une ambulancière de 23 ans, membre d’une équipe qui a répondu aux rapports de rejet accidentel de produits chimiques sur un site pétrolier et gazier près de Grande Prairie, en Alberta. Alors qu’elle tentait d’aider le travailleur qui avait été blessé, Sillito elle-même a été exposée et a subi des brûlures chimiques sur tout le haut du corps.

Elle s’est remise de ses blessures, mais le parcours mental et émotionnel de Sillito a été éprouvant. Elle a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, dont elle souffre encore à ce jour.

“Vous n’avez pas besoin d’être celui qui perd un membre ou perd un morceau de lui-même pour que votre vie change à jamais”, a déclaré Sillito.

Parce qu’elle-même a été blessée sur un site pétrolier et gazier, Sillito a déclaré qu’elle avait trouvé les gros titres sur Suncor et sa série de tragédies “dévastatrices”.

“Le pétrole et le gaz sont cette grande et vaste industrie et tant de gens y sont connectés d’une manière ou d’une autre”, a-t-elle déclaré. “Chaque fois qu’il y a un décès, peu importe ce qui l’a causé – quiconque aime quelqu’un qui travaille dans le pétrole et le gaz finira par ressentir ce stress.”

C’est certainement vrai pour Alyssa Grocutt. Chaque fois qu’un décès au travail fait la une des journaux, elle repense à ce jour de 2008 qui a changé sa vie pour toujours.

“C’est dur d’entendre parler d’un autre décès, surtout quand c’est dans un endroit similaire à celui où se trouvait mon père. Certains sont même dans des situations similaires », a-t-elle déclaré. “Toujours, je pense aux familles qui sont restées derrière et aussi aux collègues qui ont dû en être témoins.”

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

